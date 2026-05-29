Horóscopo de hoy
29 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 29 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Riley Keough, 37; Melanie Brown, 51; Rupert Everett, 67; Annette Bening, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: se sentirá dividido entre lo obligatorio y lo necesario para su bienestar emocional. Intente cerrar la brecha entre complacer a los demás y complacerse a sí mismo para asegurarse de aprovechar al máximo su tiempo y dinero. Ser original y disciplinado le ayudará a resolver asuntos pendientes mientras se prepara para su próxima aventura. El cambio será estimulante y despertará su imaginación. Es hora de convertir sus sueños en realidad. Sus números son 7, 18, 24, 31, 35, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, sensible y único. Es persistente y proactivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): su energía emocional será alta y su capacidad para discernir la realidad baja. Proceda con precaución y prudencia. Los excesos, junto con la tentación y las reacciones exageradas, serán su perdición. Concéntrese en realizar cambios financieros que reduzcan sus gastos y alivien el estrés. Use sus habilidades para aumentar sus ingresos o para hacer un cambio en su estilo de vida. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): necesita un cambio. Ya sea en su entorno, sus hábitos o su relación con alguien, poner fin a aquello que le incomoda y cambiarlo por algo que le brinde paz y tranquilidad influirá en su forma de vivir, pensar y actuar de ahora en adelante. Deje de procrastinar; empiece a vivir la vida a su manera. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participar le dará mucho en qué pensar y mucho que hacer. Amplíe su círculo de amigos e incorpore las habilidades que más disfruta a sus proyectos para ganar dinero. Se destaca la importancia de combinar negocios y placer, lo que lo animará a rodearse de personas afines. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique tiempo a divertirse, relajarse y encontrar personas, lugares o pasatiempos que lo hagan sentir vivo. No permita que el pasado lo frene ni que la negación le impida resolver problemas. Avanzará si pone las cosas en perspectiva y persigue lo que desea. Un evento social lo llevará a conocer a alguien interesante. El romance se ve favorecido. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea consciente de lo que quieren los demás, cómo se sienten y qué puede hacer para facilitar su vida y la de sus seres queridos. Llevarse bien con los demás le ayudará a resolver problemas pendientes que están causando un estancamiento emocional en su vida o en una relación importante. No ignore los hechos ni deje que la ira crezca. Evalúe la situación, encuentre soluciones y persiga sus objetivos. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo que haga por los demás lo llenará de satisfacción y le ayudará a evitar un encuentro desagradable con alguien que podría causarle dolor o contratiempos en sus metas profesionales o su reputación. No deje nada al azar ni sin terminar. Asuma la responsabilidad de lo que quiere lograr y avance sin depender de los demás. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): profundice, descubra sus posibilidades y siente las bases para alcanzar el éxito. No permita que sugerencias poco realistas lo lleven por un camino costoso e improductivo. Reflexione. Establezca límites, un presupuesto y un plazo para no perder de vista su objetivo. Promocione sus planes. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sus planes deben incluir aprendizaje, descubrimiento y momentos románticos. La forma en que planifique y organice su tiempo determinará cómo se desarrolla su día. Los cambios personales resultarán mejor de lo esperado, pero a un precio que quizás no le guste. Tenga cuidado con los estafadores y con quienes utilizan la fuerza o el encanto para conducirlo a un camino que no lleva a ninguna parte. Priorícese. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es capaz de mucho más de lo que cree. Se ven favorecidos los proyectos de mejoras del hogar, junto con las relaciones significativas y la planificación de proyectos que le permitan disfrutar al máximo tanto de la vida familiar como de la vida sentimental. Combine lo que le da alegría y convierta sus sueños en algo tangible. Cumpla su palabra y no deje nada al azar ni sin terminar. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): conéctese con quienes sacan lo mejor de usted. Recibirá sugerencias claras y contundentes de quienes tienen una perspectiva o visión excepcional de lo que puede lograr. Tiene mucho que ganar si sueña en grande y está dispuesto a hacer que las cosas sucedan. Una asociación personal o profesional se presenta prometedora. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): organice eventos, realice mejoras en el hogar o explore el mercado inmobiliario en una zona atractiva. Participe en conversaciones, recopile información y considere su presupuesto y lo que puede permitirse sin problemas. Un evento de establecimiento de contactos le ayudará a descubrir algo que puede hacer para ampliar sus cualificaciones y aumentar sus ingresos. Alguien que conozca mostrará interés en usted. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): lo que cuenta son sus logros. Participe en eventos que le permitan lucir sus cualidades e impresionar a alguien que pueda ser clave en sus objetivos. Explore sus posibilidades y actualice su imagen o su rutina con las últimas tendencias. No deje que su pasado lo frene. El romance está escrito en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.