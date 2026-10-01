Horóscopo de hoy: día jueves 01 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brie Larson, 37; Jurnee Smollet, 40; Zach Galifianakis, 57; Julie Andrews, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija la libertad y la gratitud, y escuche y siga esa voz interior que anhela satisfacción y plenitud; y siga su camino. No tema al cambio ni a lo que piensen los demás. Hacerse cargo de su felicidad es su responsabilidad. No permita que los deseos de los demás se interpongan. Depende de usted crear oportunidades en vez de esperar a que lleguen solas. Sus números son 1, 13, 26, 31, 37, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, divertido y complaciente. Es implacable y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija con cuidado sus palabras para evitar disgustos. Es importante considerar cómo afectarán a los demás sus decisiones. Si usa tácticas de presión para salirse con la suya se tensarán las relaciones. A veces lo mejor es hacer lo que uno quiere y dejar que los demás se las arreglen por su cuenta. Una palabra o gesto amable evitará situaciones estresantes. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un tiempo para usted, para descubrir qué quiere o qué puede hacer sin complicaciones. La obstinación, o asumir más de lo que puede manejar será contraproducente. Concéntrese en el amor, en el romance y en ser su mejor versión. Si comparte sus sentimientos y ofrece su ayuda y una palabra amable, sabrá dónde está parado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): incorpore algo nuevo a su rutina. Tendrá una experiencia positiva en un lugar que frecuenta o con un grupo de ejercicio que impulse su mejor desempeño. Rodéese de experiencias y personas positivas, y un cambio de perspectiva le permitirá explorar opciones que nunca creyó posibles. Concéntrese en aquello que le da felicidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): descuidar sus necesidades no le ayudará a terminar su trabajo. Supérese, ayude a los demás y concéntrese en llevarse bien en lugar de dejar que la crítica tome el control. Elija invertir en usted, amplíe sus intereses y explore diferentes estilos de vida antes de conformarse con algo por comodidad. El conocimiento y las habilidades que adquiera le ayudarán a tomar mejores decisiones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ábrase al aprendizaje. Si aplica disciplina e incorpora a su trabajo lo que aprende y domina aumentará su capacidad de generar ingresos. No deje que los problemas domésticos se agraven; la solución está en contribuir a un hogar sano y feliz. Es fundamental que se presente con honestidad y muestre sus capacidades con sinceridad. Protéjase y proteja sus pertenencias de los estafadores. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a la información que reciba y, ante cualquier duda, pregunte. Estar bien informado le ahorrará tiempo, y la práctica le ayudará a evitar errores y gastos adicionales. Consulte con alguien con autoridad para asegurarse de seguir el protocolo adecuado. No permita que nadie se aproveche de usted. El romance está escrito en las estrellas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dé estructura a su rutina, siga adelante y complete su misión. Lo que importa es lo que termina y la forma en que presenta y promueve los logros que le permitirán avanzar. Manténgase enfocado en el objetivo y no permita que nadie use juegos de poder para frenarlo. Un discurso directo y acogedor atraerá a las mejores personas. Evite las escaramuzas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acelere el ritmo. Lo que consiga dejará una impresión en los demás. No permita que las disputas interrumpan sus planes ni su capacidad de ocuparse de sus asuntos. Cuando trate con sus seres queridos utilice su encanto y compasión. Las mejoras personales, mentales y físicas generarán confianza y fortalecerán su carácter. El romance va en aumento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): seleccione lo que desea conservar y deshágase del resto. Libere espacio valioso para aprovecharlo mejor. Establezca metas y deje que su fuerza de voluntad le permita avanzar. Sus logros le abrirán camino hacia mejores oportunidades. Concéntrese en ganar dinero, invertir con inteligencia y planificar su futuro. Las asociaciones se ven favorecidas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): proceda con precaución. La comunicación le dejará emociones encontradas y cierta confusión. Obtenga lo que desea por escrito para evitar información errónea que pueda comprometer su posición. Utilice su encanto, conexiones y claridad para establecer lo que quiere y contrarrestar la ira. Tome el camino correcto y aléjese de los matones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite situaciones que puedan provocar enojo y malestar. Averigüe qué le brinda felicidad y configure su entorno para ayudarse a cumplir sus sueños. Encontrar su zona de confort le brindará paz y le ayudará a ganar confianza para seguir adelante con las actividades, personas y vocaciones que liberan su espíritu y calman su alma. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): analice detenidamente los asuntos legales y financieros. Consulte con un experto para evitar sanciones o errores costosos. Tómese un tiempo para relajarse y considerar sus opciones. En salud, dinero o relaciones significativas es mejor prevenir que curar. Aborde los problemas con honestidad e integridad y descubra cómo se sienten y qué quieren a cambio los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.