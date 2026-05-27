Horóscopo de hoy: día miércoles 27 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chris Colfer, 36; Shanola Hampton, 49; Jack McBrayer, 53; Paul Bettany, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepárese para el éxito. Salga de su zona de confort, inicie el cambio y deje que su imaginación creativa lo guíe. Convierta sus talentos en algo comercializable y descubra la satisfacción de hacer algo que le apasiona. Siga a su corazón y busque la manera de impresionar a las personas con las que disfruta pasar más tiempo, y descubrirá su felicidad. Protéjase de daños, lesiones o enfermedades. Sus números son 6, 13, 20, 28, 31, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es progresista, trabajador y entretenido. Es divertido e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sueñe todo lo que quiera, pero a la hora de actuar, acepte solo lo que sea factible. Surgirán problemas en casa si el dinero escasea o si usted o alguien con quien comparte gastos no cumple con su parte del trato. Reaccionar de forma exagerada solo empeorará las cosas. Busque soluciones adecuadas y un estilo de vida que pueda permitirse. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase en movimiento. Una actitud proactiva ante la vida, la salud, el amor y el aprendizaje le ayudará a ampliar sus horizontes y a aumentar su confianza cuando decida poner en práctica sus planes. No deje que las emociones dicten cómo gestiona sus gastos domésticos. Considere lo que es importante para usted y adapte su horario, presupuesto y planes para reducir el estrés y alcanzar sus metas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija un plan asequible. Asumir demasiadas responsabilidades afectará los resultados. Conocer sus capacidades y usar su inteligencia para convencer a otros de colaborar y ayudar contribuirá a convertir sus ideas en un proyecto exitoso. No deje que el pasado empañe lo que intenta lograr ahora. El progreso requiere constancia. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedíquese a aquello que lo apasiona, pero no se exceda del presupuesto. La falta de dinero aumentará su nivel de estrés y le impedirá disfrutar de lo que busca. Confíe en su intuición y encontrará formas alternativas de satisfacer su alma sin endeudarse. Tome decisiones saludables y renueve su estilo de vida para reducir sus gastos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): exprésese, comunique sus deseos y su plan de acción. La retroalimentación que reciba le dará una buena idea de dónde establecer los límites en cuanto al presupuesto, el tiempo y la energía que decida invertir. Compruebe las normas, reglamentos o costos ocultos antes de realizar el pago. Una sociedad o empresa conjunta requerirá supervisión. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): gastar impulsivamente, o dejar que alguien lo manipule para donar o ceder ante algo que no puede pagar o completar, hará que necesite disciplina, un no firme y honestidad respecto a lo que está dispuesto a hacer. Romper lazos con alguien que ha desempeñado un papel importante en su vida será difícil, pero también aliviará el estrés. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de dar un paso o hacer un gesto radical o impulsivo piense en las consecuencias. Considere qué es lo más importante para usted y cómo puede diversificar sus planes o habilidades para simplificar su vida y gestionar sus finanzas. Las decisiones que tome pueden marcar la diferencia en su rutina diaria. Rodéese de personas que lo apoyen. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea receptivo, pero no imprudente. Haga preguntas y contacte con agencias, instituciones y expertos que puedan explicarle los pormenores de lo que esté considerando. Cualquier decisión que tome probablemente afectará su relación con alguien con quien comparte intereses. Sugerir alternativas le ayudará a evitar gastos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sentirá la necesidad de un cambio. Es hora de encender la mecha y hacer que las cosas sucedan. Si no le gusta donde vive o el aumento de los costos que está soportando, es hora de replantearse su estilo de vida y sus gastos. Busque el apoyo de alguien a quien admire. Haga preguntas que le ayuden a redirigir su energía. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la calma, la observación y la practicidad. Tiene más oportunidades de las que cree, pero primero debe estar dispuesto a dejar ir lo que ya no le funciona. Dedique tiempo y esfuerzo a adaptar su espacio vital a sus necesidades y a tener gestos considerados con quienes quiere mantener a su lado. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acelere el ritmo y trabaje en su entorno. Priorice la comodidad y la conveniencia, y los resultados lo revitalizarán y lo animarán a usar sus habilidades creativas o físicas para construir un estilo de vida que lo llene de satisfacción. El crecimiento personal y la superación le levantarán el ánimo y lo animarán a socializar. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la mente abierta, pero no ceda ante quienes intenten manipularlo para hacer cambios que no desea. Guarde sus pensamientos para sí mismo hasta tener todo listo. Un evento que le dé una idea de cómo emprender su camino lo llevará a un encuentro interesante. El crecimiento personal y el romance están en el horizonte. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.