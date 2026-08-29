Horóscopo de hoy: día sábado 29 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lauren Collins, 40; Lea Michele, 40; Carla Gugino, 55; Rebecca De Mornay, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: escuche su voz interior, no a quienes intentan convencerlo de algo que no entiende o que no quiere hacer. Tome las riendas en lugar de ceder ante la presión. Sea usted quien haga lo que le plazca y vea quién se une. Invierta su energía en algo valioso que mejore su vida y la de los demás. Hágase oír y marque la diferencia. Busque lo que más le conviene. Sus números son 7, 13, 21, 25, 37, 45, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, cariñoso y eficiente. Es enérgico y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga el impulso y participe en actividades que le permitan demostrar sus mejores habilidades. La oportunidad llama a su puerta, y depende de usted tomar las riendas y hacer que las cosas sucedan. No permita que nadie le arruine la fiesta ni lo controle. La estabilidad proviene de hacer lo correcto en el momento adecuado y de cumplir con sus expectativas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aclare lo que es importante para usted. Si no expresa sus sentimientos, nadie sabrá cómo ayudarle. Hablar, tener gestos amables y ser parte de la solución le dará influencia y una plataforma para expresar sus convicciones y deseos. Tome la iniciativa y ganará impulso. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo suyo. Si permite que otros interfieran, es su responsabilidad. Si persigue aquello que le da felicidad, el resultado le brindará alegría. Siga a su corazón, use su creatividad para trazar su camino y disfrute de las lecciones que aprenda y de las posibilidades que se presenten. Invierta su energía donde le pueda reportar mayores beneficios. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice lo que está sucediendo en tiempo real y qué puede hacer y hará al respecto. Use la inteligencia, no las emociones, para asegurarse de no ser su peor enemigo. Los mejores resultados vendrán de sus esfuerzos por mejorar como persona, en lugar de intentar cambiar a los demás. Quédese cerca de casa para darse la oportunidad de reflexionar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la oportunidad llama a su puerta. Invierta en su talento, habilidades y capacidad para usar lo que sabe y puede hacer para progresar. Obtendrá beneficios personales si mejora su entorno y realiza cambios que aumenten su comodidad. El amor y el romance están en auge, junto con el desarrollo personal y la superación. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): observe los cambios que hacen los demás y aprenda de sus errores. Le conviene prestar atención a los detalles y aprovechar lo que satisfaga sus necesidades. Cuide su salud y bienestar, así como sus inversiones. No siga las tendencias cuando debería fijar sus propias metas. Ante la duda, espere. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acepte cualquier cambio que se presente. Ya sea en su entorno, viajes, estudios o conversaciones las que le ayuden a poner su vida en perspectiva y sus planes en marcha, todo ello lo animará a seguir a su corazón y a satisfacer su alma. Las decisiones que tome le darán estabilidad y lo guiarán en la dirección correcta. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): combine negocios con placer y surgirán oportunidades. No deje nada al azar. Planifique su ruta y cronometre cada movimiento. Recurra a quienes puedan ayudarle y devuelva el favor a quienes puedan beneficiarlo en el futuro. Los tiempos están cambiando y la preparación es esencial para asegurar el máximo rendimiento del tiempo y esfuerzo que invierte. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reflexione sobre lo que tiene antes de dejarlo ir. Priorice la inteligencia sobre el deseo y avance poco a poco con benevolencia. Puede ser que desee un cambio, pero considere qué es lo más beneficioso a largo plazo antes de actuar. Sondee el terreno antes de lanzarse. Ámese a sí mismo, reconozca lo que tiene y actúe con compasión. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un poco de esto y aquello le dará más sabor a su vida. Proteja su bienestar físico de las tentaciones que lo limitan. Concéntrese en las ganancias, no en las pérdidas, y elija el camino que fomente la estabilidad, no el caos. Aproveche sus ahorros e invierta en sí mismo y en su futuro. Cambie solo lo necesario, establezca límites e invierta con sabiduría. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no busque lo obvio. Cuanto más recóndito, mayor la recompensa. Confíe en su imaginación creativa para delinear las posibilidades y ayudarle a seguir las tendencias y darles un toque especial para alcanzar sus sueños. Avance poco a poco, tome el control y demuestre a todos de lo que es capaz. Enfóquese en el conocimiento interior, el crecimiento personal y un futuro más brillante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trabaje con diligencia para alcanzar su meta. No revele sus planes hasta estar seguro de que va camino al éxito. Un cambio antes de tiempo lo retrasará, pero un plan bien pensado le ayudará a superar sus expectativas. El tiempo está de su lado y, al desarrollar sus habilidades, reducirá su vulnerabilidad. Juegue para ganar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.