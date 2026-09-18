Horóscopo de hoy: día viernes 18 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Sudeikis, 51; James Marsden, 53; Jada Pinkett Smith, 55; Aisha Tyler, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reduzca sus gastos y optimice su potencial de ingresos. Tenga paciencia al tratar con los demás y asuma solo lo que pueda manejar. No permita que los cambios a su alrededor afecten sus planes ni su actitud. Dedique su energía a lo que realmente importa y brinde atención y ayuda a quienes se la devuelvan. Controle sus emociones y busque oportunidades a través de subvenciones, servicios y siendo consciente de los costos y las posibilidades. Sus números son 8, 12, 20, 28, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, interesante y comunicativo. Es una persona centrada y atenta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): amplíe sus horizontes. Acepte nuevos retos y ponga a prueba su mente, cuerpo y espíritu. Participe en eventos y actividades que le aporten vitalidad. No permita que los problemas emocionales lo detengan ni que causen conflictos con los compañeros de trabajo. Analice todos los aspectos de una situación y recurra a la diplomacia para resolver discrepancias. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): supervise cuidadosamente las asociaciones y busque aquello que pueda costarle física o emocionalmente. Las conversaciones le ayudarán a comprender mejor las compensaciones que puede aportar para obtener lo que desea. Si sigue los canales adecuados surgirá una oportunidad para ganar impulso. Podría ser necesario un cambio en casa o en el trabajo para adaptar su horario. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sacuda las cosas; un cambio lo animará a explorar estilos de vida, ocupaciones y pasatiempos, así como las posibilidades que le depara el futuro. Use su imaginación, converse con personas de diferentes entornos y explore las opciones disponibles. Aléjese de la discordia o de las personas problemáticas. Aprenda de la experiencia y libérese de lo que le impide avanzar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no ceda por motivos equivocados ni pague por errores ajenos. Busque formas alternativas de aumentar sus ingresos o de hacer más funcional su hogar. Puede ser que no disfrute del cambio, pero a veces es la mejor manera de alejarse de las personas y situaciones negativas. Si investiga las posibilidades, descubrirá a alguien o algo que le resulte atractivo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): estire las piernas, participe y aprenda de las experiencias con las que se encuentra. Unas charlas interesantes le abrirán posibilidades que no sabía que existían. Inscríbase en una actividad que le ayude a ampliar su círculo de amigos y a probar algo nuevo. Deje de procrastinar y empiece a actuar. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): donar o participar en una campaña en su comunidad no solo creará un ambiente más agradable, sino que también propiciará nuevas relaciones. Las perspectivas que surjan de las conversaciones que mantenga le abrirán las puertas a oportunidades laborales, así como a amistades y relaciones sentimentales. No se prive de explorar posibilidades y divertirse. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si se arriesga y participa, la experiencia resultará mejor de lo esperado y le brindará lecciones que fomentarán una mayor participación en su comunidad. No invierta dinero ni tiempo en su entorno. Pagar de más por renovaciones o artículos que realmente no necesita le causará estrés. Tómese su tiempo; haga las cosas bien a la primera. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): apéguese a lo que sabe y a la gente que conoce. Evite situaciones arriesgadas o peligrosas. Absténgase de participar en protestas, eventos y actividades que sean físicamente exigentes. Es mejor que use su tiempo y energía para perfeccionar sus habilidades y aprender algo que le ayude a avanzar en sus objetivos. Invierta en todo aquello que le ayude a sobresalir. El desarrollo personal se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aproveche cualquier oportunidad que se presente. Aprender algo nuevo, ampliar sus credenciales o asumir un nuevo rol despertará su entusiasmo y alegría por la vida. Es recomendable reorganizar su espacio para adaptarlo a sus necesidades, lo que le ayudará a progresar. Su perspectiva sobre una relación conducirá a un compromiso o a un cambio de estilo de vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se haga cargo de los problemas ajenos. Reúna información y elabore un plan que le ayude a mantener su integridad y ganar el respeto y la confianza de las personas con las que trata. Ponga su energía en cultivar relaciones estelares y en alejarse de quienes no comparten sus convicciones. Logrará un crecimiento personal mediante la prudencia y dejando atrás la negatividad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique tiempo a poner su casa en orden. Haga que su prioridad sea la comodidad y la conveniencia a un precio asequible. La eficiencia le ahorrará tiempo, disgustos y dinero. No se arriesgue al conducir ni al participar en eventos física o emocionalmente exigentes. Evite a los estafadores y a cualquiera que intente aprovecharse de usted con tácticas de manipulación. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cambie solo lo necesario. Siga las reglas y ocúpese de los trámites con plazos que conllevan penalizaciones. Preste más atención a sus inversiones y cuide su bienestar físico y emocional. Haga lo necesario para mantenerse en forma y reducir el estrés mediante una vida positiva. No sea un seguidor; arriesgarse le saldrá caro. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.