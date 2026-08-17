Horóscopo de hoy: día lunes 17 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Austin Butler, 35; Tammy Townsend, 56; Donnie Wahlberg, 57; Robert De Niro, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepárese para el éxito. Use su encanto y comparta sus habilidades y cualidades, y algo bueno surgirá. Las oportunidades se generan cuando sale al mundo y conecta con personas de todos los ámbitos de la vida. Concéntrese en expandir su visión e implementar cambios en su estilo de vida que marquen la diferencia. Sus números son 5, 13, 21, 26, 33, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, inteligente y transparente. Es empático y diligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si no se concentra en lo que desea lograr tiene mucho que perder. Si se mantiene enfocado y está listo para aprovechar aquello que se le presente el cielo es el límite. Confíe en su intuición y en su capacidad de generar ideas brillantes. Si termina todo lo que empieza ganará respeto y se generarán nuevas oportunidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aléjese de situaciones inestables. Si quiere terminar lo que empieza trabaje solo. La precisión y el detalle son importantes, y al eliminar las interferencias externas y dedicar su atención a terminar el trabajo superará cualquier cambio inesperado. Evite que la presión emocional o la manipulación se interpongan en su camino. Elija el crecimiento personal en lugar de criticar a los demás. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si elige un camino que le ofrece perspectivas sobre pasatiempos interesantes conectará con alguien que puede ofrecerle nuevas posibilidades. Ampliar su círculo de amigos también cambiará la forma en que emplea su tiempo. Un cambio de estilo de vida le devolverá la energía y la vitalidad a su rutina diaria. Avance con entusiasmo y establezca metas y expectativas altas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje a un lado sus emociones y concéntrese en lo que importa. La disciplina y el esfuerzo le ayudarán a marcar la diferencia en su forma de vida. Conecte con personas que tengan algo que aportar para que su vida y sus expectativas sean significativas y alcanzables. Siga las reglas y cíñase a un presupuesto. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si explora ideas creativas perfeccionará sus habilidades y ampliará sus posibilidades. Tome una decisión y luego lleve a cabo lo que se ha propuesto. Sea valiente, dé el primer paso y no se disculpe por ser fiel a sí mismo y a sus deseos. La comunicación y la socialización le brindarán estabilidad, paz mental y amor. Los viajes y los estudios se ven favorecidos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): analice el pasado para evaluar el presente. No cambie nada hasta tener claro lo que quiere y sepa lo que puede lograr. Tenga en cuenta sus habilidades, conocimientos y aptitudes, y cómo puede ponerlos a prueba. Si elige lo que más le gusta y disfruta, encontrará su lugar ideal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese y siéntase orgulloso de lo que hace. Concéntrese en ayudar a los demás y en socializar, usando su encanto e inteligencia para atraer a quienes tienen algo que necesita o desea a cambio. Visitar un lugar singular despertará su imaginación y le ayudará a implementar los cambios necesarios para lograr algo que le apasione. Una mejora física le levantará el ánimo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique tiempo y esfuerzo a aprender. Su conocimiento determinará sus logros. Esté dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para dejar muy atrás a la competencia. No permita que su amor propio ni su orgullo le impidan alcanzar el éxito cuando la clave sea hacer las averiguaciones necesarias. La verdad tiene importancia; cumpla sus promesas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome la iniciativa. Sin importar la situación, estar disponible y ofrecer sus habilidades y experiencia le permitirá demostrar su potencial. Programe entrevistas, discuta contratos y consiga por escrito lo que quiere. Una estrategia combinada con disciplina será su mejor arma de venta. Haga lo que mejor sabe hacer. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome una ruta directa. Si se detiene a hablar o deja que algo o alguien lo distraiga fracasará. Mantenga el ritmo y minimice las interacciones. Sus mejores resultados vendrán de su desempeño individual y de darse la oportunidad de brillar. Elija la positividad en lugar de la negatividad. Discutir es una pérdida de tiempo valioso. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dirija su atención a los asuntos legales y médicos. Concéntrese en la salud, la nutrición, el ejercicio y en mantener buenas relaciones con quienes comparte espacio, gastos e inquietudes. Guarde su dinero y sus bienes en un lugar seguro y cíñase a un presupuesto que pueda afrontar. Invierta más tiempo en desarrollar sus fortalezas y alejarse de las personas que se aprovechan de usted; el resultado será su crecimiento personal. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense en cómo puede optimizar su espacio y hacerlo propicio para sus objetivos. La comodidad y la conveniencia lo conducirán al éxito. No descuide lo que más le importa por complacer a alguien más. Si quiere progresar y alcanzar sus metas personales concéntrese en ayudarse a sí mismo. Aproveche sus cualidades y póngalas a prueba. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.