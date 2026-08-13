Horóscopo de hoy: día jueves 13 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shani Davis, 44; Debi Mazar, 62; John Slattery, 64; Dawnn Lewis, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: puede ser que disfrute de algo nuevo y emocionante, pero no todos los cambios son buenos. Antes de tomar decisiones finales realice un cuidadoso proceso de eliminación. Su éxito dependerá de si puede desentrañar el proceso de principio a fin. Ante la duda, opte por no participar y redirija sus esfuerzos hacia personas, lugares y pasatiempos que le brinden alegría. Una dosis de felicidad le ayudará a reconocer lo que es mejor para usted. Sus números son 6, 14, 20, 29, 38, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es franco, imaginativo y posesivo. Es atractivo y dominante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite tomar decisiones o gastar innecesariamente cuando esté bajo presión emocional. Obtendrá los mejores resultados trabajando duro, con disciplina y terminando lo que empieza. No deje nada al azar ni en manos de alguien en quien no confíe para completar la tarea. El tiempo y el dinero son importantes y requieren atención para evitar pérdidas. Las entrevistas de trabajo se ven favorecidas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): rodéese de personas que saquen lo mejor de usted. Un cambio en la forma en que administra sus finanzas personales le ayudará a reducir el estrés y aumentará su confianza y seguridad. Saber qué conservar y qué desechar le ayudará a mejorar su estilo de vida y a reducir sus gastos generales. Deshágase de los malos hábitos y de las personas que contribuyen a ellos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio está sobrevalorado. Mantenga un perfil bajo, concéntrese en terminar lo que empieza y no permita que nadie lo arrastre a una conversación emocionalmente complicada. Deje que sus acciones hablen por usted y que su corazón guíe el camino. Su amabilidad y consideración harán que a quien intente aprovecharse de usted le resulte difícil concretar sus planes. La disciplina le permitirá lograr mejoras. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si es honesto consigo mismo y con los demás, podrá evitar cargar con problemas ajenos. Ofrezca sugerencias y palabras amables, no ayuda directa ni promesas que no pueda cumplir. Si se ocupa de asuntos relacionados con instituciones, agencias gubernamentales y situaciones financieras que requieren disciplina y toda su atención, evitará repercusiones y ansiedad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tomar decisiones financieras, manejar las emociones y tratar con socios será arriesgado. No haga ni acepte cambios sin considerar los posibles riesgos. Gastar de más o comprometerse antes de tiempo lo pondrá en una situación incómoda. Sea preciso sobre lo que puede aportar. Es fundamental estar a la altura de las expectativas que los demás tienen de usted. No presuma. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca estándares altos y no se desvíe del camino que ha elegido. No permita que las acciones de otros lo desvíen ni dañen su reputación. Rodéese de personas que tengan tanto que ofrecer como usted y colabore para lograr un entendimiento que permita a todos actuar con libertad y sin interferencias. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cambie solo lo necesario y razonable. Investigue, establezca un presupuesto y si necesita ayuda encuentre a las personas adecuadas. Es mejor prevenir que lamentar. Invertir más tiempo y esfuerzo en la preparación le ahorrará dinero. El crecimiento personal, la gestión y la tolerancia serán sus mejores aliadas. Evite la pereza. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): replantee su camino a seguir. Considere qué es lo que más disfruta hacer y piense en cómo puede usar estas habilidades, experiencia y conocimientos para ganarse la vida. Concéntrese en aprender y ampliar su visión para satisfacer las demandas que ofrecen estímulo mental, físico o emocional. Haga de su futuro su prioridad. No permita que nadie lo lleve por un camino equivocado. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es probable que sus emociones y aspiraciones no se lleven bien. No se quede atrás por no saber qué hacer a continuación. Dele un giro a las cosas, piense en qué es lo más importante y haga lo que sea necesario para sentirse bien consigo mismo. Quédese cerca de casa y cuide mejor su salud, sus finanzas y su bienestar emocional. Renueve su imagen y su actitud. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un momento para reflexionar y considerar su situación financiera o cualquier problema médico crónico que tenga. Lo que descubra le ayudará a presionar a las personas u organizaciones adecuadas para que resuelvan sus inquietudes. Si se cuida mejor ganará impulso y el respeto de los demás. Tenga fe en sus capacidades. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a la relación con sus seres queridos y con quienes pueden influir en su éxito. Llevarse bien con los demás es fundamental, y dejar de lado las diferencias beneficiará a todos. Si demuestra fe en la unidad y la diversidad ganará favores y tendrá la oportunidad de convertir sus aspiraciones en algo tangible. Explore y muestre sus talentos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): rodéese de personas y posesiones que le den tranquilidad y lo animen a desarrollar y perseguir lo que más disfruta. No permita que los cambios que hagan los demás se interpongan en su camino. Aléjese de situaciones inestables o que disminuyan su autoestima. Dedique su energía al crecimiento personal, no a los conflictos de intereses. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.