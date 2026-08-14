Horóscopo de hoy: día viernes 14 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mila Kunis, 43; Halle Berry, 60; Jackee Harry, 70; Steve Martin, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no dé nada por sentado. Ponga su corazón y su alma en todo lo que emprenda. Tiene mucho que ganar si se esfuerza y se dedica a alcanzar sus metas. No permita que lo agobien las pequeñas molestias. Resuelva rápidamente cualquier obstáculo y mantenga una actitud positiva. Tratar con instituciones y agencias gubernamentales le llevará tiempo, pero también le dará tranquilidad. Dé un buen ejemplo siguiendo las reglas. Sus números son 4, 16, 22, 28, 33, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, decidido y generoso. Es enérgico e inquebrantable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si adopta un enfoque original para el cuidado personal y un estilo de vida saludable, el resultado será una versión de sí mismo más feliz y mejor. Elija participar en actividades que le hagan pensar y lo desafíen de forma positiva. Si usa sabiamente su energía, los beneficios serán significativos y lo animarán a convertirse en la mejor versión de sí mismo. El romance se ve favorecido. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hágase preguntas difíciles que lo animen a afrontar cualquier situación emocional o médica que le preocupe. Tomar la decisión correcta no siempre es fácil, y hablar con expertos puede ayudarle a hacer lo correcto y elegir lo mejor para usted. No reaccione de forma exagerada; las acciones positivas lo conducirán a buenos resultados. Los cambios constructivos en su estilo de vida se ven favorecidos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite que los cambios que hagan los demás lo afecten emocionalmente. Observe qué le conviene más y rodéese de amigos y conocidos que persigan objetivos similares. Preste atención a mejorar su perfil y sus cualificaciones, y prepárese para el éxito. Cultive sus relaciones y realice mejoras en su hogar que le brinden comodidad. Vele por sus intereses. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga la paz, quédese en casa y concéntrese en revitalizarse, cuidarse, sentirse y verse lo mejor posible. Se merece un descanso para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no quiere. Un cambio de ritmo le ayudará a accionar el botón de reinicio. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea audaz, póngase manos a la obra y planee divertirse. Un cambio de lugar, de ambiente o de relaciones lo revitalizará y le brindará perspectivas que no había considerado antes. Una nueva visión de la vida despertará su imaginación y le dará ánimos para considerar nuevos comienzos. Evite proyectos conjuntos y gastos compartidos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acurrúquese en un lugar cómodo. Tómese el tiempo para comprender todo lo que sucede a su alrededor. El cambio no siempre es fácil, pero una vez que analice las ventajas y desventajas, sabrá qué hacer. Mantener una actitud positiva y revisar las normas, regulaciones y opciones disponibles le dará tranquilidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): decida qué quiere desechar. Deshacerse de lo innecesario lo liberará, permitiéndole pensar mejor en cómo y dónde quiere invertir su tiempo. Una mente abierta y la oportunidad de descubrir lo que está disponible lo animarán a investigar y perseguir aquello que más le apasiona. Dejar ir es el primer paso para transformar su futuro. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con lo que acepta. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita. El exceso es el enemigo, y la moderación es su mejor opción. Preste atención a los detalles y a los precios. Pase más tiempo con quienes lo hacen sonreír y menos con quienes intentan aprovecharse de usted. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): diseñe su entorno para asegurar el éxito, la felicidad y la comodidad. Lo que logre depende de su estado mental y de acceder a lo que necesita a nivel mental, físico y emocional para alcanzar su meta. Permita que su imaginación lo guíe y que su energía y entusiasmo le ayuden a terminar lo que empieza. Mantenerse ocupado le ayudará a evitar problemas. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): vaya a su propio ritmo y mantenga el rumbo hasta estar satisfecho con sus logros. Aprovechar bien su tiempo y energía le resultará rentable y lo animará a perseverar. Una asociación requerirá honestidad y apoyo. No deje nada a la imaginación. Tener conversaciones directas y verificar los hechos lo beneficiará. No escatime energía ni tome atajos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se sentirá tentado a exagerar y le atraerán las personas que buscan impresionarlo. Proceda con precaución; los excesos son una mala señal. Quizás necesite un cambio, pero no sacrifique lo que tanto le ha costado conseguir por algo o alguien que no lo vale. Concéntrese en sí mismo, no en ganar favores ni impresionar a los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio inesperado lo tomará por sorpresa. Prepárese para adaptarse rápidamente a cualquier situación y deje de lado sus emociones si se siente frustrado. Pase más tiempo en casa y menos tiempo enfrentándose a quienes se oponen a usted o a sus sugerencias. Haga lo que se adapte a su rutina, estilo de vida y bienestar emocional. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.