Horóscopo de hoy
27 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 27 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jenna Ortega, 24; Lola Kirke, 36; Anna Camp, 44; Tamara Taylor, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que los pequeños contratiempos de la vida lo desanimen cuando tiene tanto por delante. A veces, una respuesta o situación negativa es una lección y un impulso para seguir adelante en la dirección correcta. No pierda el tiempo. Retome sus sueños, esperanzas y deseos e inicie el proceso de un nuevo comienzo. Este es su año para brillar; no lo desaproveche. Actúe con decisión, no procrastine. Sus números son 4, 11, 21, 29, 34, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dinámico, ingenioso y original. Es servicial y moderno.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome las riendas y cabalgue como el viento. Tiene lo necesario para superar a cualquiera que quiera competir con usted. Su mayor arrepentimiento será no haber participado en algo que enriquezca su vida. No se trata de dinero; se trata de seguir a su corazón, sentir agradecimiento y satisfacer su alma. El dinero y el romance son protagonistas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga un balance de lo que tiene, lo que necesita y de lo que puede prescindir. Es hora de revisar su entorno y su plan financiero. Dedique su energía a permitirse hacer lo que quiera y a vivir la vida a su manera. Ponga al día sus documentos y sus planes en marcha. El romance se ve favorecido. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): centre su atención en algo que le guste hacer y sea gratificante. Un cambio de perspectiva le ayudará a reinventarse y elegir un estilo de vida que le brinde alegría. Apoyar una causa que le interese hará que se contacte con alguien con quien quiere pasar tiempo. Viva la vida a su manera. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un tiempo para reflexionar. Afrontar el pasado le permitirá liberarse de la carga emocional acumulada, permitiéndole repensar y reconstruir la vida que desea. Aborde sus preocupaciones e implemente cambios que le ofrezcan soluciones. Nada es imposible si es fiel a sus convicciones y hace lo que más le conviene. El crecimiento personal y la superación se ven favorecidos. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga una actitud abierta y acérquese a quienes puedan enseñarle algo. Un cambio le hará bien, y tener un plan sólido le brindará mayor claridad y tranquilidad. Un diálogo sincero con un ser querido le ayudará a encontrar soluciones y a comprender mejor cómo seguir adelante. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense bien antes de donar o permitir que alguien se aproveche de usted.Ofrezca sugerencias, pero no su tiempo ni su dinero.Se merece un tiempo para recargar energías.Planee hacer algo relajante.Acurrucarse con un buen libro, escuchar música o relajarse en un jacuzzi le dará la oportunidad de reflexionar sobre su futuro.***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): conoce el protocolo y tiene el encanto y la inteligencia para llevar las cosas hasta el final. Inicie conversaciones y luego asuma compromisos. Deje atrás el pasado y concéntrese en el presente. Le corresponde dar el primer paso, pedir lo que desea y responsabilizarse de su felicidad. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite reaccionar de forma exagerada o caer en provocaciones para discutir. Deberá armarse de paciencia para tratar con personas obstinadas. Mantenga sus ideas y convicciones en secreto y concéntrese en cuidarse. Se recomienda descansar, consentirse un poco y pasar tiempo con alguien a quien ama. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia y el caos. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): organice un evento o renueve su entorno. Todo aquello que le brinde alegría o le facilite la vida le levantará el ánimo y será un estímulo para ampliar sus intereses, amistades o emprender algo nuevo. Una oferta de trabajo parece prometedora. Actualice su currículum para que cumpla con los requisitos. Evite las empresas conjuntas o compartir gastos. Finánciese por cuenta propia. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado al compartir información. Alguien se aprovechará de usted si le da la oportunidad. Mantenga en secreto sus datos personales y sus planes. Aléjese de situaciones que puedan comprometer su posición o reputación. Sea un observador amable y evite dramatizar. Dedique su energía a crecer y a añadir habilidades y títulos a su currículum. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se presenta una oportunidad para avanzar profesionalmente o invertir más en usted mismo y en sus cualificaciones. Consulte el mercado laboral y adapte su currículum a las oportunidades que le interesen. Si deja que se combinen su ingenio, habilidades y experiencia, sus credenciales destacarán. Evite desacuerdos reservándose sus opiniones. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a su salud y estilo de vida. Intente implementar una rutina que le ofrezca mejores hábitos alimenticios y ejercicio regular. Investigue y encuentre actividades que se adapten a sus posibilidades, tanto físicas como económicas, y que le faciliten comprometerse a largo plazo con una mejor salud. El crecimiento personal y el amor están escritos en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.