Horóscopo de hoy: día miércoles 17 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Venus Williams, 46; Will Forte, 56; Greg Kinnear, 63; Barry Manilow, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año el cambio lo tentará, pero no permita que le cueste caro. Haga el trabajo preliminar, hable menos, haga más y elija simplificar su rutina en lugar de agotarse con cosas que no importan o no importarán ni marcarán una diferencia en el resultado. Viva, aprenda y cumpla lo que promete. Lo que haga este año, será lo que determine su éxito. Sus números son 4, 18, 20, 27, 36, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, encantador y poco convencional. Es enérgico y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio de planes jugará a su favor. Participe en proyectos que lo incentiven a ser la mejor versión de sí mismo. Establezca contactos, tome una posición de liderazgo y promuévase para alcanzar el éxito. No se reprima. Aproveche al máximo cada oportunidad y llegará a la cima. Elija proyectar una actitud positiva. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): “dese prisa y espere” así se desarrollará su día. Prepárese para ocuparse de detalles menores mientras espera y aproveche su tiempo al máximo. Vale la pena considerar cualquier oportunidad que le permita mejorar su entorno, vivienda o estilo de vida. Antes de continuar obtenga por escrito sus datos y cifras. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): le espera un cambio personal. Inicie conversaciones con personas que tengan algo que ofrecer o con personas con una posición de autoridad que puedan guiarlo y asegurarse de que comprende las reglas y regulaciones. No tenga miedo de cuestionar el protocolo y traspasar los límites para destacar frente a cualquier competencia que encuentre. El carisma y la singularidad son sus superpoderes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): establezca prioridades y estándares elevados y siga adelante con sus planes. Soñar no es lo mismo que hacer realidad. No limite lo que puede hacer porque está demasiado ocupado tratando de vengarse de alguien que no le agrada. Una actitud positiva lo llevará mucho más lejos que sembrar dudas allá donde vaya. Elija abrazar la vida, el amor y la felicidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): recopile información y participe, y ampliará su comprensión de lo que es posible y ampliará sus planes para satisfacer sus demandas. Ya es hora de un cambio, y cuanto más tiempo pase con personas que puedan motivarlo e inspirarlo, mejor. La pereza es el enemigo; es hora de ser el centro de atención y poner a prueba sus conceptos y habilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase ocupado, póngase al día y haga espacio para las personas y los pasatiempos que lo hacen feliz. Amplíe sus intereses y su visión, y ponga a prueba sus fortalezas y debilidades. Si presta atención a los detalles, descubrirá información fundamental para alcanzar su destino. Sea honesto acerca de lo que puede y no puede ofrecer. Lo que importa es lo que hace, no lo que dice. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evite el drama, ofrezca información y enfoque su energía en los detalles y la precisión. Asistir a eventos sociales, participar en conversaciones ingeniosas y explorar la posibilidad de formar una relación única con alguien que tenga tanto que ofrecer como usted lo inspirará a ganar impulso. Elija a alguien que complemente su estilo y habilidades. El romance se ve favorecido. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que los asuntos triviales, chismes o conversaciones emotivas se interpongan en su camino o arruinen su día. Dedique su energía a investigar y ampliar sus conocimientos, su experiencia y sus contactos con personas que tengan algo que ofrecerle. Diga no a quienes intenten presionarlo para hacer algo que los beneficie más a ellos que a usted. Proteja su bienestar emocional y físico. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en el hogar, la salud y en llegar a fin de mes. Al enfocar su energía en mejorar su estilo de vida y adoptar una rutina más rítmica y disciplinada, comenzará a obtener avances constantes que aumentarán su conocimiento sobre lo que es posible. El crecimiento personal y el éxito están a su alcance, junto con la renovación de su imagen y la reducción de sus gastos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): inicie conversaciones que le brinden información sobre lo que puede y quiere hacer, y descubrirá opciones que no había considerado. Acuda directamente a la fuente o a la persona con autoridad para evitar contratiempos. La forma en que se relaciona con los demás marca la diferencia en el resultado. Sea específico y no deje nada al azar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las emociones aflorarán, pero el progreso es posible y se logrará. Sea receptivo al cambio y esté dispuesto a ceder para asegurarse que todo funcione sin problemas. Mantenga el impulso y la vista fija en su objetivo. La oportunidad es evidente y puede conducir a una forma extraordinaria de ganar dinero. Los proyectos de superación personal serán inspiradores y captarán la atención de alguien. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): considere sus opciones, pero adopte una actitud de esperar y ver antes de iniciar un cambio. Dedique su energía a ampliar sus intereses, habilidades y relaciones con personas que sigan un camino similar. Los eventos de establecimiento de contactos le ofrecerán mucha información y conexiones valiosas. Sea honesto consigo mismo y con sus seres queridos. Ofrezca hacer lo que esté a su alcance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.