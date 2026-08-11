Horóscopo de hoy: día martes 11 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alyson Stoner, 33; Chris Hemsworth, 43; Ben Gibbard, 50; Ashley Jensen, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: viva y aprenda. Si es observador, la información que recopile le ayudará a lo largo del año. El cambio es inevitable, así que acéptelo y disfrútelo. El entusiasmo que irradie animará a quienes lo rodean a ayudarlo en cualquier proyecto que emprenda. Las asociaciones están escritas en las estrellas, pero es necesaria la cautela. No dé nada por sentado. Sus números son 2, 18, 23, 32, 38, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, imaginativo y previsor. Es adaptable e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje volar su imaginación. Explore las posibilidades y aproveche sus talentos. Ser sociable le permitirá aprender de personas que pueden contribuir a su bienestar y a su futuro. Para evitar perder tiempo vaya directamente a la fuente. Las preguntas inteligentes lo conducirán a resultados excelentes. Se destacan las asociaciones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): disminuya el ritmo, considere las consecuencias y evite compartir demasiada información personal. Concéntrese en usar sus habilidades y cualidades para averiguar detalles sobre situaciones domésticas y profesionales. Si no insiste en obtener información detallada de personas cualificadas podría equivocarse. Cuando se trate de dinero o salud no deje piedra sin remover. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): exija respuestas. Un diálogo abierto será la clave para el éxito y los nuevos comienzos. Si explora actividades y proyectos de su interés, ampliará su mente y su perspectiva sobre lo que es posible. Reúna información y conecte con quienes comparten sus intereses. Un cambio le ayudará a involucrarse para tener un impacto positivo en lo que más le preocupa. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise documentos con atención y realice cambios que lo protejan de ser engañado. No deje nada al azar y no permita que nadie interfiera en su vida. Aceptar información errónea o no investigar a fondo lo llevará a cometer errores. Cuide su salud y su bienestar financiero, y diga no a quienes hagan promesas poco realistas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje que su personalidad brille y que su entusiasmo cautive a quienes quiere en su equipo. La forma en que presente sus objetivos y promueva quién es determinará quién se unirá a usted. Si es ingenioso y planifica con precisión, la oportunidad está a su alcance. Un cambio de perspectiva lo llevará a tomar mejores decisiones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se verá tentado por sugerencias. Use la información como punto de partida para analizar y determinar cómo puede incorporar lo que podría funcionar para mejorar sus habilidades y desarrollar sus planes. Es mejor trabajar solo para evitar sentirse abrumado o desviarse del camino. Un cambio antes de tiempo lo retrasará. No se disculpe por tomarse el tiempo necesario para decidir. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dé lo mejor de sí y permita que su encanto e intelecto lo guíen. Si alguien le pone las cosas difíciles no muestre decepción ni enfado; en cambio, responda con amabilidad, consideración y entusiasmo mientras sigue los deseos de su corazón. Poco a poco, se convertirá en el flautista de Hamelín, atrayendo a quienes tienen algo que aportar. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es momento de dar un paso atrás y reevaluar su situación. Analice los pros y los contras, y considere dónde puede ser más efectiva su energía. Si evita lanzarse a hacer algo sobre lo que tiene la más mínima duda, se ahorrará dinero, tiempo y disgustos. Preste atención a los detalles. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): déjese llevar por la ola y participe en lo que le apasiona. Preste atención a dónde va su dinero y a los beneficios que obtiene. Puede generar ingresos si gestiona sus inversiones con perspicacia e inteligencia. Sea innovador y disciplinado al organizar su espacio para asegurarse de contar con la comodidad necesaria para completar cualquier misión que se proponga. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la comunicación con alguien cercano le generará confusión e inquietud. No se deje llevar por la ira cuando lo que necesita es comprensión y la capacidad de redirigir su energía hacia algo que lo beneficie. Deje de ceder a los caprichos ajenos. Obtendrá mejores resultados si trabaja para alcanzar una meta que contribuya a cumplir sus sueños. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observe lo que otros tienen para ofrecer. Si muestra interés, recibirá el doble de información sobre cómo evitar obstáculos y aprovechar al máximo lo que desea lograr. Cambiar su estilo de vida y visitar diferentes destinos lo animarán a encontrar su lugar feliz y le permitirán interactuar mejor con sus seres queridos y con quienes pueden ayudarle a sobresalir. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique su energía a las soluciones y mejoras en el hogar. Puede ser que no sea necesario un cambio, pero un ajuste que le permita replantearse lo que es importante para usted tendrá mejores resultados. Priorice invertir en usted antes que intentar cambiar a las personas y al mundo que lo rodean. Confíe en usted antes que en los demás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.