Horóscopo de hoy: día viernes 02 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kelly Ripa, 56; Sting, 75; Annie Leibovitz, 77; Donna Karan, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año brille con luz propia. Defienda sus ideales y ayude a los demás. Muestre su verdadera esencia y ponga su corazón y su alma en quién es y en sus convicciones. Se manifestará un cambio positivo a medida que aprenda y amplíe sus intereses y conexiones. Sea una persona a quien los demás se sienten atraídos, comparta sus historias y dedique tiempo a cultivar relaciones sólidas y duraderas. Permita que su singularidad y creatividad lo guíen. Sus números son 9, 14, 22, 27, 32, 34, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, innovador e ingenioso. Es amable y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite que sus emociones influyan en asuntos domésticos que puedan alterar relaciones importantes. Piense dos veces antes de criticar o quejarse sin tener suficiente información. Mantener la paz lo colocará en una mejor posición cuando quiera descubrir cómo se siente alguien o si sus intenciones son honestas. Un cambio en su situación financiera parece prometedor. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): navega entre altibajos. Si no piensa antes de actuar, la ira, el drama y las reacciones exageradas le costarán caro. No permita que se imponga la terquedad, ya que podría perjudicar su imagen o debilitar su posición. Sea un buen oyente y cultive sus relaciones. Una actitud respetuosa le granjeará simpatía y favores. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): enfoque su energía en un camino que lleve al crecimiento personal y a una mayor comprensión de sus objetivos. Socializar con personas que tienen algo que ofrecer le resultará gratificante y le brindará la oportunidad de demostrar sus habilidades. Esfuércese al máximo por dar a conocer quién es, y surgirán nuevas oportunidades ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga la guía de su intuición. Tomarse tiempo para escuchar y comprender qué es importante para las personas con quienes se relaciona, tanto personal como profesionalmente, le ayudará a ofrecer lo necesario para conseguir lo que desea. No comparta sentimientos ni secretos personales. Explore sus opciones y cómo reemplazar las situaciones negativas por alternativas positivas. Se destaca el romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aléjese de las situaciones que puedan causar problemas en casa. Cambie su rutina y evite discusiones sin sentido que puedan llevar a malas decisiones. Un poco de disciplina le será de gran ayuda ante la tentación. Lea entre líneas y no espere conseguir algo a cambio de nada. Deje de lado el drama y tome decisiones inteligentes. Evite las confrontaciones físicas e intelectuales. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de involucrarse reúna información para comprender la dinámica de una situación. Exprese solo lo necesario e intente encontrar puntos en común para evitar disputas que podrían costarle personal o económicamente. Proteja su reputación a toda costa y cíñase a lo que más probablemente agrade a quienes necesita a su lado. Elija la paz en lugar de la discordia. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): absorba información. Una mente abierta, una buena imaginación y una mentalidad creativa le ayudarán a superar a cualquiera que quiera desafiarlo. Un cambio en la forma en que se mantiene al día, aprende y recurre a los demás para convertir en algo tangible sus deseos demostrará su capacidad de liderazgo. Viva la vida a su manera. Evite gastar de más, las estafas y pagar por los errores ajenos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): involúcrese en conversaciones que le ayuden a crecer, a comprender la dinámica de una decisión y las posibilidades. Si elige el camino menos transitado y aprende sobre la marcha descubrirá que su verdad, propósito y destino están a su alcance. El crecimiento personal, la seguridad financiera y la plenitud mental y física están a su alcance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y lleve a cabo modificaciones que le ayuden a alcanzar sus metas personales o profesionales. La oportunidad está a su alcance si explora los requisitos para dedicarse a algo apasionante. Confíe en sus capacidades para avanzar con entusiasmo, orgullo y una actitud positiva, y ganará impulso. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga a prueba su experiencia. Escuche a quienes se oponen, pero no traslade su confianza a otras personas. Es hora de creer en sí mismo y ganar confianza tomando el control. Use su encanto y experiencia para avanzar. No mezcle negocios con placer ni permita que nadie interfiera en sus planes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): proceda con cautela. Elija con cuidado sus palabras y acciones. Manténgase fiel a la verdad y no permita que las emociones encontradas hagan que malinterprete lo que es posible y lo que no. Es inminente un cambio, pero para desarrollarse de manera positiva requiere honestidad y juego limpio. Cuide a quienes cuentan que usted hará lo correcto y lo mejor para todos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a lo que sucede en casa y a sus finanzas. Elaborar un presupuesto y vivir dentro de sus posibilidades le dará tranquilidad y le abrirá las puertas a mejores oportunidades. Se ven favorecidas las mejoras personales, y pasar tiempo con un ser querido los unirá aún más. Las mejoras en el hogar deben ahorrarle dinero, no endeudarlo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.