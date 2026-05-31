Horóscopo de hoy: día domingo 31 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin Farrell, 50; Brooke Shields, 61; Tom Berenger, 77; Clint Eastwood, 96.

FELIZ CUMPLEAÑOS: participar en causas que le importan tendrá un impacto positivo. Retribuya a quienes le han ayudado en el pasado. Siéntase orgulloso de lo que emprende y termine lo que empiece. Las personas que conozca y lo que aprenda cambiarán su perspectiva sobre la vida, el amor y la felicidad. Dedique su energía a adquirir experiencia, cualificaciones, conocimientos y contactos, y haga realidad sus sueños. Sus números son 2, 14, 23, 27, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, divertido y exigente. Es servicial y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga no a la tentación y a quienes intentan empujarlo hacia un camino que no desea. Se beneficiará al invertir más tiempo y dinero en sí mismo, en su futuro y en sus metas a largo plazo. Simplificar su vida le ayudará a reducir gastos, dejando más tiempo y dinero para disfrutar de la comodidad y el confort. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): enfoque su energía en verse y sentirse lo mejor posible. Dedique más tiempo a la familia, los amigos y a consentirse. Ordene su espacio para crear lugar para nuevos pasatiempos o para recibir a sus seres queridos. Un poco de romance lo acercará a alguien con quien desea pasar más tiempo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio lo llenará de energía. Iniciar conversaciones con personas de su interés le ayudará a descubrir a alguien o algo que tendrá un impacto positivo en su vida y sus objetivos. Ofrezca una perspectiva original y podrá tomar el control de un proyecto que le apasione. No arriesgue su salud ni pague por los errores de otros. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ser discreto en cuanto a lo que sucede en su vida evitará que se entrometan personas ajenas. Haga más preguntas, muestre interés en lo que hacen otros y desvíe la atención de sí mismo y de sus intenciones. Dedique más tiempo y esfuerzo a su salud y bienestar, y a sentirse bien con su aspecto y con lo que puede aportar. El romance se ve favorecido. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se quede solo en casa cuando tiene tanto que ofrecer. Organice reuniones. Inicie charlas y eventos sociales que combinen proyectos o pasatiempos que disfruta. Sus dotes de liderazgo brillarán y despertará mucho interés en quién es y qué puede hacer, pero no prometa más de lo que puede cumplir. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome distancia y observe. Reúna información y conocimientos que le ayuden a comprender qué esperan o desean de usted los demás antes de negociar o comprometerse antes de tiempo. Tómese un momento para recargar energías y reflexionar sobre su propósito y cómo alcanzar sus objetivos. Surgirán problemas domésticos si alguien cercano inicia cambios indeseables. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reúna información, consulte con expertos y sea directo sobre sus próximos pasos. No permita que se acumulen las situaciones estresantes. Es mejor resolver los asuntos rápidamente que dejar que se agraven. Evite sobrecargarse de trabajo o que los excesos lo pongan en peligro. Confíe en su intuición, no en alguien que intenta aprovecharse de usted. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase activo. Los efectos visuales influirán en su perspectiva y lo animarán a hacer lo correcto y lo mejor para usted. Enojarse es una pérdida de tiempo. Invierta su energía donde realmente importe y le ayude a sobresalir. Hacer las cosas bien es la mejor venganza cuando alguien lo decepciona. Elija la paz, el amor y el romance en lugar de la discordia y el caos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si no se sobrecarga física o económicamente, un cambio será revitalizante. Ya sea que cambie su estilo de vida, mejore su entorno o comience un nuevo pasatiempo, lo llenará de energía y se sentirá bien con sus logros. Una conversación emotiva lo acercará a alguien a quien ama. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche y observe. Si quiere evitar que lo culpen por un descuido, las quejas de sus seres queridos requieren su atención. Establezca un presupuesto para mejoras en el hogar que le faciliten la vida y le dejen más tiempo para divertirse. Un compromiso fomentará una mayor estabilidad y lo acercará a alguien especial. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no malgaste tiempo ni energía en venganzas cuando necesita concentrarse en buscar y aprovechar oportunidades. Encontrar una nueva forma de usar sus habilidades impulsará un mayor flujo de efectivo. Usar su voz como “influencer” le ayudará en más de un sentido. Concéntrese en progresar, no en perjudicar a los demás. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un tiempo para hacer algo que lo haga feliz. No permita que las decisiones y los cambios de los demás interrumpan sus planes. Aléjese de quienes lo menosprecian o critican su forma de hacer las cosas. Necesita fortalecer su confianza para progresar. Elija el crecimiento personal y la superación, y encontrará la felicidad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.