Horóscopo de hoy
03 de octubre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 03 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seann William Scott, 50; Neve Campbell, 53; Gwen Stefani, 57; Chubby Checker, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año concéntrese en lo que sea importante para su bienestar emocional y físico. Mantener un entorno seguro y estable le dará confianza y ánimo para realizar pequeños cambios en su estilo de vida que le permitan conectar con los demás mediante actividades que harán que se sienta y vea mejor que nunca. Haga que su objetivo sea el crecimiento. Sus números son 3, 14, 22, 29, 36, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, reflexivo y motivado.Es protector y cautivador.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique esfuerzo y energía a ayudar en una causa o a alguien que lo necesite. Lo que perciba al tratar con asociados y organizaciones solidarias le dará ánimo para interesarse más por la comunidad, la familia y para gestionar mejor su tiempo. No permita que su orgullo ni sus dramas emocionales interfieran con su progreso. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): priorice las conversaciones sinceras que permitan resolver los problemas antes de que se conviertan en discusiones. No deje que la terquedad conduzca a la soledad. Elija sus palabras con sabiduría, amabilidad, compasión y preocupación por un resultado satisfactorio. Elija la paz, el amor y la ayuda en lugar del drama. Un derroche de dinero puede darle alegría, pero una deuda creciente la empañará. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): planifique su agenda en torno a las actividades y personas que disfruta. Las conversaciones y los desafíos le ofrecerán alternativas únicas para reflexionar. Es inminente un cambio; sin embargo, la decisión correcta requerirá reflexión, planificación y valentía para que se haga realidad. Aléjese de las personas que le causan problemas o provocan discusiones. Manténgase fiel a su plan. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el entretenimiento le costará más de lo previsto. Las empresas conjuntas causarán una ruptura entre usted y su asociado. Elija momentos de tranquilidad, romance y actividades que fomenten el crecimiento personal. No permita que sus emociones se desborden. La disciplina es necesaria si quiere evitar pérdidas y arrepentimientos. Busque soluciones innovadoras que le ayuden a mantener la paz. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede ser directo sin ser desagradable. La honestidad y la empatía le reportarán los mayores beneficios. Demuestre cuánto le importa y su sinceridad. Dedique su energía a encontrar soluciones, no problemas. El cambio llega con las decisiones y la sabiduría para canalizar su energía. Mantenga en privado sus emociones e intenciones. Las mejoras en el hogar se ven favorecidas. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si combina negocios con placer se sentirá bien con sus logros. Si utiliza su encanto e inteligencia motivará a los demás a ver las cosas a su manera. El tiempo que pase haciendo planes con alguien a quien ama será gratificante y le dará algo que esperar con ilusión. Compartir intenciones conducirá al romance y al compromiso. Las mejoras físicas se ven favorecidas. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un tiempo para ordenar sus ideas y diferencias antes de revelar cómo se siente o qué planea hacer. Aléjese de cualquiera que muestre un comportamiento agresivo o manipulador. Enfóquese en nuevos comienzos y utilice técnicas innovadoras que le permitan diferenciarse de la competencia. No gaste dinero para impresionar. El amor no se compra. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga lo suyo y disfrute persiguiendo sus sueños. Formarse para garantizar que se dirige en la dirección correcta le dará tranquilidad y evitará interferencias. Preste más atención a sus necesidades y a cómo puede responsabilizarse de su felicidad. Ámese tal como es y haga lo que le hace sentir bien consigo mismo. El romance se ve favorecido. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome las riendas y haga que las cosas sucedan. Ordene su espacio, visite lugares que lo inspiren y participe en pasatiempos que lo animen. Un cambio de aires, de gente y de actividades le abrirá nuevas perspectivas. Evite las empresas conjuntas o las relaciones financieras inestables. Adoptar un estilo de vida minimalista aliviará el estrés y le ayudará a tener la libertad de perseguir sus sueños. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): es hora de poner freno a lo que se le escapa de las manos. Aléjese de las malas influencias y limite sus gastos. Preste más atención a cómo utiliza sus habilidades y experiencia, y descubrirá la forma de sacarle el máximo provecho a lo que puede hacer. Si elige el triunfo sobre la fantasía se ganará el respeto. Valorarse en primer lugar facilita amar a los demás. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje que la ira se imponga al sentido común. Elija palabras amables y llévese bien con los demás. Reúna información y actúe con inteligencia, claridad y un mensaje sutil. Deje que su fuerza, resiliencia y valentía lo lleven a la meta con clase, dignidad y sin malas intenciones. Obtendrá mejores resultados si elige la paz y la amabilidad en lugar de la ira y la manipulación. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): lo que importa es cómo se comporta, cómo trata a los demás y cómo gestiona su dinero. No se ofrezca a pagar por los errores de otros. Escuche con atención y ofrezca soluciones, pero no haga el trabajo por alguien que necesita aprender una lección. Haga algo que le permita sentirse bien consigo mismo. Asistir a eventos sociales lo llevará a encontrar el amor, a obtener beneficios personales o tener una actitud más sana y feliz. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.