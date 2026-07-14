Horóscopo de hoy: día martes 14 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Scott Porter, 47; Matthew Fox, 60; Jackie Earle Haley, 65; Jane Lynch, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reflexione sobre su estilo de vida y los cambios que deseas realizar. Investigar y planificar le asegurará el éxito. No permita que las influencias negativas externas le impidan alcanzar sus metas. Si este año quiere controlar los resultados, domine las conversaciones. Establecer metas personales, consultar con expertos y llegar a conclusiones requerirá su atención para protegerse de la información falsa y las malas decisiones. Sus números son 3, 14, 22, 24, 35, 37 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, amable y paciente. Es productivo y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se ande con rodeos; un enfoque directo le dará respuestas que le permitirán avanzar con confianza y sin arrepentimientos. El cambio empieza por usted, y dedicar su energía a sus metas personales o profesionales dará sus frutos. Conecte con quienes van en la misma dirección. Elija ser original y cautivador. Ámese a usted mismo en primer lugar. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guarde sus pensamientos para sí mismo hasta haber descubierto qué es lo mejor para usted. Escuche la opinión de los expertos, pero elabore planes que sirvan a sus propósitos sin gastar de más ni asumir más de lo que puede manejar. Los excesos son su enemigo. Elija el crecimiento personal antes que intentar cambiar a los demás. Priorice su salud, sus hábitos alimenticios y el ejercicio. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): suba el volumen, escuche, debata y cree un plan que le ayude a llegar a su destino. Cuide mejor su bienestar físico y su relación con quienes lo admiran. Salga de su zona de confort si eso le ayuda a obtener los resultados que desea. El cambio requiere valentía e innovación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): apoye una causa en la que crea, esto lo revitalizará. El tiempo, la paciencia y el amor que ofrezca serán importantes y demostrarán cómo puede marcar la diferencia. No permita que las personas manipuladoras le roben el tiempo que debería dedicar al cambio. Tome el camino del bienestar hacia la esperanza y una mentalidad más plena. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dele su toque personal a todo lo que haga. Comuníquese con carisma y convencerá a otros de unirse a su equipo. Revise minuciosamente las normas y reglamentos para asegurarse de cumplir con todas las reglas, pero no pierda de vista su capacidad de destacar y presentarse de manera original. Demuestre su liderazgo y explore las posibilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): replantee su futuro. No se deje llevar por los sueños ajenos. Siga un camino que lo conduzca a sus mayores anhelos. Conecte con quienes comparten sus inquietudes y aspiraciones, y formará un equipo de confianza que permitirá a cada persona avanzar a su manera. Su capacidad de unir a los demás dará sus frutos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): replantee su estrategia. Ponga límites a quienes se aprovechan de usted. Sea auténtico al evaluar, buscar u ofrecer consejos, y lleve a la práctica sus palabras. Un cambio en su entorno revitalizará su energía y fomentará pensamientos y resultados positivos. Elija con cuidado sus palabras y asegúrese de tener la información correcta antes de hacer promesas que requieran su tiempo, esfuerzo o dinero. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las prisas no son buenas consejeras. Evaluar, planificar y presupuestar fomentará el progreso y el éxito a largo plazo. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita ni quiere. Manténgase fiel a lo que mejor le funciona y trace un plan para alcanzar sus objetivos. Si se ciñe a sus planes los viajes cortos, las reuniones y las presentaciones darán sus frutos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y no haga promesas que no pueda cumplir o que lo endeuden. Analice las posibilidades y los cambios razonables que puede implementar para marcar la diferencia y beneficiarse. Adopte un enfoque original en su estilo de vida y elimine los gastos innecesarios. Reducirá su estrés. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): enfoque sus pensamientos y energía en algo que le beneficie. No permita que otros se aprovechen de sus talentos y habilidades cuando es usted quien necesita salir adelante. Considere asociarse con personas que compartan su mentalidad y perspectiva. Cuide mejor su salud, su patrimonio y sus relaciones importantes. El romance está en auge. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): asumir demasiadas responsabilidades o hacer promesas poco realistas requerirá un tiempo y un esfuerzo que quizás no pueda permitirse. Para gestionar sus sueños, esperanzas y deseos profesionales necesita concentrarse en su vida personal. Únase a personas que puedan compartir las cargas que enfrenta. Las personas y decisiones correctas darán sus frutos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca reglas, manténgase fiel a sus planes y use su voz para lograr sus objetivos. Deje que su poder de persuasión le ayude a llegar a donde quiere sin poner en riesgo su reputación ni permitir que nadie lo supere. Tiene mucho que ganar si trabaja solo y no comparte sus ideas, planes ni información personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.