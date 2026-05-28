Horóscopo de hoy
28 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 28 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Carey Mulligan, 41; Kylie Minogue, 58; Christa Miller, 62; Gladys Knight, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año lo motivará el deseo de cambio. Investigue. Participe en todos los aspectos de los cambios que quiera implementar. Es un buen momento para aprender algo nuevo o desarrollar un pasatiempo que pueda generar ingresos adicionales, mejorar su vida social o brindarle la satisfacción personal y la gratitud que provienen de seguir a su corazón y hacer aquello que lo hace feliz. Sus números son 7, 12, 24, 31, 39, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, encantador y posesivo. Es sensible y apasionado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siga sus instintos y use la disciplina para hacer realidad sus sueños. Aléjese de quienes le piden demasiado o intentan tentarlo con entretenimiento costoso. Use su ingenio e inteligencia para superar a cualquiera o a cualquier cosa que se interponga en su camino. Evite situaciones de riesgo que puedan causarle limitaciones físicas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede saltar de alegría o dejar que la terquedad se apodere de usted y le cause sufrimiento. Tiene más potencial del que cree, y permitir que alguien le quite la tranquilidad es su responsabilidad. Dele la espalda y aléjese de todo y de todos los que se interpongan en su camino. Enfóquese en el crecimiento personal y el amor. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en una experiencia de aprendizaje o una excursión que lo lleve a algo o a alguien que le resulte interesante. Acérquese a personas que puedan ofrecerle buenos consejos o ayuda para alcanzar sus metas. Deje que su encanto lo guíe y que sus contribuciones le traigan oportunidades prometedoras. Renueve su imagen y sus habilidades. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de preocuparse y empiece a explorar las oportunidades que esperan ser descubiertas. Una actitud positiva le ayudará a ver las situaciones desde otra perspectiva y a atraer a las personas más indicadas para sacar lo mejor de usted. Actitud y gratitud van de la mano. Canalice su energía a establecer límites y emprender nuevos proyectos. El romance se ve favorecido. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): rechace la ira; mantenerse ocupado le brindará satisfacción personal. Resuelva asuntos pendientes, establezca límites y viva a su propio ritmo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en situaciones sin salida. Sonría, sea amable y haga lo que sea mejor para usted. Adapte su entorno a sus necesidades y disfrute de la comodidad y la alegría que brinda un estilo de vida saludable. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): menos palabras, más acción, mayor estabilidad. Deje que su intuición lo guíe. Sus acciones deben reflejar lo que es correcto y mejor para usted y sus seres queridos. Investigue, preste atención a los detalles y ejecute sus planes a la perfección. Mantenga su rumbo independientemente de lo que decidan hacer los demás. Su fuerza reside en sus decisiones y en llevarlas a cabo. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda a través de la experiencia. Inscríbase en algo que le interese o que le ayude a tomar mejores decisiones. La información es fundamental para avanzar. Evite situaciones que lo pongan en riesgo físico o financiero. Dedique su energía a generar un cambio positivo. Los eventos sociales, los viajes y las actividades educativas lo beneficiarán. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome la iniciativa para poner sus planes en marcha. Tomar acción física será difícil, pero gratificante. La amabilidad supera la agresividad. Amplíe su perspectiva, conocimiento y planes para satisfacer sus necesidades. Probar un nuevo estilo, cultivar relaciones significativas y visitar o contactar a alguien que extraña será gratificante. El amor y el romance están en auge. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reorganice su entorno. Ordene su espacio para satisfacer sus necesidades y asegurarse de que la distribución le facilite la vida. El cambio le dará el impulso que necesita para confiar y creer en sus capacidades. No dependa de los demás cuando tiene todos los recursos y la perspicacia para mejorar su vida, hacerla más eficiente y más tranquila. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no es momento de descansar, va por buen camino. La disciplina, el ingenio, las redes de contactos y el uso de sus conocimientos, experiencia y carisma lo llevarán adelante con gracia y éxito. Confíe en sus instintos, cuestione lo que parezca absurdo y actúe en consecuencia. El crecimiento personal aumentará su autoestima, el romance se ve favorecido. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las emociones encontradas lo llevarán por un camino peligroso. No crea todo lo que oiga. Investigue, luche sus propias batallas y al enfrentarse a situaciones desagradables elija ser honesto, no iracundo. La venganza no lo elevará ni le ayudará a conseguir lo que quiere sino que lo hundirá. Elija la inteligencia, mantenga un ritmo constante y busque el compromiso. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sus acciones cuentan. Un cambio que alguien haga no lo beneficiará. No se preocupe; tome un camino diferente o pruebe algo que despierte su imaginación. Los eventos sociales le abrirán las puertas a nuevos comienzos, personas interesantes y pasatiempos, y lo tentarán a cumplir sus deseos. El crecimiento personal, el amor y la paz interior están escritos en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.