Horóscopo de hoy
10 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 10 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Phillippe, 52; Colin Firth, 66; Amy Irving, 73; Joe Perry, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: antes de emprender el vuelo decida qué desea y necesita. Un cambio a destiempo puede hacer que retroceda o dañar su reputación. Si algo le causa problemas o angustia emocional, dé un paso atrás y espere. Recicle lo que pueda y done lo que no use. Ordenar su vida le dará la libertad de descubrir sus posibilidades. El momento oportuno es crucial. Sus números son 8, 13, 24, 31, 38, 42 y 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, perspicaz e ingenioso. Es cambiante y protector.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos, no en su enojo. Pulse el botón de reinicio y replantéese qué es lo mejor para usted. Elija la practicidad sobre la agresividad y termine lo que empiece. Depende de usted decidir qué sucederá, en vez de permitir que otros decidan por usted. Relájese, ordene y decida qué hacer. La disciplina, la previsión y la imaginación conducirán a resultados constructivos. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reflexione más sobre lo que quiere hacer y con quién. Tomar decisiones acertadas fomentará mejores relaciones con socios afines, lo que podría conducir al crecimiento financiero. Aléjese de quienes lo tientan a gastar de más o a disfrutar de entretenimientos extravagantes. Dedique más energía a las actividades que lo hacen sentir bien consigo mismo y con sus aportes. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en eventos que le brinden información sobre algo que desea lograr. Lo que descubra facilitará el contacto con alguien que puede ayudarle a alcanzar su meta. Mantenga la mente abierta y escuche atentamente, y encontrará la manera de adaptar sus planes a su presupuesto. La disciplina y la practicidad serán beneficiosas. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actitud disciplinada le ayudará a evitar que otros se aprovechen de usted. Diga no a quienes le pidan demasiado. Enfoque su energía y atención en aquello que sea beneficioso. Las mejoras en el hogar que creen un ambiente confortable y le faciliten la vida le ayudarán a relajarse. Preste más atención a sus necesidades. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúna información y analice cómo puede aplicarla a los cambios que desea realizar. Aprender algo nuevo despertará su imaginación y fomentará una exploración más profunda de las perspectivas más atractivas. No se apresure a descartar las normas y regulaciones. Ocúpese de sus asuntos antes de intentar cosechar los beneficios. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga lo que dice y diga lo que hace. No permita que lo etiqueten como alguien que habla y no actúa. Preste atención a las tendencias e intente adelantarse a quienes le planteen un desafío. No pierda de vista sus puntos fuertes ni deje que su orgullo o su ira tomen el control. Termine sus tareas. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aproveche al máximo el cambio sin dejarse desanimar. Transforme lo negativo en positivo y demuestre a todos de lo que es capaz. No permita que nadie interfiera. Tome el protagonismo y exprese claramente sus intenciones. Transmitir un mensaje contundente le ayudará a lidiar con quienes quieran competir con usted. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda de la experiencia. No se limite a leer y escuchar; actúe. Un cambio en su estilo de vida, inversiones y asuntos médicos despertará su interés y fomentará la exploración de sus opciones. Asistir a un taller o retiro alimentará su curiosidad y conducirá a relaciones y pasatiempos únicos. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje a un lado las emociones y enfoque su energía en marcar la diferencia y atender sus necesidades financieras. Venda lo que no necesita y libérese de deudas, gastos y suscripciones que le causan estrés. Un cambio positivo en su mentalidad financiera le ayudará a dejar de intentar impresionar a los demás. Concéntrese en su bienestar. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reflexione más sobre lo que quiere explorar. Leer, aprender y usar sus habilidades de una manera original le brindará oportunidades para mejorar su potencial de ingresos. Asistir a una feria comercial será revelador y contribuirá a mejorar la forma en que se presenta y promociona sus talentos. Esfuércese por dejar atrás el pasado. Los nuevos comienzos se ven prometedores. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más energía a ganar dinero, actualizar documentos y contratos con fecha de vencimiento y crear nuevas oportunidades. Una fuerzas con personas que compartan sus gustos y preferencias, y realice cambios en su entorno que mejoren su ánimo y favorezcan el paso de los sueños a la acción. No espere a que las cosas lleguen solas. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): explore las oportunidades e inscríbase en eventos o clases de su interés. Cómo use su tiempo determinará lo que haga a continuación. Preste atención a lo que le interese y ofrezca sus conocimientos. Toda oportunidad de marcar la diferencia o contribuir a una causa será inspiradora y conducirá a nuevas amistades. El romance está escrito en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.