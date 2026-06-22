Horóscopo de hoy: día lunes 22 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Carson Daly, 53; Cyndi Lauper, 73; Meryl Streep, 77; Todd Rundgren, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuando las emociones y los problemas domésticos choquen, el autocontrol será esencial. Este año será necesario ser honesto consigo mismo y con los demás, y estar dispuesto a llegar a acuerdos y mantener la paz. Simplifique su vida. No permita que las reacciones exageradas afecten su productividad y le impidan alcanzar sus metas. Invierta su energía donde realmente importa: concéntrese en ganar dinero y obtener mayor seguridad. Manténgase fiel a lo esencial y elija la estabilidad en lugar de la incertidumbre. Sus números son 1, 13, 24, 28, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, directo y constante. Es sensible y agradable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): verifique los hechos y tome nota. Manténgase abierto a sugerencias, pero haga lo que sea mejor para usted. Un cambio profesional o en su forma de administrar el dinero lo incentivará a ahorrar para algo especial. Conéctese con personas que puedan contribuir a su progreso. La superación personal, la paz y el amor se harán presentes si se esfuerza por ser la mejor versión de sí mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga el impulso en sus proyectos de superación personal, pero tenga cuidado con los riesgos físicos cuando se aventure fuera de su zona de confort. Un programa saludable de ejercicio y alimentación lo hará sentir bien consigo mismo y con sus perspectivas. El crecimiento personal está a su alcance. Manténgase fiel a lo que le resulta familiar y le funciona. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acepte el cambio. Adaptarse a lo que tiene a su alcance puede ayudarle a convertir sus aspiraciones en algo tangible. No permita que sus emociones lo desvíen del camino ni que se antepongan a lo que le corresponde. Use sus contactos, su memoria y experiencia para acercarse al estilo de vida que desea. Las mejoras le darán ánimos.*****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea constante; la procrastinación no lo llevará a donde quiere llegar. Apunte alto y no deje que las emociones interfieran con sus objetivos. Adopte un enfoque único sobre cómo gana y usa su dinero. Un cambio en su estilo de vida o la búsqueda de becas o ayudas lo beneficiará. No limite las posibilidades ni evite seguir los canales adecuados.**

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque información y elabore un plan. La preparación es fundamental para sus deseos y necesidades. Demuestre su compromiso y la singularidad que aporta a cualquier proyecto que emprenda. Las alianzas pueden marcar la diferencia. Colabore con alguien que pueda ofrecerle lo que usted no puede hacer. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es momento de consultar con un experto. Resuma sus objetivos e inicie un diálogo. La información le brindará ayuda inesperada que aumentará su entusiasmo y le permitirá ver más allá de sus expectativas. Combine negocios con placer y los acuerdos se concretarán. Es momento de ampliar sus horizontes y mejorar sus habilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): es un paso adelante y tres atrás. No se apresure. Preste atención a los detalles y no exagere sus habilidades. Pensar demasiado o prometer demasiado lo perjudicará. Apóyese en los hechos y reitere sus ideas con honestidad; la retroalimentación que reciba le ayudará a completar la experiencia y las cualificaciones que falten en su currículum.***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta le permitirá aprender y prepararse para el futuro. Infórmese bien y conéctese con quienes puedan ayudarle a hacer realidad sus sueños. Dedique más tiempo, esfuerzo y energía a sus relaciones y rodéese de personas que compartan su pasión, creatividad y habilidades; el éxito llegará.***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reorganice su hogar para aumentar su productividad. Seguir las reglas lo beneficiará y cambiará la percepción que los demás tienen de usted. Las mejoras personales aumentarán su atractivo y atraerán a personas que puedan ofrecerle lo mismo a cambio. La disciplina le ayudará a progresar, mejorando su reputación y su perfil. El romance está escrito en las estrellas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase atento y observe lo que sucede a su alrededor. Retenga la información que asimile hasta que pueda respaldar sus afirmaciones. Dedique su energía al desarrollo personal, al crecimiento y a un estilo de vida saludable. Tome las riendas de su vida, haga lo que le plazca y no intente controlar cómo viven los demás. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la presión aumenta. Es momento de prestar atención y poner en marcha sus planes. Le conviene participar. Involúcrese en aquello que lo apasiona y conectará con alguien con quien compartir ideas. Un proyecto o asociación interesante lo motivará a arriesgarse, disfrutar y vivir el momento. El romance se ve favorecido. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe activamente, exprese su opinión, comparta ideas y vea dónde está la acción; así conectará con una oportunidad que no querrá perderse. No permita que aquello que otros decidan o cambien lo desvíe de su camino. Siga a su corazón, su intuición y el camino que lo beneficie. Invierta su energía donde realmente importa. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.