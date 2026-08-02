Horóscopo de hoy: día domingo 02 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hallie Eisenberg, 34; Sam Worthington, 50; Kevin Smith, 56; Mary-Louise Parker, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida personal y sus secretos para sí mismo. Exprese sus intereses de forma creativa y use su imaginación. Desarrolle habilidades que enriquezcan su vida y úselas para perseguir aquello que lo hace feliz. Encontrará la confianza necesaria para poner en marcha sus planes y ampliar su visión. Un beneficio económico se vislumbra prometedor si invierte tiempo y dinero en sí mismo y en lo que más disfruta. Sus números son 7, 13, 22, 27, 30, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, inspirador y creativo. Es intuitivo y orgulloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): hable menos y haga más. Sus acciones les darán a los demás la oportunidad de ver de lo que es capaz. Deje volar su imaginación, aproveche sus habilidades y desarrolle sus ideas. Lo que inicie cambiará su forma de ganar, gastar o vivir. Abrace lo que ama y deshágase de cualquier carga innecesaria. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no divulgue sus planes. Mantenga su vida sencilla, respete las normas y adopte una mentalidad minimalista. Los excesos siempre traen problemas. Puede disfrutar sin caer en la complacencia ni sucumbir a los planes de otros. Dígale no a quienes intentan dictar sus próximos pasos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance con optimismo. Use su imaginación, siga a su corazón y diviértase. No permita que los celos ni la manipulación emocional prevalezcan sobre las palabras amables y la ayuda. Recibirá lo que da. Un cambio de perspectiva lo impulsará en una dirección que satisfaga su alma y le abra las puertas a nuevos comienzos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga las cosas en contexto. Reconozca sus decisiones. Acérquese a quienes comparten sus sentimientos y cree una alianza sólida en la que pueda confiar. La unión hace la fuerza, y tomar la iniciativa lo pondrá en una posición favorable para alcanzar sus objetivos. El amor, el romance y marcar la diferencia cobran protagonismo. Las mejoras en el hogar fomentarán la paz y la tranquilidad. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore y amplíe sus intereses y sus proyectos. Elija descubrir las oportunidades disponibles y dejar atrás el pasado. Establezca sus prioridades y sus planes, y mire con ilusión hacia el futuro. No limite sus posibilidades lamentándose por los errores. Transforme lo negativo en positivo y use las lecciones de la vida para alcanzar nuevas metas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): permita que sus sentimientos guíen su próximo paso. No acepte que nadie lo desvíe del camino ni que le haga perder el tiempo. Use su sabiduría, experiencia e intuición para encontrar lo que más le conviene. Las relaciones, el compromiso, el amor y el romance se ven favorecidos y le ayudarán a descubrir lo que es significativo. Su destino depende de las decisiones que tome. Haga lo que sea mejor para usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase al margen, observe y evalúe su situación. Hay oportunidades, pero será difícil obtener los mejores resultados si no es consciente de cómo afectan a los demás sus decisiones. Dedique su energía a generar un cambio positivo y a ofrecer opciones que conecten con la mayoría. Adapte su entorno para que su vida sea menos complicada. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): exprese su opinión, ofrezca sugerencias y tome la iniciativa. Los eventos sociales serán entretenidos y ofrecerán conversaciones alegres y fluidas que lo conectarán con personas interesantes. No dude en compartir sus sentimientos con alguien con quien quiera pasar más tiempo. Evite intentar comprar el amor. Permita que sus sentimientos guíen el camino. El romance se ve favorecido; deje claras sus intenciones. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si analiza con detenimiento los contratos, las inversiones y los asuntos médicos comprenderá cómo mejorar los aspectos financieros y físicos de su vida. No permita que las emociones y la ira bloqueen su crecimiento personal cuando es el momento de convertir sus sueños en algo tangible. Canalice su energía hacia donde pueda ser útil y brindarle paz mental. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): realice una introspección. Perderá el tiempo si intenta cambiar a los demás o se obsesiona con situaciones que no puede controlar. Encuentre su felicidad y siga el camino que lo haga sentir bien consigo mismo. Participar en un cambio de imagen, o desarrollar interés en un arte que le atraiga y le ofrezca beneficios físicos, mentales o financieros, le reportará grandes beneficios. El romance se ve favorecido. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tiene más potencial del que cree. Deshágase de lo negativo, deje atrás el pasado y prepárese para emprender proyectos y actividades positivas. Hay beneficios económicos a su alcance. Actualice su currículum, programe entrevistas y participe en eventos que lo pongan en contacto con personas que comparten sus convicciones, inquietudes y objetivos. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje a un lado la ira y concéntrese en la verdad, las alternativas positivas y en tratarse bien, así como a sus seres queridos. Deje que el sentido común lo guíe y transmitirá un mensaje que los demás podrán comprender y con el que se identificarán. Los eventos sociales le ayudarán a abrir su corazón a alguien que pueda darle lo que desea y necesita a cambio. El romance cobra protagonismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.