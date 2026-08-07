Horóscopo de hoy: día viernes 07 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mike Trout, 35; Charlize Theron, 51; David Duchovny, 66; Wayne Knight, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga en marcha sus planes. Asista a eventos relacionados con algo que le interese. Relaciónese con personas que compartan sus intereses y preocupaciones, y conectará con alguien que influirá en cómo y cuándo avanzará. Si elige el camino menos transitado descubrirá talentos, habilidades y cualidades que no sabía que tenía. Confíe en su intuición cuando una oportunidad implique tomar decisiones difíciles. Sus números son 8, 14, 22, 27, 35, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, seguro de sí mismo y servicial. Es enérgico y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el cambio empieza por usted. Sea valiente, piense en qué lo motiva a dar lo mejor de sí mismo y convierta un día normal en algo espectacular. Tiene el visto bueno del universo para tomar decisiones que le permitan trazar el camino a seguir. Si conecta con quienes comparten sus convicciones y sentimientos, obtendrá beneficios personales, emocionales y financieros. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reconsidere su estrategia antes de asumir un reto que pueda influir en su estilo de vida o sus metas profesionales. No arriesgue su reputación por otra persona ni para demostrar nada. Es mejor observar, resumir y considerar sus opciones y las consecuencias. Proteja su posición y reputación eligiendo la opción segura. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga a todos intrigados. No comparta demasiado ni revele sus secretos. Dedique su energía a ser la mejor versión de sí mismo y será un imán para el éxito, el amor y las amistades que le ayudarán a progresar. Deje que su experiencia brille con luz propia y que su bondad y compasión sean sus fortalezas. Los eventos sociales y el romance están escritos en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aléjese de quienes recurran a la manipulación o a las presiones para aprovecharse de usted. Deje que su inteligencia y memoria lo guíen en situaciones que parezcan injustas o que lo pongan en una posición peligrosa o vulnerable. Mantenga su dinero y posesiones fuera de la vista y sus sentimientos para sí mismo para evitar malentendidos o que lo desvíen del camino correcto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): maneje las situaciones inesperadas con integridad y rapidez. No permita que nadie decida por usted. Tome la iniciativa y sorprenda a los demás. Su fortaleza reside en saber cuándo y qué le dará ventaja y la oportunidad de avanzar en la dirección que más le conviene. La disciplina y la originalidad superarán a cualquier competencia. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga todo lo posible por evitar situaciones desagradables que puedan afectar su vida personal o profesional. Confórmese con observar lo que sucede a su alrededor sin intervenir. Evitar estas situaciones lo protegerá de lesiones, heridas, enfermedades o cualquier situación que le cueste tiempo, dinero, reputación o bienestar. Concéntrese en sí mismo y en sus proyectos creativos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ser receptivo lo conducirá a alternativas interesantes. Adapte a su situación lo que escuche y encontrará la opción perfecta para algo que quiera lograr o hacer suyo. Deje de soñar y empiece a actuar, o perderá una oportunidad que puede impulsarlo más allá de sus expectativas. Participe en actividades que fomenten los viajes, la creatividad y el romance. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca barreras, límites y fronteras. Protéjase de la tentación y de las malas influencias en lo que respecta al dinero, los excesos y las situaciones dudosas. Use su inteligencia y perspicacia para considerar sugerencias que puedan ponerlo en peligro. Aprenda de la experiencia y protéjase de la tristeza, la desinformación y de cualquiera que intente aprovecharse de usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): prepárese para divertirse. Si participa en actividades que lo estimulen física o espiritualmente, su actitud amena atraerá la atención. Un cambio positivo en su estilo de vida se presenta prometedor, y las ganancias financieras y profesionales están en aumento. Si pasa más tiempo con alguien que saca lo mejor de usted puede alcanzar mayor estabilidad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si lleva su inteligencia al máximo, descubrirá su capacidad de alcanzar los estándares y expectativas que tanto valora. Abrace el aprendizaje, el amor y un estilo de vida que le resulte atractivo. No se limite cuando las acciones hablan más que las palabras y satisfacen sus necesidades. Priorice la honestidad, la integridad y el juego limpio. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la disciplina, la adaptabilidad y una imaginación innovadora le ayudarán a diseñar y reconstruir el estilo de vida que desea. Rehacer o reiniciar su vida le abrirá una ventana de oportunidades que lo animará a centrarse en el ejercicio, la salud, la nutrición y su felicidad personal. Aproveche sus talentos transformando su entorno en un lugar donde quiera pasar más tiempo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una respuesta astuta le ayudará a evitar situaciones emocionales que pondrían a prueba su paciencia. Espere lo inesperado y opte por la vía diplomática. Si actúa con sinceridad y ofrece una respuesta positiva, evitará que otros se regodeen o se aprovechen de usted. Elija palabras amables, una sonrisa y una fachada intelectual. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.