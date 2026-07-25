Horóscopo de hoy: día sábado 25 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Lafferty, 41; D.B. Woodside, 57; Matt LeBlanc, 59; Illeana Douglas, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: “dese prisa y espere”, así es como transcurrirá este año. Elija una actitud positiva, y cuando algo parezca desmoronarse o no avance suficientemente rápido para su gusto, tenga la sensatez de observar con calma y tomar un rumbo que se vea prometedor. Las decisiones apresuradas le pasarán factura. Déjese llevar y avance en zigzag en la dirección que ofrezca menos fricción. Sus números son 2, 16, 24, 29, 33, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted sabe aprovechar las oportunidades, es minucioso e innovador. Es adaptable y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga algo creativo. Invierta tiempo en aprender y producir algo que le dé alegría o dinero extra, o que complazca a alguien a quien ama. Se avecina un cambio, y tiene a su alcance una ganancia financiera. No permita que el enojo por lo que haga alguien más arruine su día ni le impida alcanzar sus objetivos. Céntrese en terminar lo que empieza. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje nada librado a la imaginación. Analice cada ángulo, situación y posible pérdida o ganancia que se manifestará debido a sus acciones. Tómese un momento para considerar cómo afectarán sus palabras a los demás o a una situación que enfrente. Reaccionar de forma exagerada lo hará retroceder; la observación le ayudará a avanzar con compasión. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es impostergable un cambio. Investigue, elija un camino y comience su viaje. Si entabla conversaciones con personas que tienen experiencia y conocimiento sobre lo que quiere lograr se le abrirán puertas. Un enfoque enérgico aumentará su visibilidad y su perfil entre quienes pueden contribuir a su objetivo. Evite las venganzas personales con familiares y amigos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si lo cuestiona todo descubrirá cómo usar su perspicacia e innovación para alcanzar un mejor estado mental. La actitud puede cambiarlo todo, así que borre el ceño fruncido y reemplácelo con una sonrisa, una palabra amable y una sugerencia positiva. Un cambio de estilo de vida le ayudará a acercarse a sus sueños. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): inscríbase y participe en un evento que lo apasione. Con una mente abierta y un espíritu creativo contribuirán mucho y contagiarán entusiasmo a quienes puedan ayudarle. Un cambio de imagen o una renovación lo revitalizará. No deje nada librado al azar. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la vista en su objetivo. Aflorarán las emociones si no expresa con claridad lo que puede hacer. Concéntrese en asuntos de dinero, inversiones y deudas. Las empresas conjuntas pueden resultar tentadoras, pero es mejor que siga adelante por su cuenta. Discutir con alguien de confianza puede dañar su reputación o posición. Puede ofrecer sugerencias, pero evite compartir gastos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga lo que dice y diga lo que hace. Dejar que sus acciones hablen por usted le ayudará a construir una excelente reputación y a sentar las bases de unas buenas relaciones con familiares, amigos y colegas. La disciplina y una imaginación sana lo animarán a pensar en grande y a lograr sus objetivos. Cuide su salud, su bienestar económico y emocional. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no es razonable, eficiente en el uso de los recursos o no cumple sus compromisos fracasará. Una palabra amable marcará la diferencia para quienes lo admiran o necesitan su ayuda. No limite sus posibilidades por falta de compromiso. Manténgase firme, dé lo mejor de sí mismo y observe qué sucede. Una situación romántica se presenta prometedora. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio resultará ser más de lo que esperaba. Tómese un respiro y analice las promesas, las reacciones y las posibilidades antes de aceptar una empresa conjunta o una inversión. Un cambio positivo está a su alcance, pero asegúrese de tener la información clara y pida lo que desea a cambio antes de comprometerse. No se subestime. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acérquese a los demás, devuelva lo que le han dado, convierta cualquier error en acierto y predique con el ejemplo. Nunca es tarde para tomar el camino correcto y ser quien solucione los problemas. Colóquese en el centro de atención y marque la diferencia. Sus palabras animarán a otros a ayudarle a generar el cambio. Sea parte de la solución, no del problema. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): visualice la vida que desea y las relaciones que lo hacen feliz, y modifique su agenda para cumplir sus anhelos. La oportunidad está presente, pero debe poner de su parte. No se quede de brazos cruzados; participe en eventos, actividades y funciones que le interesen. No se rinda cuando es momento de nuevos comienzos. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reflexionar sobre su pasado y presente le ayudará a decidir qué sigue. Busque el apoyo de quienes puedan ofrecerle información sobre las opciones disponibles. Llevar a cabo el trabajo preliminar le ayudará a evitar cualquier obstáculo que detecte antes de comprometerse. Alguien captará su atención, pero antes de confiar en esa persona o comprometerse, verifique los hechos y su integridad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.