Horóscopo de hoy: día sábado 19 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Zegers, 42; Alison Sweeney, 50; Jimmy Fallon, 52; Trisha Yearwood, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuando trate temas sociales, financieros y médicos deje sus emociones a un lado. Es necesario pensar con claridad si quiere salir victorioso. Perfeccione lo que sabe y hace mejor, y aplique presión donde sea necesario para conseguir lo que desea. Utilice su inteligencia, recopile datos, calcule con precisión y detalle, sea innovador en su enfoque para encontrar soluciones, y se le presentarán mayores oportunidades. Sus números son 1, 14, 20, 27, 33, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, complaciente y tenaz. Es servicial y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones encontradas provocarán problemas con sus asociados o con su pareja. Guárdese sus pensamientos. No es el momento de decir lo que piensa. Concéntrese en el trabajo, en terminar lo que empieza y en cumplir y superar sus promesas. En vez de difícil sea indispensable y se le presentarán mayores oportunidades. Elija la paz sobre la discordia. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): realice mejoras en el hogar y dedique más tiempo a la familia. Encuentre formas de crear entornos más cómodos en su hogar. No facilite información personal ni se registre en nada sin antes examinar exhaustivamente lo que obtendrá a cambio. Investigue, infórmese y utilice sus recursos para asegurarse de hacer lo que sea correcto y mejor para usted. El romance está escrito en las estrellas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si desea cambiar de rumbo es necesario actuar. Actualice sus habilidades y cualificaciones. Descubrir algo nuevo que disfrute y que pueda convertirse en un negocio lucrativo, o socializar con personas que tengan algo interesante que ofrecer le dará el empujón que necesita para mejorar su vida. El crecimiento personal y la superación se ven favorecidos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): menos palabras y más acción le ayudarán a encontrar el camino hacia mejores días. Un evento social o una actividad en la que participe hará que conozca a alguien con quien disfrute pasar el tiempo. Un cambio de estilo de vida le ayudará a obtener una perspectiva positiva. Deje de esperar a que las cosas lleguen a usted. Haga su movimiento y asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga adelante con entusiasmo. Aprenda todo lo que pueda y desarrolle habilidades que le ayuden a ampliar sus horizontes y a conectar con personas que comparten sus inquietudes, intereses y perspectivas. Cuide mejor su cuerpo, diga no a las tentaciones y aléjese de las influencias negativas. Diga sí al ejercicio, a los hábitos alimentarios saludables y a los cambios de estilo de vida que mejoren su bienestar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si pone todo su empeño en concretar sus brillantes ideas, sucederá la magia. Hay muchas cosas que puede hacer para asegurarse el éxito, así que no se deje apresurar. Tómese su tiempo, haga las cosas bien a la primera, preste atención a los detalles y no deje nada al azar. Nada es imposible si trabaja duro y actúa con cautela, y perseverancia. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un encuentro emotivo hará que reevalúe su estilo de vida, su espacio personal y sus limitaciones. Explore nuevas posibilidades y descubra lo que está a su alcance; no dude en reinventarse o aprender algo nuevo. Un cambio le sentará bien y le permitirá dejar de darle vueltas a situaciones que necesitan un cambio radical. De usted depende crear lo que venga después. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la compasión, no la ira, le ayudará a ganar apoyo y aceptación. Comparta sus ideas, sentimientos e intenciones con alguien a quien ama o con quien quiere conocerse mejor. Preste atención a las inversiones, los asuntos médicos y los contratos. Busque formas innovadoras de conseguir lo que quiere y estabilizar su vida. Una rutina le ayudará a ganar confianza y consciencia de sí. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): investigue a fondo antes de empezar a hacer cambios. Quédese cerca de casa e invierta tiempo y dinero en adaptar su espacio a sus necesidades. Depende de usted iniciar conversaciones y descubrir qué quieren o esperan de usted los demás. Ponga en marcha lo que desea y encontrará a alguien con quien contar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con lo que dice y hace. No cause problemas ni convierta algo sencillo en un enredo. Deje a un lado el orgullo y las emociones y mire hacia su interior. Su mayor recompensa vendrá del crecimiento personal y de dejar atrás el pasado. Descubra qué lo hace feliz y use la inteligencia y el ingenio para convertir sus deseos en realidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cree sus propias oportunidades. Salga de su zona de confort y descubra qué servicios y actividades hay disponibles en su comunidad. Un cambio de estilo de vida requiere que sea usted quien inicie nuevos comienzos. Dese la libertad de hacer lo que le apetezca y de descubrir qué es lo que le hace sentir bien con quien es, con su vida y con los resultados que más desea. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado con lo que acepta en lo que respecta a su salud y bienestar financiero. Escuche con atención y con cautela, y evite seguir a ciegas a los demás cuando tenga que decidir qué es lo mejor para usted. Dedique su energía a investigar y encontrar su lugar. El crecimiento personal y la superación lo animarán a tomar mejores decisiones. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.