Horóscopo de hoy: día domingo 07 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Iggy Azalea, 36; Michael Cera, 38; Bill Hader, 48; Liam Neeson, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: controle sus hábitos y ordene su espacio. Establecer una rutina que le facilite la vida le brindará tranquilidad y traerá cambios beneficiosos para la salud. Ya sea que esté aprendiendo algo nuevo o aprovechando las últimas tecnologías para aumentar su potencial de ingresos tiene mucho que ganar. Invierta más tiempo y dinero en verse y sentirse lo mejor posible. Sus números son 4, 16, 24, 27, 32, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, emotivo y seductor. Es extrovertido y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el tomar decisiones dejándose llevar por las emociones lo perjudicará. Mantenga su información personal en privado. Alguien se aprovechará de usted si tiene la oportunidad. Concéntrese en mejorar su situación financiera, reducir sus gastos y cuidar mejor sus pertenencias y su bienestar mental. El ejercicio le ayudará a liberar tensiones y a mantener un cuerpo y un estilo de vida saludables. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): resuelva un problema o un asunto pendiente. Salga de su zona de confort y haga lo necesario para aliviar el estrés y retomar el rumbo. El amor propio y sentirse cómodo y a gusto en su hogar le brindará satisfacción personal. Viva la vida a su manera y rodéese de personas que compartan sus mismos deseos y necesidades. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese un momento para ordenar sus emociones encontradas y ver cómo afrontar cualquier cambio inesperado que surja. Use su memoria, experiencia y encanto para sortear las dificultades que se le presenten. Ignorar lo que sucede a su alrededor no hará que desaparezca; en cambio recurrir a un experto o utilizar disciplina e ingenio le ayudará a seguir adelante. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): confíe en su intuición, no en lo que otros le digan o quieran que crea. Es evidente que hay desinformación, por lo que depende de usted decidir qué hacer a continuación. Aprenda de los errores y de la experiencia para captar la atención y controlar las situaciones en lugar de dejar que ellas lo controlen. Considere convertir alguna de sus habilidades, activos o conocimientos en una oportunidad para generar ingresos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga los pies firmes en la tierra y repita su mantra hasta que su cerebro se adapte permanentemente. Tiene mucho que ganar si es firme e innovador. Mantenga el impulso y conéctese con quienes puedan ayudarle a convertir su búsqueda en algo valioso. No permita que nadie lo convenza de que no puede perseguir sus sueños. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche, planifique y haga lo necesario para conseguir lo que desea. Defender a los menos afortunados lo llevará a conexiones interesantes que le brindarán fuerza, coraje y motivación para hacer de su comunidad un lugar mejor. Sus aportes atraerán oportunidades y colaboraciones que le ayudarán a progresar. El amor y el romance están en auge. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantener un perfil bajo y altas expectativas le ayudará a alcanzar su meta y mejorar su situación financiera. Ya sea que reduzca sus gastos o aumente su potencial de ingresos, el trabajo duro, la inspiración y la originalidad lo impulsarán y le ayudarán a superar cualquier competencia. Evite la tentación y los excesos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): inscríbase y aprenda algo nuevo y emocionante. Ya sea que busque ganar fuerza física o agilidad mental, su objetivo se cumplirá si compite consigo mismo en lugar de intentar superar a los demás. Haga a un lado el orgullo y concéntrese en sus necesidades y objetivos. Despeje un espacio para perfeccionar sus habilidades. Se destacan el amor y el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pase tiempo en casa y evite tratar con personas manipuladoras. Un cambio de actitud le ayudará a discernir qué es importante para usted y qué puede olvidar. Un nuevo enfoque de lo que necesita y desea le ayudará a crear un estilo de vida que lo haga sonreír en lugar de fruncir el ceño. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede convertir lo negativo en positivo al aplicar energía para reestructurar el uso de sus habilidades y hacer que su vida sea más manejable. Perder menos tiempo con alguien que solo habla y no actúa le dará la libertad de hacer lo suyo. Una conversación sincera lo llevará a una mejor relación. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se preocupe por lo que no puede cambiar. Pensar en el futuro lo motivará a dar un paso pendiente que mejorará su calidad de vida y transformará su negatividad en algo nuevo y refrescante. Depende de usted eliminar lo que no le gusta y desarrollar y promocionar lo que más disfruta para generar ingresos adicionales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no está solo, pero debe ser selectivo al elegir en quién confiar o con quién pasar el rato. Salga y haga cosas que le interesen. Es hora de conectar con personas que comparten sus intereses. El crecimiento personal y la superación aumentarán su confianza y atraerán interés. Explore las posibilidades de nuevas amistades, actividades creativas y romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.