Horóscopo de hoy: día martes 16 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abby Elliott, 39; Eddie Cibrian, 53; Phil Mickelson, 56; Laurie Metcalf, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año esfuércese por marcar la diferencia en su vida. Dedique su energía a seguir los canales adecuados para lograr los cambios que desea. La preparación es esencial si quiere que todo salga bien. Está cerca de conseguir lo que desea, pero primero debe poner todo en orden. No deje nada al azar ni en manos de otros. Su éxito provendrá de la paciencia, la disciplina y la honestidad. Sus números son 8, 19, 25, 27, 36, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, interesante y sabe aprovechar las oportunidades. Es único y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense antes de hablar. Concéntrese en hacer lo correcto y ayudar a quienes lo necesitan. La forma en que use su tiempo determinará cómo se desarrollará su día. No permita que la ira lo domine, ya que sus logros tendrán un gran impacto en quienes se oponen a usted. Tome el camino correcto, dé lo mejor de usted y deje que las situaciones se desarrollen naturalmente. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja su corazón y su hogar. Si mira el panorama general, descubrirá que tiene más opciones de las que cree. La oportunidad surgirá a través del diálogo, los gestos amables y sin dejar que la terquedad le impida hacer lo correcto. Consulte con expertos y descubrirá opciones que desconocía. Sea inteligente, elocuente y justo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio requiere recopilar información, mejorar sus cualificaciones y crecer en una dirección que le resulte atractiva. Una nueva imagen que lo haga sentir bien consigo mismo lo animará a llegar lejos y no conformarse con menos de lo que desea. Una sugerencia que reciba le ayudará a promocionarse para alcanzar el éxito. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga más energía en sus ideas y en conversaciones sinceras. Será necesario ser honesto y dejar muy claras sus intenciones al tratar con personas que quieren algo de usted o que intentan cambiarlo. Obtendrá los mayores beneficios al desarrollar habilidades y aprovechar oportunidades que mejoren su potencial de ingresos o le ayuden a realizar inversiones inteligentes. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): es hora de prestar atención a su apariencia y a cómo se siente. Tome las riendas de su futuro participando en eventos que lo conecten con una industria o grupo en el que le gustaría involucrarse más. Depende de usted contactar, hacer preguntas y determinar qué es lo mejor para usted. Promocionar lo que puede hacer atraerá a alguien especial. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione sobre sus opciones y dónde puede aprovechar al máximo su tiempo, dinero y talentos, y diríjase en esa dirección. Una actitud dinámica para ayudar a los demás y sacar el máximo provecho de sus recursos será inspiradora y transmitirá un mensaje contundente a los demás para que colaboren y ayuden. Sea un líder y establezca estándares altos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): pasar desapercibido le permitirá alcanzar su meta sin interferencias. Aléjese de las personas que reaccionan de manera exagerada. La disciplina y el ingenio son sus superpoderes cuando dedica su tiempo y atención a terminar lo que empieza. Un cambio físico que haga le granjeará halagos y mejorará su capacidad de lograr sus objetivos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta le brindará información valiosa. Preste atención, concéntrese en hacer las cosas bien a la primera y elija sus palabras con cuidado y sus batallas con sabiduría. La observación es clave para tomar mejores decisiones. El buen estado físico y una actitud sana y apasionada fomentarán mejores relaciones y oportunidades. El establecimiento de contactos y la negociación se ven favorecidos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): analice su situación y ponga fin a aquello que lo frena. Aléjese del dramatismo y de quienes utilizan el chantaje emocional para aprovecharse de usted. Limite sus gastos e implemente disciplina en su rutina diaria. Elija evaluarse y realizar cambios personales positivos en lugar de criticar a los demás. Priorice el beneficio personal sobre la venganza. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque una oportunidad y conviértala en realidad. Tome la iniciativa y deje que su inteligencia guíe el camino. Demostrar cuánto le importa y revelar lo que está dispuesto a hacer le ayudará a ganarse el favor y el respeto de quienes más respeta. La verdad y la honestidad le permitirán alcanzar sus deseos y necesidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): avance con entusiasmo. Un cambio en su hogar o en su estilo de vida potenciará su creatividad y le ayudará a encontrar un mejor lugar o posición. Es momento de conectar con gente nueva y grupos interesantes. Dedique su energía a ser la mejor versión de sí mismo. Un cambio de imagen le levantará el ánimo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hacer algo entretenido o creativo mejorará su perspectiva de lo que sucede a su alrededor. Exprese su opinión y cumpla con su parte al trabajar con otros. Sea un líder y los demás le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Explore las posibilidades y considere cómo usar sus cualidades a su favor. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.