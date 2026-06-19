Horóscopo de hoy: día viernes 19 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Macklemore, 43; Zoe Saldana, 48; Jean Dujardin, 54; Paula Abdul, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: está en una mejor posición de lo que cree. Guárdese sus emociones para usted mismo. Elija palabras que sean audaces, directas y objetivas, y eliminará cualquier negatividad que se le presente. Cuanto más limpios y claros sean sus mensajes y acciones, más rápidos serán los resultados. Un cambio en casa le dará el impulso que necesita para seguir adelante con sus aspiraciones. Se destaca el romance. Sus números son 6, 14, 23, 28, 34, 42, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es coqueto, complejo y proactivo. Es original y franco.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aproveche la oportunidad de socializar con personas de la industria que puedan ayudarle a avanzar en su trayectoria profesional o explorar las posibilidades de utilizar sus habilidades para generar ingresos adicionales. Un cambio de actitud ayudará a sellar un trato. Haga de la confianza su nuevo mejor amigo. Un impulso creativo mejorará sus posibilidades de avanzar. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la persistencia y las buenas ideas lo llevarán a donde desea ir, pero no sin la compañía de los problemas emocionales. Mantenga las relaciones personales separadas de las profesionales. Reprimir aquello que le molesta y compartir lo que le apasiona conducirá a una situación en la que todos saldrán ganando. Conozca a su público, transmita mensajes positivos y no caiga en la confrontación. Fomente el amor, no la discordia. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía donde cuenta y siga adelante. Las mejoras domésticas requieren atención para evitar interferencias emocionales. Elija sabiamente sus batallas. Recuerde que lo que cuenta es lo que logra, no enfrentar una situación sin salida. Deje ir aquello que se interpone en su camino. Reciba con los brazos abiertos lo que está destinado a descubrir. Elija la paz sobre el caos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de hacer promesas sea realista acerca de lo que puede o no puede hacer. Ser preciso y descubrir lo que los demás quieren de usted le ayudará a sortear los obstáculos en su camino. El gasto emocional lo dejará peor y arrepentido. Concéntrese en cómo se gana la vida y en qué puede hacer para aumentar sus ingresos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje volar su imaginación creativa y descubrirá algo sobre usted y sus capacidades que le indicará una dirección interesante. Una persona que encuentre hoy desempeñará un papel ayudándole a dar forma a lo que está por venir. Haga preguntas y participe en eventos que ofrezcan información sobre lo que está disponible para usted. Elija el romance en lugar del malestar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un giro inesperado de los acontecimientos conducirá a un desafío emocional. No actúe apresuradamente. Evalúe situaciones, considere opciones y ponga su energía en ocuparse antes de sus responsabilidades. Se alegrará de haberse tomado su tiempo para dejar que los hechos se desarrollen. Su paciencia conducirá a una oportunidad sorprendente. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): vigile de cerca sus inversiones, posesiones y reputación. No todos estarán del lado de Libra. Sea discreto y verifique toda la información que reciba. Cualquier cambio que haga requerirá una buena intuición y la capacidad de actuar con rapidez en el momento oportuno. El crecimiento personal y el amor se ven favorecidos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga que suceda. Aproveche al máximo sus habilidades y experiencia, y superará a cualquiera que quiera competir con usted o desafiarlo. La perseverancia, junto con la visión y la capacidad de alcanzar sus metas, le brindarán satisfacción y gratitud. Busque maneras originales de canalizar la ansiedad y el enojo. Los eventos físicos y sociales se ven favorecidos. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un momento para respirar, replantearse sus objetivos y tomar el camino menos esperado por los demás. Se avecina un cambio que quizás no sea de su agrado, pero con el tiempo cambiará de opinión. Déjese llevar, manténgase cerca de casa y proteja lo que más le importa. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades y hable con pasión sobre cómo se siente, qué es lo que más le importa y cómo piensa proceder. No permita que sus emociones le causen pérdidas financieras o personales. No pague por los errores de otros; ofrezca sugerencias, pero no haga el trabajo por ellos. Las conversaciones pueden ser engañosas; espere a que la información se verifique antes de compartirla o de actuar. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): antes de actuar centre su atención en lo que es necesario. Hacer las cosas bien a la primera es esencial si quiere sacar el máximo provecho de una situación volátil. Mantenga sus planes en secreto y sus responsabilidades al día. La ira no resolverá nada, pero el compromiso sí. El objetivo es asegurar que el resultado beneficie a todos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique tiempo a investigar. Estar bien informado es la clave para obtener mejores resultados. Conversar con personas con objetivos similares le brindará información valiosa sobre cómo ampliar sus intereses y crear un estilo de vida sostenible que satisfaga sus necesidades y su crecimiento intelectual. Un espacio creativo le ayudará a encontrar a su gente y a destacar en aquello que desea hacer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.