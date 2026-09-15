Horóscopo de hoy: día martes 15 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Prince Harry, 42; Ben Schwartz, 45; Barry Shabaka Henley, 72; Tommy Lee Jones, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: estire las piernas y póngase en marcha. Este año hay mucho que puede lograr si se dedica con pasión a terminar lo que empieza. Recurra a aquellos en quienes sabe que puede contar y rodéese de las personas que le aportan algo en lugar de aquellas que lo agotan. Es lo que siembra. Establezca contacto con personas que quiera incorporar a sus proyectos. Sus números son 5, 16, 21, 24, 33, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perseverante, agradecido e intelectual. Es intuitivo y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aférrese a lo que tiene. Una excesiva generosidad conducirá al arrepentimiento. Enfóquese en su crecimiento personal y en construir una base sólida que le brinde seguridad y estabilidad financiera. Use su imaginación para crear un plan difícil de refutar y evitará interferencias externas. Diga no a las tentaciones que llevan a comportamientos inapropiados. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): observe lo que sucede a su alrededor, pero no deje que su curiosidad haga que se involucre en algo que pueda afectar su salud, bienestar o reputación. Concéntrese en su hogar, su familia y sus relaciones significativas. El tiempo que dedique a mejorar su espacio para sentirse a salvo le brindará tranquilidad y aumentará su confianza. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que se instalen el enojo y la frustración cuando lo que llenará de satisfacción su alma es canalizar su energía en investigar, aprender y generar cambios positivos en su vida. Una actividad intelectualmente desafiante hará que actualice su currículum y postularse a un puesto interesante. Una oferta parece tentadora, pero no prometa más de lo que puede cumplir. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las actividades físicas se ven favorecidas. Los eventos sociales o de establecimiento de contactos le darán una perspectiva excepcional sobre las oportunidades en su comunidad y cómo puede usar las conexiones y el apoyo para mejorar su perfil y elaborar un plan motivador para usar sus habilidades y aptitudes físicas y obtener mayores ingresos. Una conexión que establezca parece prometedora. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): su deseo de explorar y ampliar sus intereses, conocimientos y amistades lo animará a unirse a un grupo o tomar un curso. Comunicarse, debatir y sumergirse en temas que planteen desafíos para crecer personal, espiritual o intelectualmente le ayudará a redirigir su energía y cambiar su perspectiva. Nuevas amistades y actividades lo llevarán a nuevos comienzos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio en la forma en que administra y gana su dinero resultará mejor de lo esperado. No permita que la negatividad se interponga en su camino cuando la clave para una vida mejor son la inteligencia y el trabajo duro. Use su ingenio a la hora de invertir y así como en su crecimiento personal y paz mental. Avance con entusiasmo y termine lo que empiece. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuestione todo y a todos. Reúna información y descubra qué es lo mejor para usted. Un cambio físico, espiritual o emocional le brindará claridad y esperanza para un estilo de vida más acorde a su mentalidad. Deje ir el pasado y los arrepentimientos que no puede cambiar, y agradezca lo que tiene y el camino que elige seguir. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deténgase un momento, recuerde el pasado y acérquese a alguien con quien perdió contacto. Reflexionar sobre el ayer le ayudará a aceptar lo que quiere lograr a continuación. Prepárese para el éxito, aclare su mente y diseñe cómo quiere que sea su futuro. Las conversaciones abiertas le darán el impulso que necesita para actuar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si no tiene cuidado la tentación le dará una lección. Ciertas emociones y comportamientos inadecuados harán que cometa errores y sienta arrepentimiento. Antes de arriesgar su reputación, posición o bienestar emocional, revise su situación personal y profesional. Manténgase cerca de casa y evite compartir información personal. Decida buscar oportunidades, no problemas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique tiempo a cultivar relaciones o a impulsar su carrera. Mantenga sus convicciones y su vida personal en privado. Si es demasiado obstinado, alguien que no comparta sus puntos de vista saboteará lo que está intentando conseguir. Vístase para el éxito, renueve su imagen y ayude a sus compañeros de trabajo. Ganarse la confianza de los demás le ayudará a progresar. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reúna información, consulte con expertos y ocúpese de los asuntos que tienen fecha de vencimiento. Mantenerse al día con sus facturas, deudas e inversiones será tranquilizador. Un cambio de estilo de vida requerirá ingenio e imaginación si desea alcanzar una mayor estabilidad. Evite reaccionar de forma exagerada; mantener la calma le reportará grandes beneficios. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): asista a conferencias, clases o ferias comerciales que le ofrezcan información sobre algo que podría disfrutar. Mejore sus estándares, enriquezca su currículum y déjese guiar por su entusiasmo. Reconozca su valía y negocie en su nombre. Invierta tiempo y dinero en verse y dar lo mejor de sí. Aléjese de cualquiera que intente aprovecharse de usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.