Horóscopo de hoy
24 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 24 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elisabeth Moss, 44; Anna Paquin, 44; Jennifer Lopez, 57; Kristin Chenoweth, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje atrás la negatividad y concéntrese en las posibilidades. La vida se trata de vivir, no de aferrarse al pasado. Separe lo bueno de lo malo, aprenda sobre la marcha y progrese mediante el pensamiento positivo y el refuerzo. Sea la luz que ilumina la sala y quien ofrezca alternativas positivas. Sus números son 3, 16, 19, 27, 31, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, decidido y proactivo. Es servicial y cortés.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): transforme su imaginación creativa en algo espectacular. Rodéese de personas que lo inspiren a permitir que su corazón lo guíe. La felicidad es la condición previa para hacer lo mejor para usted siempre que pueda. Un cambio positivo en su vida o en sus ingresos puede ser suyo si canaliza su energía y entusiasmo hacia lo que desea. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle sus tentaciones. Sea racional, use el sentido común y ponga su dinero a trabajar para lograr mayor estabilidad y seguridad, no pérdidas ni deudas. Aléjese de los charlatanes, manipuladores y estafadores. Preste atención a cómo se presenta y a cómo se relaciona con los demás. Use su inteligencia para contrarrestar cualquier oferta que beneficie más a otra persona que a usted. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de procrastinar y empiece a vivir su sueño. Hay un cambio escrito en las estrellas; solo tiene que hacerlo realidad. Estudiar, viajar, promocionar y presentar sus habilidades, crear redes de contactos y establecer relaciones con personas que puedan impulsar sus propósitos lo pondrá en el camino hacia la victoria. Deje de hablar y empiece a actuar. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): compartir demasiado será perjudicial. Dedique su tiempo y esfuerzo a construir una base sólida para hacer realidad sus sueños, esperanzas y deseos. No tema ser diferente ni tomar el camino menos transitado. No se sienta obligado a anteponer a los demás cuando priorizarse le da la fuerza necesaria para apoyar a sus seres queridos. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en actividades y demuestre sus habilidades, cualidades y generosidad. Piense en grande, pero sea disciplinado y adapte sus planes a su presupuesto. Ayudar a los demás no será fácil, pero le permitirá encontrar mayor claridad y dejar ir lo que sea necesario. Las decisiones que tome determinarán lo que reciba a cambio. Haga lo que sea mejor para usted. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase alerta al tratar con contratos, empresas conjuntas y gastos compartidos.No imponga su voluntad a los demás;si desea obtener aprobación o aceptación, use la diplomacia.El cambio surge de descubrir lo que quieren o necesitan los demás y estar dispuesto a ceder.No ponga en riesgo su posición ni su reputación.Concéntrese en su desarrollo personal.**

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): procure no revelar demasiado. Escuche con atención, analice las situaciones y trabaje en silencio mientras reúne lo necesario para tener éxito. Surgirá una oportunidad inesperada si asiste a conferencias o eventos de establecimiento de contactos, o si se involucra para ayudar en una causa que le interese. Las personas que conozca y lo que aprenda lo beneficiarán. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea claro sobre lo que puede y está dispuesto a hacer. Aléjese de cualquier situación que le incomode. Use su perspicacia e inteligencia para superar a cualquiera que intente aprovecharse de usted. Minimice sus planes y limite sus gastos. Evite la tentación, los excesos y asumir más de lo que puede cumplir. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo y esfuerzo a su hogar, su entorno y sus relaciones significativas. Comparta sus sentimientos e intenciones, y defina su postura antes de comprometerse con alguien que pueda tener opiniones, intenciones o valores diferentes. Si revisa cuidadosamente los gastos, contratos y asuntos médicos, hace preguntas y resuelve problemas, reducirá el estrés. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ahorre tiempo; minimice las pérdidas y concéntrese en sentirse, verse y hacer lo que sea mejor para usted. Proteja sus bienes y su reputación de cualquiera que intente aprovecharse de usted. Aléjese de quienes le hacen demasiadas preguntas personales o intentan ponerlo en una posición vulnerable. Elija un estilo de vida que alivie el estrés y fomente la salud, la paz y la felicidad. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese cerca de casa, presente su currículum y busque oportunidades que le permitan conversar con personas afines. No deje que la negatividad se apodere de usted, ya que una actitud positiva atraerá personas y oportunidades mucho mejores. Reflexione sobre sus fortalezas y lo que disfruta hacer, y encuentre la manera de convertir sus habilidades en ganancias. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea bueno consigo mismo y con sus seres queridos. Dedicar tiempo a cultivar relaciones significativas fomentará un cambio positivo en su estilo de vida. El amor y el romance están escritos en las estrellas, pero la tensión aumentará si no se mantiene la equidad y el equilibrio. Evite las discusiones; una actitud de dar y recibir es el camino hacia la paz, el amor y la felicidad personal. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.