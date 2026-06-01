Horóscopo de hoy
01 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 01 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Willow Shields, 26; Amy Schumer, 45; Heidi Klum, 53; Morgan Freeman, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome un camino que lo conduzca hacia algo que le apasione. Estar abierto a nuevos conceptos, lugares y pasatiempos cambiará su perspectiva sobre lo que desea lograr. Use su imaginación y disciplina para convertir sus ambiciones en algo concreto. Su fuerza, valentía y pasión son suficientes para ayudarle a terminar lo que empieza. Transforme algo mediocre para convertirlo en algo espectacular y disfrute de los resultados. Sus números son 2, 15, 24, 29, 35, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, afectuoso y sensible. Es polémico e inspirador.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no crea todo lo que escucha. No tema hacer preguntas directas y rechazar cualquier situación o trato que parezca carecer de detalles importantes o tener costos ocultos. Protéjase de quienes se aprovechan de usted o lo presionan para que se exceda. Un cambio positivo lo conducirá al crecimiento personal y a la satisfacción. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aléjese de aquellos que despiertan su ira o terquedad. Preste más atención a su apariencia y a sus acciones, y muestre su mejor versión. Ordenar su entorno o hacer que su espacio sea funcional lo animará a pasar más tiempo de calidad en casa. El bienestar físico y el romance están escritos en las estrellas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): simplifique su vida, no asuma responsabilidades ajenas y cuestione la información antes de compartirla o confiar en su veracidad. Protéjase de quienes intentan desviarlo o tentarlo. Confíe en su intuición e inteligencia para que lo guíen por el camino correcto. Protéjase de enfermedades, heridas o lesiones. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las emociones se intensificarán y lo incitarán a exagerar o dar información falsa. Es mejor que sus acciones hablen por usted. Ofrecer ayuda a los menos afortunados o usar sus contactos o cualidades para beneficiar a los necesitados satisfará más su alma que dar cátedra sobre algo que no es del todo cierto. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste más atención a su crecimiento personal. Decida qué lo hace feliz y elija dedicar más tiempo y esfuerzo a alcanzar su meta. La ira se interpondrá entre usted y lo que desea. Si algo o alguien le molesta, tome un nuevo rumbo. Las decisiones positivas conducen a la satisfacción personal. Realice cambios personales en lugar de intentar cambiar a los demás. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es importante leer la letra pequeña, negociar en su nombre y obtener lo que desea por escrito. Tiene mucho que ganar si es minucioso y se niega a aceptar menos de lo justo y valioso. Dedique su energía a aprender, documentar y expresar lo que es importante para usted. Céntrese menos en discutir o perder el tiempo en situaciones sin salida. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): demasiadas interferencias causarán confusión emocional. Preste más atención a adquirir conocimiento y a explorar nuevas posibilidades. Establecer contactos y descubrir cómo convertir algo que disfruta en algo rentable tendrá un impacto positivo en su vida, pero primero debe deshacerse de lo superfluo y ordenar su espacio. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite que sus sueños personales y profesionales choquen. Separe sus emociones de sus responsabilidades y use su voz, experiencia y habilidades para ayudarle a cumplir sus ambiciones. Su felicidad comienza con su capacidad de reconocer qué y a quién mantener en su vida. El crecimiento personal le llevará a obtener beneficios, estabilidad y satisfacción. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga las conversaciones hasta llegar a un acuerdo. Si quiere mejorar su estilo de vida y sus relaciones significativas es necesario mantener el equilibrio y la equidad en su vida. Sea honesto sobre cómo y dónde quiere vivir para evitar vivir una mentira. Ceder ante los caprichos de alguien para causar una buena impresión será contraproducente. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si se lo permite alguien interferirá en su vida. Mantenga un perfil bajo y siga con sus asuntos. Lo que logre sin llamar la atención superará sus expectativas. Confíe en sí mismo y en su capacidad de lograr sus objetivos, y disfrute del proceso. La oportunidad está a su alcance y la felicidad es suya para descubrirla. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese cerca de casa para trabajar en el estilo de vida que imagina. Los cambios que haga en su entorno le ayudarán a modificar sus planes y a aumentar su autoestima. Deje volar su imaginación. Permita que su disciplina y su deseo le ayuden a llevar a buen término sus proyectos. Concéntrese en su bienestar, no en intentar cambiar o desafiar a los demás. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga los pies firmes en la tierra y diga no a cualquiera que intente convencerlo de algo que no necesita ni quiere. Tome las riendas en lugar de ser un espectador. No permita que otros dicten sus próximos pasos. Siga a su corazón, sea amable consigo mismo y haga lo que sea mejor para usted. Su satisfacción y felicidad dependen de usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.