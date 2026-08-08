Horóscopo de hoy: día sábado 08 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alysa Liu, 21; Shawn Mendes, 28; Countess Vaughn, 48; Dustin Hoffman, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tiene la disciplina para ordenar y ocuparse de asuntos pendientes y deseos personales. Retome el contacto con aquellas personas que hace tiempo que no ve y establezca prioridades que le brinden paz y claridad. Cuando se propone algo, el cielo es el límite. Las mejoras físicas e intelectuales impulsarán su autoestima y lo animarán a alcanzar las estrellas. El amor, el romance y la responsabilidad de su felicidad están a su alcance; solo tiene que descubrirlos. Sus números son 8, 15, 21, 28, 32, 36 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es receptivo, cariñoso y proactivo. Es intenso y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): corre el riesgo de perder el momento oportuno. Ante la duda absténgase y espere a tener pruebas sólidas de que podrá terminar lo que empiece. La impaciencia es su perdición, y dejar que otros lo convenzan de actuar antes de tiempo lo dejará en una posición inestable. Es mejor que evalúe, mire hacia adentro y cuide su bienestar físico y emocional. Consiéntase. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): juzgar a los demás lo llevará al arrepentimiento. Analice los pros y los contras antes de comprometerse. Analice su situación financiera y cómo gana y administra su dinero. Ahora no es el momento de alterar su estabilidad ni de correr riesgos que puedan poner en peligro su posición. Una actividad discreta mientras perfecciona sus planes en secreto dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se avecinan cambios positivos. Prepárese para aprovechar la oportunidad de expandir su mente y su sabiduría, y de fortalecer sus credenciales. Todo lo que haga para mejorar su vida le brindará mayor bienestar y alegría. Comparta sus experiencias y aprendizajes con sus seres queridos. Su esfuerzo superará sus expectativas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga un balance antes de seguir adelante. Es importante comprender qué salió mal y qué salió bien antes de emprender algo nuevo. Aprender es la mitad del camino cuando intenta abrirse paso. Priorícese y cultive aquello que más valora de sí mismo. El amor propio ayuda a forjar buenas relaciones con los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense en grande, pero viva dentro de sus posibilidades. La integridad y seguir su pasión lo llevarán a algo significativo. Elija abordar lo que le preocupa y marcar la diferencia. Su forma de actuar y de afrontar las situaciones lo llevará a un viaje que lo llenará mental, física y emocionalmente. El romance está escrito en las estrellas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): revise las estadísticas, los hechos y cómo reacciona la gente. No dé nada ni a nadie por sentado. Esté dispuesto a llegar a un punto intermedio cuando quiera lograr sus objetivos, o prepárese para seguir adelante por su cuenta. Aléjese de las situaciones que lo obliguen a compartir gastos o carga de trabajo. Su ética laboral no encajará bien con la de los demás. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo que cuenta son sus acciones. Lleve a cabo el trabajo preliminar y busque una alternativa que se adapte a sus capacidades y lo motive a avanzar con confianza. Intentar imponer propósitos que no le convencen no le dará los resultados esperados. Adapte su entorno para que su vida sea más manejable y sus promesas alcanzables. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en su intuición, investigue y observe. Obtendrá los mejores resultados al recopilar la mayor cantidad posible de información y avanzar en la dirección que más lo beneficie. Aléjese de quienes lo presionan para hacer algo que no se adapta a sus objetivos o estándares. Su bienestar es lo más importante. Busque el crecimiento personal y la perfección. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tiene más potencial del que cree. Aproveche las oportunidades que se le presenten. No deje que lo venza la pereza cuando lo que debería estar buscando es el éxito. Enfóquese en lo que quiere y no se rinda hasta lograrlo. Un cambio positivo, el romance y un estilo de vida saludable son suyos para descubrir. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mida sus logros por cómo lo hacen sentir, no por la reacción de los demás. Cuidar de sí mismo le ayudará a ganar confianza y lo animará a confiar en sus instintos. No se deje influenciar por el sueño de otros; tome la iniciativa. Use su inteligencia, establezca estándares altos y no tolere a quienes intentan aprovecharse de usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): respire hondo, exhale y vuelva a empezar. Usted decide cómo cuidarse. Tiene mucho que ofrecer y ganar si es fiel a sí mismo y a lo que le importa. No permita que las emociones y la ira lo consuman; la creatividad y el crecimiento personal son el camino hacia la felicidad y el desarrollo personal. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): vaya con calma. Sentirá la tentación de unirse a un cambio sugerido por alguien por motivos equivocados. No deje que su corazón dicte sus próximas acciones. Las asociaciones podrían no ser tan equilibradas como cree. Reúna la información y evalúe sus posibles ganancias o pérdidas antes de aceptar algo de lo que pueda arrepentirse. **