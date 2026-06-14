Horóscopo de hoy: día domingo 14 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lucy Hale, 37; Kevin McHale, 38; Diablo Cody, 48; Boy George, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no pierda el tiempo. Es su turno de brillar. No permita que nadie se interponga en su camino ni lo desvíe. Un cambio de estilo de vida fomentará el crecimiento y la armonía, y lo dirigirá hacia un camino que lo animará a terminar lo que empieza y a alejarse de lo que ya no le sirve. Use su creatividad para reorganizar su forma de vivir. Sus números son 5, 12, 23, 26, 34, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impredecible, entretenido y reflexivo. Es original y vivaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si es disciplinado florecerá un interés creativo. Promocione sus proyectos creativos y recibirá críticas constructivas y una guía para seguir adelante. Explorará posibilidades y oportunidades sociales con personas que comparten sus intereses y convicciones. Un gesto romántico fortalecerá sus lazos con alguien especial. Una nueva apariencia impulsará su autoestima. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que los cambios que llevan a cabo los demás interfieran con sus planes. Ser fiel a sí mismo le ayudará a ganar confianza y lo animará a participar en actividades que amplíen sus opciones, su perspectiva y la forma en que utiliza su tiempo. Aléjese de la tentación y concéntrese en dar lo mejor de sí mismo. Cuide mejor su salud, su hogar y su bienestar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje que sus acciones guíen el camino; los resultados que obtenga hablarán por usted. La forma en que se presente ante los demás determinará a quién atrae. Una nueva apariencia le dará la confianza para eclipsar a cualquiera que intente tomar el control o interponerse en su camino. Su fortaleza reside en sus palabras y en su capacidad de encantar a quienes lo rodean. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche más de lo que habla y recopilará información que le ayudará a evaluar situaciones y aprovechar las oportunidades que otros comparten. Contribuir a una causa conducirá a una oferta inesperada o a una ganancia económica. Preste atención a su salud y establezca un plan que lo motive a verse y sentirse lo mejor posible. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en algo que disfrute y demuestre de lo que es capaz. Las conexiones que establezca lo conducirán por un camino inusual que cambiará su perspectiva de la vida y de lo que desea lograr. La actividad física será intensa y gratificante. Una relación o un crecimiento personal fomentará el romance, un cambio de estilo de vida o un compromiso. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de darle vueltas al pasado o a las cosas sobre las que no tiene control. Empiece a dedicar más tiempo, esfuerzo y atención a proyectos que lo animen y marquen la diferencia. No permita que nadie se aproveche de usted. Es hora de cuidarse mejor y dejar que quienes dependen demasiado de usted se las arreglen solos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga sus pensamientos en privado. Escuche, observe y socialice con personas que disfruten de las mismas actividades físicas que usted. Se desenvolverá bien ante los desafíos o en situaciones competitivas que dependan de sus habilidades físicas. La disciplina y la estrategia le ayudarán a vencer sus miedos y a superar sus expectativas. Un cambio en su círculo social impulsará nuevos comienzos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable con el corazón. Deje que su imaginación creativa lo guíe. Abra su corazón y descubra su posición. Su pasión por sus proyectos hará que los demás lo noten, lo apoyen y lo animen a seguir marcando la diferencia. Dedique más tiempo a dar el ejemplo y a liderar. El amor está escrito en las estrellas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): canalice la energía acumulada y dele un buen uso. Considere lo que más valora y protéjase a sí mismo, a sus posesiones y a su reputación de cualquiera que muestre celos o deseos de venganza. La oportunidad está a la vista, y aprovecharla es su deber para con usted mismo y con sus seres queridos. Un cambio positivo en su hogar y en sus relaciones importantes mejorará su autoestima. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche la oportunidad de hacer nuevos amigos. Asistir a un evento que ofrezca algo único o le brinde una perspectiva diferente sobre la vida, el amor y la búsqueda de la felicidad le ayudará a mantener los pies en la tierra y a tener paz interior. Reflexione, revise y disfrute de lo que tiene y de lo que está a su alcance. Convierta las oportunidades en nuevos comienzos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga ejercicio y conviértase en la mejor versión de sí mismo. Socialice, haga nuevos amigos y explore lo que hay por delante. Un cambio en su entorno familiar lo animará a tomar un camino que lo apasione y a convertirse en la fuerza impulsora de lo que desea lograr. El mundo espera su mente brillante y su perspectiva entretenida. Embárquese en una nueva aventura. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): exprese su opinión y siga el camino que le parezca más lógico. Las oportunidades llegan a quienes están dispuestos a tomar la iniciativa y hacer que las cosas sucedan. No permita que las acciones de los demás se interpongan en su camino ni que lo desvíen. Dedique su energía a su bienestar, a encontrar a su gente y a hacer lo que más disfruta. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.