Horóscopo de hoy
14 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 14 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lolly Adefope, 36; Andrew Lincoln, 53; Kimberly Williams-Paisley, 55; Robert Herjavec, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: actúe; sea quien marque la diferencia y lidere el camino. Tiene mucho que ganar si es amable con los menos afortunados. Pensar en el futuro le ayudará a despertar interés en sus planes, que buscan generar un cambio positivo. Este año use su encanto, inteligencia y constancia en lugar de la fuerza, y superará cualquier desafío que enfrente. Sus números son 6, 19, 21, 27, 32, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es constante, empático y proactivo. Es innovador y considerado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija soluciones creativas en lugar del engaño. La forma en que use sus talentos marcará la diferencia. Enfóquese en las oportunidades. Respete las reglas y tenga en cuenta el bienestar de todos. Forje una reputación de la que pueda sentirse orgulloso y atraerá el éxito y el apoyo que anhela. Preste atención a lo que dicen y hacen los demás. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ignore las reacciones exageradas y mantenga una vida sencilla, planes viables y relaciones con sus compañeros cordiales. No permita que la terquedad le haga adoptar una actitud defensiva: concéntrese en cumplir sus expectativas y complacerse, no en impresionar a los demás. Elija la paz en lugar del caos y los resultados serán gratificantes. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reciba el cambio con los brazos abiertos. Reflexione sobre lo que ya no le sirve y reemplácelo con algo significativo. Asuma la responsabilidad de su vida y de cómo elige vivirla. Si utiliza adecuadamente su espacio encontrará tranquilidad. Las decisiones son suyas, así que deje de anteponer las necesidades de los demás. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): invierta más tiempo y dinero en su entorno. Ponga la comodidad y la practicidad en el primer lugar de su lista y cree un ambiente que le brinde paz y tranquilidad. Reducir el estrés y la ansiedad le ayudará a funcionar mejor. Establezca límites con las personas que le generan ansiedad. Evite reacciones exageradas y las situaciones que pongan en riesgo su salud. Relájese y consiéntase. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se deje intimidar ante un intento de manipulación. Haga lo que sea mejor para usted y no mire atrás. Vivir en el pasado o dejar que alguien decida su destino disminuirá su autoestima. Abra su mente y use sus contactos e intuición para alcanzar su meta. Rodéese de personas inspiradoras, no desmotivadoras. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): actúe en nombre de quienes no pueden hacerlo. Haga que sus palabras calen hondo en las autoridades y exprese con pasión y firmeza sus preocupaciones. Manténgase lejos de las situaciones de riesgo y apueste por la honestidad, la integridad y la capacidad de marcar la diferencia. Elija cuidar su salud y bienestar utilizando técnicas de relajación en lugar de comportamientos agresivos. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome el camino menos transitado. Descubra qué le interesa más y luego use todos sus recursos. Un cambio de aires despertará su imaginación y le dará ánimo para explorar posibilidades insólitas. Lo que descubra hoy cambiará su forma de relacionarse con los demás. Establezca límites, reduzca su círculo y comparta solo lo necesario. No puede comprar amor. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome precauciones, verifique los datos y cifras, y evite a los estafadores y las tácticas de presión. Confíe en su intuición; aléjese de situaciones que puedan volverse tóxicas. Apártese de los conflictos para ver las cosas en perspectiva. Concéntrese en terminar lo que empieza, establezca estándares altos y cumpla sus promesas. Dedique más tiempo a perfeccionar sus habilidades y a convertirse en su mejor versión. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la perfección tiene un precio. No tema al trabajo duro ni a la disciplina. La forma en que maneje el dinero, las responsabilidades y la salud determinará a quién atrae. El cambio es inevitable, pero, más importante aún, el resultado dependerá de qué decida hacer y con quién. Establezca estándares altos y apoye a quienes hacen lo mismo. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable menos y haga más. Calcule el costo de sus planes y comience. Convierta su visión en una oportunidad para alcanzar sus sueños. Muestre sus cualidades, habilidades y conocimientos. Atrévase y desafíese. Lo que logre marcará la diferencia frente a la competencia e impresionará a quienes puedan ayudarle a progresar. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reconsidere sus planes. Un cambio puede ser su pasaporte a la libertad, pero antes de actuar tenga en cuenta el costo emocional, físico y financiero. Se presenta una oportunidad profesional. Deje a un lado el orgullo y plantéese la curva de aprendizaje y el costo para alcanzar sus objetivos. Evite riesgos financieros, físicos y emocionales. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su posición es mejor de lo que cree. Reorganícese, vuelva a empezar y renueve lo que siempre le ha funcionado, y descarte lo que no. Reconocer sus fortalezas y dedicar más tiempo y energía a algo que fomente una mayor estabilidad le brindará beneficios. Se destacan las mejoras personales, y poner en orden sus finanzas y asuntos médicos le resultará reconfortante. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.