Horóscopo de hoy: día miércoles 26 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Keke Palmer, 33; Macaulay Culkin, 46; Chris Pine, 46; Melissa McCarthy, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la tentación es su enemiga. Elija cómo usar su energía, recursos y tiempo. Piense en grande, pero mantenga las cosas simples y a pequeña escala. Eliminar lo innecesario le ayudará a alcanzar sus metas y le mostrará el camino a seguir. La tranquilidad vale más que intentar mantener el ritmo por fijarse metas poco realistas. El trabajo duro y la combinación de lo antiguo con lo nuevo le ayudarán a superar los momentos difíciles. Sus números son 5, 13, 21, 24, 32, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, comprensivo y sincero. Es complejo y solidario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): enfrente las dudas lo antes posible. Haga preguntas y luego examine cuidadosamente la información que descubra. Saber a qué se enfrenta es la mitad de la batalla cuando está en una situación en la que hay que jugar para ganar. Tener una mente abierta y contactar a quienes ya han alcanzado las metas que persigue le ayudará a tomar decisiones acertadas y evitar errores. Una asociación y un compromiso se ven prometedores. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga no a la decadencia. Los eventos sociales o de establecimiento de contactos lo expondrán a la tentación. Use su inteligencia, recuerde cuál es su objetivo y manténgase fiel a los planes que conduzcan a los resultados deseados. Genere suficiente energía para crear un escenario que le permitan sentirse a gusto y en control. Darle ventaja a alguien le saldrá caro. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una invitación u oferta vendrá acompañada de condiciones. Haga preguntas. Consiga lo que quiere por escrito, o manténgase firme y rechácelo. Su forma de expresarse y su comportamiento en el ámbito social influirán en cómo lo reciban los demás y en lo que obtenga a cambio. Confíe en su intuición y sepa interpretar el ambiente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): canalice su energía. Lea, aprenda y preste atención a los detalles. Si desea un cambio, trabaje en privado para alcanzar su meta. Revelar sus planes antes de tiempo le dará a otros la oportunidad de intervenir. Evite personas y lugares que representen un riesgo de lesiones, heridas o enfermedad. Los grandes eventos restringirán la posibilidad de lograr sus objetivos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elabore un horario y avance. Puede lograr mucho si se organiza y se propone cerrar asuntos pendientes. La oportunidad llama a su puerta y las amistades pueden convertirse en algo más sustancial, tanto a nivel personal como profesional. Una mejora en su hogar o en su vida realzará su apariencia o su calidad de vida. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aférrese a lo que tiene. Diga no a involucrarse en los problemas ajenos. Se debe el tiempo y la paciencia necesarios para alcanzar sus metas. Actúe para hacer realidad sus sueños e incorporar a su rutina diaria lo que es importante para usted. Elija un camino que promueva una vida saludable y las recompensas llegarán. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga planes para hacer algo que disfrute. Un evento social le permitirá conocer gente interesante, posibles socios y encontrar equilibrio emocional. Déjese llevar y descubra lo que tienen para ofrecer quienes le rodean. Será beneficioso experimentar un crecimiento personal o renovar su imagen. Si deja que su encanto lo guíe, llegarán las oportunidades. El romance se ve favorecido. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe y espere. Lo que descubra al observar cómo reaccionan los demás ante determinadas situaciones le servirá de indicador para decidir cual será su próximo paso. No se sienta obligado a actuar antes de tiempo solo porque alguien más lo haga. Un aumento de energía lo tentará a probar algo que podría ser perjudicial para su salud. Se destacan los viajes y la comunicación, aunque están sujetos a riesgos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la estabilidad y no se haga cargo de los problemas ajenos. Si quiere hacer un cambio o dar un paso adelante, debería ser para aumentar sus ingresos o para administrar su dinero e inversiones de manera más eficiente. Las mejoras en el hogar que reduzcan sus gastos, junto con un estilo de vida saludable para evitar gastos médicos adicionales, le darán tranquilidad. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): verifique la información que reciba antes de seguir adelante con sus planes. Es probable que algo se malinterprete si no es diligente con respecto al costo, la cantidad, la calidad y el cumplimiento de las obligaciones. Obtenga cualquier cambio por escrito para asegurarse de no recibir menos de lo que le corresponde ni que le envíen algo que no cumpla con sus expectativas. Ocúpese personalmente de los asuntos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aborde primero los asuntos financieros y médicos. Una vez que tenga su presupuesto bajo control, y si tiene la energía para perseguir sus sueños, le resultará más fácil poner sus planes en marcha. Los gastos compartidos se pueden aclarar, lo que le dará la oportunidad de seguir adelante con su vida. Puede ser que sea necesario llegar a un acuerdo para alcanzar sus objetivos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): defina su posición y manténgase firme en sus planes. Propóngase incorporar las habilidades que más disfruta a su rutina diaria o a sus metas profesionales. Una asociación llegará a una encrucijada. Deje claras sus intenciones para evitar conflictos o imprevistos. Discutir no lo beneficiará. La honestidad es la mejor política. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.