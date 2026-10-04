Horóscopo de hoy: día domingo 04 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rachael Leigh Cook, 47; Alicia Silverstone, 50; Liev Schreiber, 59; Susan Sarandon, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: conecte con los demás, haga su parte y observe qué sucede. Dedique su energía a lo que importa. Ocúpese de sus preocupaciones y disfrute de la luz que surge de los actos de bondad, la paciencia y de terminar lo que empieza. Aprenda a través de la experiencia, y el universo se desplegará según sus necesidades y preferencias. Deje atrás el pasado y siga adelante con esperanza, deseo, paz mental y plenitud. Sus números son 8, 13, 22, 27, 38, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, apasionado y dedicado. Es posesivo y tiende a estar a la defensiva.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se engañe pensando que las cosas son lo que no son. Deje de lado sus emociones, sea realista, y descubrirá una salida que superará sus expectativas. Es hora de dejar atrás lo que se fue y dar el salto a lo que llama para que haga su debut. Unos movimientos sencillos y efectivos darán lugar a un viaje increíble. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la observación es necesaria. Si se deja llevar por el mal genio y la terquedad se enfrentará a situaciones domésticas y problemas de pareja que generarán agotamiento e incertidumbre. Sea inteligente, diga y haga poco, y proteja su corazón, su reputación y su bienestar físico y mental. El tiempo está de su lado; aléjese de las confrontaciones. La tranquilidad vendrá de disfrutar de su propia compañía. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de planes será beneficioso. Mantenga una actitud abierta y objetiva y actúe con inteligencia al responder. Las respuestas amables pero astutas le ayudarán a ganar respeto y el impulso necesario para alcanzar su meta. Ayudar a los demás le brindará beneficios de formas que nunca imaginó. Los nuevos comienzos empiezan cuando deja atrás aquello que ya no le sirve. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en actividades y eventos que estimulen su mente y su cuerpo. Todo lo que mejore su apariencia y ánimo le dará más confianza para interactuar con personas que le resulten agradables. No permita que el pasado le impida avanzar ni se interponga en el camino hacia la felicidad que desea. Asuma el control y la responsabilidad sobre lo que quiere y sobre las relaciones que desea establecer. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): proceda con precaución. No empiece algo que no pueda terminar. Si es demasiado exigente surgirán problemas domésticos y de pareja. Aproveche su encanto leonino y haga que resulte atractivo todo aquello que quiera que los demás acepten. Una dosis de entusiasmo comunitario le ayudará a ganar apoyo. Un poco de cariño puede marcar la diferencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): explore las profesiones que le interesan. Asista a seminarios, ferias o eventos que le permitan descubrir cómo usar sus habilidades y virtudes de forma que se adapten mejor a su estilo de vida y le resulten más gratificantes. Amar lo que hace hará que se sienta mucho mejor y además, más feliz. No permita que la negatividad le impida progresar. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la disciplina es el camino que lleva a conseguir sus metas y hacia la libertad que ello conlleva, sabiendo que lo ha dado todo. No permita que la energía reprimida y la angustia emocional le quiten la calma, dando lugar a errores y arrepentimientos. Supérese, actúe con nobleza y no se deje influenciar por la negatividad. Mejore, adquiera sabiduría y sea más eficiente. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva y aprenda. No confíe en que otros harán las cosas por usted. Alguien intentará complicarle la vida usando tácticas de presión para salirse con la suya. Cumpla su palabra y siga el camino que lleve a su destino. Depende de usted tomar las riendas de sus decisiones. Haga las paces consigo mismo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disfrute de lo que tanto le ha costado construir. Haga que su hogar sea su refugio, reciba a quienes enriquecen su vida y cultive los proyectos que le brinden satisfacción. La oportunidad está a la vista; analice y aproveche las situaciones que le resulten atractivas. Evite compartir gastos o espacio con quienes no compartan sus valores o no respeten su presupuesto. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aléjese de quienes no sean confiables. Concéntrese en resolver asuntos pendientes y en cerrar puertas que ya no ofrezcan recursos útiles. Reflexione sobre su posición, vulnerabilidad y habilidades, y considere cómo reconfigurar su experiencia para adaptarla a un tema que desee explorar. No se quede atrás; elija y prepárese para el éxito. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe sus finanzas y considere cómo reducir sus gastos. Establecer un presupuesto estricto e investigar programas que aumenten su potencial de ingresos parece prometedor. Mantener una energía positiva es clave para su éxito. No permita que la negatividad ni la autocompasión le arruinen el día. Busque el éxito, no el arrepentimiento. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio inesperado será sorprendente. Ábrase a nuevas posibilidades y descubrirá un camino positivo que le permitirá dedicarse a aquello que le brinda felicidad. Elabore un presupuesto, venda lo que no use para pagar lo que necesita y cumpla sus deseos. El amor, el romance y el compromiso se vislumbran prometedores. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.