Horóscopo de hoy: día lunes 10 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Josh Gates, 49; Justin Theroux, 55; Antonio Banderas, 66; Rosanna Arquette, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la creatividad está en auge. Use su imaginación, comuníquese, concéntrese en lo que puede hacer y persevere. La disciplina y el compromiso son fundamentales, y hacer planes con sus seres queridos tendrá un impacto positivo en su estilo de vida. Deje a un lado sus emociones y su orgullo, y concéntrese en cómo puede marcar la diferencia. Dé la bienvenida al cambio y a la oportunidad de convertir su visión en realidad. Sus números son 1, 17, 22, 29, 34, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, alentador y optimista. Es apasionado e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su imaginación para generar un cambio positivo. Cultive sus relaciones y comprométase con las personas y los proyectos que más le interesan. No pierda el tiempo en situaciones sin salida cuando una actitud positiva lo llevará a mejores resultados. Invierta su energía y poder donde le reporten mayores beneficios. Los eventos sociales y las reuniones de establecimiento de contactos le brindarán perspectivas interesantes. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no prometa lo imposible. Dedique su energía a las mejoras en el hogar, la comodidad y a lo que haga su estilo de vida más práctico. La ira y la frustración tendrán un alto costo emocional o financiero. Dé un paso atrás, reflexione sobre sus preocupaciones, haga ejercicio o dé un paseo por la naturaleza y piense bien las cosas antes de responder. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le dará una perspectiva diferente sobre lo que puede hacer. Si pone a prueba sus cualidades físicas, sorprenderá a quienes no lo valoran lo suficiente. Demuestre su trabajo, su encanto y su capacidad de ocuparse de los asuntos que le interesan. Un cambio en la forma en que alguien lo trata parece prometedor. El romance se ve favorecido. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): será difícil controlar las emociones. Escuche atentamente y reflexione sobre las situaciones hasta encontrar una salida positiva para sus pensamientos y sentimientos. Dedique más tiempo y esfuerzo a sí mismo, a su hogar y a sus inversiones. Lo que haga ahora para protegerse a sí mismo y a su futuro le reportará grandes beneficios. Aléjese de las situaciones y relaciones inestables. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque oportunidades para aprender, crecer y comunicarse. Ampliar su mente mejorará el resultado de todo lo que emprenda. Enfrente las limitaciones abordando los problemas con rapidez y perseverando en lo que es importante para usted. Resuelva los asuntos pendientes y convierta sus sueños, esperanzas y deseos en posibilidades reales. Los logros mentales y físicos están a su alcance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ofrezca su ayuda. Las personas que conozca y las oportunidades que surjan tendrán un impacto emocional en su futuro. Su experiencia y cualidades le brindarán oportunidades para aumentar su conocimiento y su capacidad de generar mayores ingresos. Asista a eventos que le permitan mostrar y aportar sus cualidades. Sugiera una alternativa inusual pero oportuna. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): demuestre sus habilidades y cree un escenario satisfactorio. Ya sea que esté aprendiendo o en la cima de su carrera, puede prosperar si se posiciona para el éxito. Dé un paso al frente y hágase oír; sus palabras resonarán en alguien que pueda respaldar sus planes. Valdrá la pena considerar una asociación. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): defiéndase, pero con moderación. No permita que nadie haga peligrar su integridad ni se aproveche de sus habilidades. Los excesos serán agobiantes. Aprenda a discernir cuándo actuar por su cuenta y a quién dejar entrar en su círculo íntimo. Dedique su corazón y su alma a construir un futuro sano y seguro. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los asuntos domésticos, las empresas conjuntas y los gastos compartidos. Establezca reglas, pautas y una comunicación abierta para asegurarse de estar en sintonía con las personas con las que vive o con las que se relaciona. Tiene mucho que ganar si actúa con sinceridad, escucha con atención los comentarios y sigue adelante con una actitud positiva. Hay una oportunidad a su alcance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): se sentirá atraído por situaciones que podrían no ser lo que parecen. Haga preguntas antes de comprometerse con algo que pueda poner en riesgo su reputación, su tiempo o su dinero. No crea todo lo que escucha; comparta información basada en hechos verificados. Alguien en quien confía lo decepcionará. Proteja su corazón y sus bienes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en una mejor posición de la que cree. No sea tímido ni ingenuo. Infórmese bien, haga lo que sea mejor para sí mismo y siga adelante. Programe entrevistas, socialice y vuelva al ruedo. Use su imaginación, su creatividad y su disciplina para aumentar sus posibilidades de mejorar su situación financiera y sus perspectivas. El romance y el desarrollo personal se ven favorecidos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reflexione y preste atención a los detalles. Realice cambios que impulsen su autoestima y le den la confianza necesaria para avanzar con una actitud positiva y demostrar sus habilidades. Los mejores espacios para mostrar quién es y qué quiere serán aquellos que le permitan destacar y exhibir sus talentos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.