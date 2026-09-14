Horóscopo de hoy: día lunes 14 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lolly Adefope, 36; Andrew Lincoln, 53; Kimberly Williams-Paisley, 55; Robert Herjavec, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: actúe; sea quien marque la diferencia y lidere el camino. Tiene mucho que ganar si es amable con los menos afortunados. Pensar en el futuro le ayudará a despertar interés en sus planes, que buscan generar un cambio positivo. Este año use su encanto, inteligencia y constancia en lugar de la fuerza, y superará cualquier desafío que enfrente. Sus números son 6, 19, 21, 27, 32, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es constante, empático y proactivo. Es innovador y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija soluciones creativas en lugar del engaño. La forma en que use sus talentos marcará la diferencia. Enfóquese en las oportunidades. Respete las reglas y tenga en cuenta el bienestar de todos. Forje una reputación de la que pueda sentirse orgulloso y atraerá el éxito y el apoyo que anhela. Preste atención a lo que dicen y hacen los demás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ignore las reacciones exageradas y mantenga una vida sencilla, planes viables y relaciones con sus compañeros cordiales. No permita que la terquedad le haga adoptar una actitud defensiva: concéntrese en cumplir sus expectativas y complacerse, no en impresionar a los demás. Elija la paz en lugar del caos y los resultados serán gratificantes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reciba el cambio con los brazos abiertos. Reflexione sobre lo que ya no le sirve y reemplácelo con algo significativo. Asuma la responsabilidad de su vida y de cómo elige vivirla. Si utiliza adecuadamente su espacio encontrará tranquilidad. Las decisiones son suyas, así que deje de anteponer las necesidades de los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): invierta más tiempo y dinero en su entorno. Ponga la comodidad y la practicidad en el primer lugar de su lista y cree un ambiente que le brinde paz y tranquilidad. Reducir el estrés y la ansiedad le ayudará a funcionar mejor. Establezca límites con las personas que le generan ansiedad. Evite reacciones exageradas y las situaciones que pongan en riesgo su salud. Relájese y consiéntase. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se deje intimidar ante un intento de manipulación. Haga lo que sea mejor para usted y no mire atrás. Vivir en el pasado o dejar que alguien decida su destino disminuirá su autoestima. Abra su mente y use sus contactos e intuición para alcanzar su meta. Rodéese de personas inspiradoras, no desmotivadoras. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): actúe en nombre de quienes no pueden hacerlo. Haga que sus palabras calen hondo en las autoridades y exprese con pasión y firmeza sus preocupaciones. Manténgase lejos de las situaciones de riesgo y apueste por la honestidad, la integridad y la capacidad de marcar la diferencia. Elija cuidar su salud y bienestar utilizando técnicas de relajación en lugar de comportamientos agresivos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome el camino menos transitado. Descubra qué le interesa más y luego use todos sus recursos. Un cambio de aires despertará su imaginación y le dará ánimo para explorar posibilidades insólitas. Lo que descubra hoy cambiará su forma de relacionarse con los demás. Establezca límites, reduzca su círculo y comparta solo lo necesario. No puede comprar amor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome precauciones, verifique los datos y cifras, y evite a los estafadores y las tácticas de presión. Confíe en su intuición; aléjese de situaciones que puedan volverse tóxicas. Apártese de los conflictos para ver las cosas en perspectiva. Concéntrese en terminar lo que empieza, establezca estándares altos y cumpla sus promesas. Dedique más tiempo a perfeccionar sus habilidades y a convertirse en su mejor versión. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la perfección tiene un precio. No tema al trabajo duro ni a la disciplina. La forma en que maneje el dinero, las responsabilidades y la salud determinará a quién atrae. El cambio es inevitable, pero, más importante aún, el resultado dependerá de qué decida hacer y con quién. Establezca estándares altos y apoye a quienes hacen lo mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable menos y haga más. Calcule el costo de sus planes y comience. Convierta su visión en una oportunidad para alcanzar sus sueños. Muestre sus cualidades, habilidades y conocimientos. Atrévase y desafíese. Lo que logre marcará la diferencia frente a la competencia e impresionará a quienes puedan ayudarle a progresar. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reconsidere sus planes. Un cambio puede ser su pasaporte a la libertad, pero antes de actuar tenga en cuenta el costo emocional, físico y financiero. Se presenta una oportunidad profesional. Deje a un lado el orgullo y plantéese la curva de aprendizaje y el costo para alcanzar sus objetivos. Evite riesgos financieros, físicos y emocionales. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su posición es mejor de lo que cree. Reorganícese, vuelva a empezar y renueve lo que siempre le ha funcionado, y descarte lo que no. Reconocer sus fortalezas y dedicar más tiempo y energía a algo que fomente una mayor estabilidad le brindará beneficios. Se destacan las mejoras personales, y poner en orden sus finanzas y asuntos médicos le resultará reconfortante. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.