Horóscopo de hoy
27 de agosto de 2026 a la - 18:35

Horóscopo de hoy: día viernes 28 de agosto para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Priestley, 57; Jack Black, 57; Shania Twain, 61; Luis Guzman, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: puede ser que esté pensando en un cambio, pero antes de empezar, deje atrás los asuntos que no quiere arrastrar al futuro. Mantener una buena reputación le ayudará a impulsar sus objetivos. Evite correr riesgos con contratos, inversiones o cualquier cosa que pueda afectar su salud y bienestar. Sea fiel a sus convicciones y cuide tanto sus asuntos personales como profesionales. Sus números son 5, 12, 22, 34, 37, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, metódico y entusiasta. Es frugal y confiable.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque oportunidades para ampliar sus intereses, conocer gente nueva o llevar una relación o una meta personal a un nivel superior. Un cambio de estilo de vida le dará ánimo y el impulso para usar su imaginación y habilidades creativas de una manera original y entretenida. Un enfoque enérgico al ayudar a otros le reportará grandes beneficios. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que la terquedad sea un obstáculo. Las conversaciones le abrirán nuevas posibilidades que le ayudarán a dejar atrás lo que ya no le funciona mientras persigue algo revitalizante. Diga no a la tentación, a los gastos excesivos y a los malos hábitos, y concéntrese en el crecimiento personal, la disciplina y en hacer realidad sus sueños. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que sus emociones lo lleven por un camino peligroso. Sea observador y guárdese sus pensamientos. Haga todo lo posible por ahorrar dinero. Sea fiel a sus convicciones y a las actividades que le dan felicidad. El crecimiento personal, la autoayuda y la exploración de sus opciones se ven favorecidos. Una oportunidad de trabajo desde casa parece prometedora. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en actividades que estimulen su capacidad de pensar y obtendrá información valiosa sobre personas y lugares que ofrecen alternativas saludables. Es hora de seguir un camino que conduzca a la felicidad personal, en lugar de estar siempre anteponiendo la de los demás a la suya. Se recomienda viajar, aprender y socializar. Deje ir aquello que lo frena. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore las oportunidades que tiene a su alcance y esfuércese por participar en eventos y actividades que espere con ansias. Es hora de ampliar su círculo de amigos e intereses, y de asumir un rol de liderazgo cuando corresponda. Si mantiene una actitud positiva, la gratitud llegará. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las negociaciones requerirán concesiones. Preste atención a los detalles y si le ayuda a evitar arrepentimiento y consecuencias a largo plazo busque ayuda profesional. El cambio puede ser positivo, pero primero debe controlar sus emociones y mantener a la vista sus objetivos. Hacer lo mejor para todos le ayudará a ganar la confianza, el respeto y los resultados deseados. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si elije el camino correcto puede progresar a nivel personal. No permita que la indecisión lo detenga. Los errores son lecciones que le ayudan a comprender nuevas posibilidades. No limite lo que puede hacer interponiéndose en su propio camino. Ponga su energía en buscar su felicidad. La superación personal y el romance se ven favorecidos. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cree su propio grupo de establecimiento de contactos. Sea anfitrión, haga sugerencias y conviértase en la persona a quien acudir. Ganará confianza y tendrá la oportunidad de tomar las decisiones. Ser sincero cambiará la forma en que lo perciben los demás y le ayudará a eliminar a aquellos que lo perjudican. Mantenga su vida simple, sea directo y observe cómo sus planes se manifiestan en algo que vale la pena. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y decida qué se requiere de usted para mejorar su juego y salir adelante. Deje de perder tiempo y energía en personas y proyectos que no satisfacen sus necesidades. Busque aquello que le apasiona y no permita que nadie utilice el chantaje emocional para interferir y empujarlo en una dirección que les ayude más que a usted. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reflexione sobre sus planes y reconsidere lo que es importante para usted. Es hora de cortar los lazos con aquellos que van en una dirección diferente. Invierta en sí mismo y en las perspectivas que le entusiasman y deje atrás el pasado. Deje de preocuparse por lo que no puede cambiar y concéntrese en lo que le servirá financiera, contractual, emocional y físicamente. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): todo depende de lo que desee lograr. Piense en grande, pero no pierda de vista lo que lo motiva y le brinda alegría. Combinar negocios con placer fomentará nuevos comienzos. No se reprima. Muestre lo que mejor sabe hacer y ganará terreno. Una ganancia financiera estabilizará su vida y le dará la confianza para perseguir sus sueños. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siéntalo, persígalo y encuentre el camino a seguir. No permita que los cambios que hagan los demás lo lleven por el camino equivocado. Ponga su energía en lo que le brinde el mayor rendimiento. Hable y diga no a quienes intentan aprovecharse de usted. Es hora de ponerse a sí mismo en primer lugar y perseguir lo que satisface su alma. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.