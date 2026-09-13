Horóscopo de hoy: día domingo 13 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lili Reinhart, 30; Ben Savage, 46; Jean Smart, 75; Jacqueline Bisset, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: controle sus emociones y concéntrese en sus objetivos de este año. La energía, junto con una causa que le interese, le ayudará a descubrir su propósito y a encontrar personas que compartan sus intereses. Ampliar su círculo de amigos despertará sus anhelos emocionales. Si busca mayor estabilidad personal, financiera y emocional, saciará su sed de gratitud y felicidad. El romance está escrito en las estrellas. Sus números son 4, 18, 20, 23, 29, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es elocuente, prudente y entusiasta. Es receptivo y distinto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus posibilidades, dé lo mejor y observe qué sucede. Participe en eventos que le brinden información sobre lo que desea lograr. La disciplina y el trabajo duro le abrirán las puertas a nuevos comienzos. Converse con expertos o personas que sigan un camino similar y observe qué ocurre. La relación con sus asociados requerirá límites para proteger sus intereses. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el equilibrio, la integridad y las precauciones le brindarán tranquilidad y protegerán su reputación. Rechace sugerencias exageradas. Una situación emocional puede complicarse rápidamente si no protege sus ideas, bienes y posesiones. Las mejoras personales y el romance están en auge, pero también el costo de vida. Contrate solo lo necesario y asequible. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la inteligencia es su fortaleza, y su capacidad de generar ideas y alternativas espectaculares le abrirá las puertas a puestos de influencia. Los eventos sociales serán la plataforma ideal para mostrar quién es y qué puede hacer. No olvide demostrarlo con hechos. El romance se ve favorecido. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si no expresa claramente sus sentimientos, intenciones y capacidades se acumularán los problemas. Socialice, pero no haga promesas ni sugiera que puede hacer o manejar algo que no puede. Cuide su apariencia y muéstrese tal como es y según sus gustos. Dar una falsa impresión le costará su reputación. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): atraerá la atención con encanto, inteligencia y exageración con respecto a lo que puede ofrecer a los demás. Un cambio positivo que implemente tendrá un impacto en alguien o algo que le interesa. Ofrezca ayuda verbal, no financiera, emocional ni física. Engañar a las personas con las que trata se convertirá en una lección. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): revise sus pasos para asegurarse de no dejar nada al azar. Si simplifica y organiza su vida, sentirá la libertad que conlleva tener menos cosas por las que preocuparse. Es probable que experimente cierta ansiedad emocional al implementar cambios; no todos en su entorno querrán desprenderse de lo que ya no necesitan. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): repita hasta hacerlo bien. La perfección es el objetivo cuando se enfrente a la competencia. Aprenda todo lo que pueda antes de conversar con alguien igual de intuitivo e inteligente. Además de verificar la información y las afirmaciones de los demás, deberá actuar con honestidad. Tiene mucho que ganar si se apega a lo que sabe y hace mejor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga volar su imaginación, sin sobrepasar su presupuesto. Mantenga la mente abierta, pero no ponga en riesgo su salud, confianza o seguridad. Sea un buen oyente y obtendrá información útil sobre oportunidades y conexiones. Mantenga la calma y guárdese sus pensamientos e intenciones. Su fuerza vendrá de hacer un movimiento cuando nadie preste atención. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el hogar es su dominio. Encuentre un lugar cómodo para resolver algunos dilemas. Adopte un enfoque diferente al dar el ejemplo o de establecer un cronograma que le ayude a alcanzar sus objetivos. Reconozca quién intenta aprovecharse de usted y póngale un freno antes de que empiece. Las ganancias financieras y los contratos se ven prometedores. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga esforzándose hasta estar satisfecho con lo que logra. Lo que importa es lo que hace, no lo que dice. Alguien malinterpretará sus palabras o las tergiversará si se le permite hablar por usted. Elija trabajar por su cuenta y valerse por sí mismo. Las discusiones emocionales alterarán sus planes y la forma en que percibe a los demás. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique tiempo a revisar su presupuesto y busque gastos que pueda eliminar. Un cambio en la forma en que maneja o gana su dinero marcará la diferencia. Envíe currículums y solicite referencias. Considere las muchas maneras en que puede mejorar sus cualificaciones y su apariencia. Vístase para impresionar. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención al dinero, a los detalles y a cómo se presenta ante los demás. Una nueva apariencia le levantará el ánimo y llamará la atención. Un evento social despertará su interés por cuidar mejor su salud y bienestar. Considere unirse a un grupo de ejercicios o revise su estilo de vida para asegurarse de no quedarse atrás. Un gesto amable conducirá a la amistad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.