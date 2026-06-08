Horóscopo de hoy: día lunes 08 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Torrey DeVitto, 42; Maria Menounos, 48; Julianna Margulies, 60; Keenen Ivory Wayans, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique su vida acallando el caos que lo rodea. Siga su propio ritmo y conviértase en observador y pacificador. El cambio empieza con usted; lo que desea depende del conocimiento y la experiencia. Comparta lo que ya no necesita con quienes sí lo necesiten. Los hechos valen más que las palabras, y la práctica hace al maestro. Sus números son 4, 17, 23, 29, 31, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambiguo, de carácter fuerte e impulsivo. Es cambiante y transparente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la honestidad, la integridad y la disciplina le ayudarán a evitar conflictos e interferencias. Dedíquese a sus asuntos, haga su mejor trabajo y mantenga una actitud positiva. Suelte lo que no puede controlar y confíe más en su desempeño. Ayudar a los demás lo convertirá en un ejemplo a seguir en cualquier grupo al que decida unirse. La incertidumbre en el hogar requiere paciencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga adelante. Resolver asuntos pendientes le dará libertad para hacer lo que quiera. Una oportunidad para realizar cambios en el hogar que aumenten su comodidad o hagan su espacio más funcional le brindará tranquilidad y la resiliencia necesaria para perseguir sus sueños. Diga no a quienes intenten endosarle sus responsabilidades. El romance se ve favorecido. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un poco de esfuerzo dará sus frutos al rastrear a alguien o algo. La determinación triunfará al final, así que dé lo mejor de sí mismo y ábrase camino hasta la meta. Sea consciente de los precios y de lo que está dispuesto y puede pagar antes de comprar o adquirir algo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que nadie lo ponga a la defensiva cuando sea el momento de concentrarse en dar lo mejor de sí mismo. Aléjese de quienes buscan control y usan tácticas de presión o manipulación emocional. Diversifique y use sus fortalezas para ganar más dinero o mejorar su estilo de vida. Los proyectos creativos lo satisfarán y lo impulsarán en una dirección inesperada. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con lo que firma.Ser demasiado generoso con su tiempo, dinero o habilidades invitará a otros a aprovecharse de usted.Elija ser único y superará a cualquiera que quiera competir con usted.Una estrategia de marketing llamativa hará que los demás se fijen en usted.Si confía y cree en si mismo, los demás también lo harán.***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): avance con calma.Preste atención a las instrucciones y asegúrese de dar lo mejor de sí mismo siguiendo el protocolo adecuado.Considere por lo que otros puedan estar pasando antes de criticarlos o intentar cambiar su actitud.Mostrar interés genuino y ofrecer sugerencias positivas fomentará relaciones duraderas.El amor, el romance y el crecimiento personal lo benefician.***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio despertará su imaginación y lo animará a emprender, entre otras cosas, proyectos creativos. Elija el camino correcto y aproveche al máximo sus mejores cualidades. Desempolve sus sueños y vuelva a hacer realidad aquello que ha anhelado toda su vida. No todos estarán de acuerdo con sus planes, pero recuerde que depende de usted satisfacerse a sí mismo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siéntase orgulloso de lo que hace y disfrute de los elogios que reciba. No malgaste tiempo ni energía en quienes intentan manipular sus emociones o tentarlo a hacer cosas que no le convienen. Deje atrás el pasado y enfréntese al futuro con un nuevo comienzo, una nueva mentalidad y un nuevo plan. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los detalles, los precios y los costos ocultos. Las asociaciones o empresas conjuntas requieren comunicación honesta y compromiso. Explore sus posibilidades y cómo usar sus habilidades de forma óptima. No permita que los cambios de última hora le causen malestar emocional. Adáptese a cualquier circunstancia y mantenga una actitud positiva. Los proyectos de superación personal satisfarán sus necesidades. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): volverá a debatirse entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Hable menos y haga más, y descubrirá que puede aprovechar mejor su día. La gestión del tiempo le allanará el camino hacia el éxito y le brindará oportunidades inesperadas. Siga adelante y disfrute del camino. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje que la ansiedad lo paralice cuando la solución está en la acción. Reúna información y elija un camino que le ofrezca lo que más anhela. Es hora de dejar atrás el pasado, reiniciar y comenzar una nueva etapa. Priorice sus necesidades en cuanto a su vivienda y avance con sus metas personales y profesionales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones aflorarán y se descontrolarán. Manténgase ocupado con planes o mejoras físicas o educativas que le ayuden a dejar atrás el pasado y a conectar con personas, lugares y proyectos que le resulten estimulantes y que fomenten su crecimiento personal y sus ganancias económicas. No permita que otros elijan su camino. Tome las riendas y dedíquese a aquello que lo haga feliz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.