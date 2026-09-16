Horóscopo de hoy
16 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 16 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nick Jonas, 34; Alexis Bledel, 45; Amy Poehler, 55; Molly Shannon, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la forma en que use su energía marcará la diferencia en lo que suceda. Puede ignorar lo que está ocurriendo o puede esforzarte por influir positivamente en los demás dando un buen ejemplo. Tiene mucho que ganar si toma la iniciativa y comparte sus sugerencias y experiencia con su comunidad. Sus números son 9, 13, 22, 26, 34, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es elocuente, encantador y disciplinado. Es eficaz e innovador.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): transforme su ansiedad en iniciativa. Esfuércese por ponerse en forma, sentirse bien y dar lo mejor de sí. Una energía bien distribuida dará lugar a resultados que fomenten el crecimiento tanto económico como personal. Participe en conversaciones que aporten significado y comprensión a su relación con los demás. La honestidad le ayudará a aclarar las cosas y a eliminar el lastre. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mírese al espejo. En lugar de intentar cambiar a quienes están a su alrededor concéntrese en su interior para determinar qué puede hacer para alcanzar su máximo desempeño. Lo que proyecta es lo que recibe. Si muestra entusiasmo y mantiene una mente abierta podrá hacer frente a cualquier competencia. Prometa solo lo que sabe que puede cumplir. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): observe y adáptese. Realice los cambios necesarios para su bienestar emocional. No tolere a quienes le resten energía. Si usa su inteligencia, superará fácilmente a cualquiera que se interponga en su camino. Para reconocer quién está de su lado y quién no, requerirá autonomía y honestidad. Acérquese a quienes atraviesan dificultades similares para poder formar una alianza. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la exageración le traerá problemas. Siga el guion y mantenga sus asuntos personales para sí. No permita que nadie controle su futuro. Tener buena memoria y adoptar un enfoque innovador en el trabajo, el dinero y la salud le brindará buenos resultados. Se recomienda el cuidado personal, un cambio de imagen y el romance. Elija una mentalidad positiva para mantener el impulso. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea realista, pero no deje que su orgullo se interponga. Si no es razonable los problemas físicos y emocionales se agravarán. No permita que la ira gane; mantener una mente sana y entablar conversaciones intelectuales le ayudará a abrirse camino hacia lo que desea su corazón. Aprenda de la experiencia y demuestre un poco de disciplina. La investigación y el ingenio son sus mejores recursos. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones positivas darán resultados. Hablar sobre proyectos conjuntos, gastos compartidos y cómo mejorar la convivencia con quienes vive o trabaja le ayudará a resolver problemas pendientes. Es posible que deba ajustar un contrato o acuerdo. Consiga por escrito lo que quiere. Analice detenidamente una oportunidad de inversión. Lea la letra pequeña. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): exprésese, cree una imagen con la que los demás puedan identificarse y tome el control. Un cambio de actitud le dejará una valiosa enseñanza. Una actitud positiva le ayudará a conseguir lo que necesita y desea de los demás. Elija ganarse la confianza de quienes viven o trabajan con usted. Un pequeño esfuerzo adicional marcará la diferencia. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): para aprovechar al máximo su día, será fundamental tener como meta la consecución de sus objetivos. Cumpla sus promesas y evalúe con honestidad sus capacidades antes de ofrecer sus servicios. Una actitud apasionada atraerá la atención y le garantizará un sitio en cualquier mesa a la que desee unirse. Lo que hace es lo que impresionará a los demás. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): necesita un cambio de perspectiva, de posición o de estilo de vida. Accione el botón de reinicio, use su imaginación y actúe con determinación. Depende de usted dar el primer paso. Vaya tras lo que le corresponde y hable con claridad sobre sus planes. Si quiere cambiar, tome las riendas. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no crea todo lo que oiga. Alguien hará que pierda el rumbo o malinterpretará lo que diga. Guarde sus pensamientos para sí y escuche con atención. Lo que haga influirá mucho más en la opinión que tengan de usted los demás. Una forma discreta pero influyente de salir adelante es ayudar a quienes más lo necesitan sin exponerlos. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una oportunidad laboral se presenta atractiva. Deje que su imaginación innovadora brille en las entrevistas y será un fuerte candidato. Proteja su salud y bienestar en situaciones de riesgo. Un cambio llevará a nuevos comienzos, nuevas oportunidades y paz. Es hora de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con optimismo. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje sus emociones en un segundo plano. Cuanto menos muestre sus vulnerabilidades, mejor. Ponga su energía en gestionar con prontitud y eficacia sus asuntos médicos, legales y financieros. Sus acciones le ayudarán a controlar el resultado de cualquier situación. Trabaje con lo que tiene. Implemente solo los cambios que sean necesarios. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.