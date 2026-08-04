Horóscopo de hoy
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 04 de agosto para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cole Sprouse, 34; Dylan Sprouse, 34; Meghan Markle, Duchess of Sussex, 45; Barack Obama, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija el camino correcto y sea quien ilumine, despierte y revitalice a aquellos que lo rodean que hayan perdido el rumbo. Su amor y generosidad lo enaltecerán tanto a usted como a quienes están cerca suyo. No se quede callado; sea el líder que es y marque la diferencia. Sus números son 7, 12, 22, 25, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, metódico y divertido. Es adaptable y sabe aprovechar las oportunidades.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones, los excesos y las situaciones sociales pueden provocar discusiones. No mezcle negocios con placer. Ser honesto es honorable, pero hay un momento y un lugar para ello. Controle su fuego de Aries y póngase en el lugar de su oponente antes de invalidar a alguien frente a sus amigos, colegas o familiares. A veces, la amabilidad y la comprensión son las mejores opciones. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle sus emociones antes de salir de casa. Hoy tenderá a reaccionar de forma exagerada, ofreciendo opiniones audaces y descaradas a quienes se encuentre. Tómese un momento para calmarse y adaptar su actitud a cada situación. Observe el ambiente en lugar de intentar dominarlo sin considerar las consecuencias. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): recoja los pedazos y vuelva a montarlos como usted quiere que estén. Deje de permitir que la negatividad y el enfado lo dominen cuando lo necesario es la practicidad y el sentido común. Ponga su esfuerzo en limar asperezas en su vida personal y a centrarse en lo que realmente le importa. Un cambio positivo marcará la diferencia. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado al tratar con los demás. Cíñase a los hechos, ofrezca amabilidad y comprensión, y mantenga la mente abierta al escuchar a los demás. Si le resulta difícil, reflexione sobre sí mismo y trabaje en su desarrollo personal. A veces, ocuparse antes de sus propios problemas le ayuda a ser más compasivo con los demás. No es momento de quemar los puentes. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé rienda suelta a su imaginación, aprenda de sus errores y convierta sus ideas en realidad. Dedique su energía a aquello que más valga la pena. Ponga sus emociones en un segundo plano y deje a un lado su orgullo. Es hora de marcar la diferencia y conectar con quienes estén dispuestos a acompañarlo. Elija sus palabras con sabiduría y actúe con moderación. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede ser que un cambio resulte tentador, pero antes de actuar analice bien lo que podría perder. Busque a alguien de confianza que le diga la verdad y le sugiera alternativas. La paciencia es fundamental para evitar retroceder, y los excesos pueden ser contraproducentes. Haga que su vida sea sencilla, realice acciones factibles y mantenga una actitud positiva. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se sentirá jalado en diferentes direcciones, todas ellas deben ser consideradas. Las asociaciones, la rutina y los horarios requerirán ajustes y una base sólida propia. No descuide lo que tiene delante: sus amigos, familiares y conocidos que buscan respuestas en usted. Si permite que su mente flote, encontrará las palabras para calmar los ánimos. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): su inteligencia es su arma. Analice las situaciones y reflexione bien. No permita que lo presionen para tomar decisiones precipitadas ni que controlen su vida. Cuando su zona de confort se vea amenazada, tenga la sensatez de alejarse y replantearse la mejor manera de seguir adelante. Use su memoria y su buen juicio para alejarse del peligro. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga todo en perspectiva y haga lo que sea mejor. No se ponga en peligro, ni físicamente ni en lo que respecta a las relaciones. Proceda con cautela y encanto. Aléjese de los manipuladores y no dependa de otros para que hagan las cosas por usted. Su fortaleza reside en su astucia para ganarse la vida y administrar su hogar. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuide de sí mismo, de su reputación y de su futuro. Invierta más tiempo y dinero en mejorar sus habilidades y cualificaciones, y en conectar con personas que puedan ayudarle a progresar. No permita que pequeños contratiempos ni la competencia descarrilen sus planes ni su posición. Concéntrese en el presente y en la mejor manera de conseguir lo que desea. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si desea tener el control, prepárese para actuar con decisión. Las oportunidades son evidentes; si no las aprovecha, no obtendrá beneficios. Necesita un cambio, así que prepárese y vea qué se le presenta, pero no se arriesgue: encontrará cosas buenas y malas. Sepa la diferencia, especialmente al tratar con nuevas personas. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es mejor mantener buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio y evitar personas o situaciones que puedan causar enfermedades o lesiones. Use su intuición, memoria y sentido común, y diga no a las malas decisiones y a las malas influencias. Elija pasatiempos que fomenten el aprendizaje y el desarrollo intelectual, no la fuerza bruta. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.