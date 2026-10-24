Horóscopo de hoy: día sábado 24 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shenae Grimes, 37; Eliza Taylor, 37; B.D. Wong, 66; Kevin Kline, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: actuar con autenticidad y consciencia le ayudará a resolver asuntos pendientes. Puede ser que el cambio no le guste, pero puede ayudarle a aliviar situaciones que no le permiten avanzar o le generan gastos. Investigue, ponga sus asuntos en orden y retome su camino hacia la paz mental y la plenitud espiritual. La paciencia es necesaria, y la estrategia metódica curará sus males. Es hora de vivir y amar con todo el corazón. Sus números son 9, 14, 23, 32, 37, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, posesivo y atractivo. Es ambicioso y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): establezca metas ambiciosas y siga su propio camino. Vaya tras aquello que genere la mayor motivación. Cambie su forma de vivir, de administrar su dinero y de cultivar sus gustos e intereses. Es hora de abrir puertas que le den esperanza para un futuro mejor. Permita que su determinación y su conciencia sean su guía. Aléjese de situaciones sin salida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de aceptar ofertas consulte con expertos. Use sus cualidades para su propio beneficio, no para el de alguien que intente aprovecharse de usted. Simplifique su vida alejándose de las personas exigentes o del entretenimiento que exceda su presupuesto. El cambio empieza con usted. Haga lo que fomente el progreso y la tranquilidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de actuar infórmese bien. Investigue a fondo antes de invertir su dinero o dedicar su tiempo a beneficiar a alguien más. Concéntrese en lo que es importante para usted y no permita ser llevado a una situación que ponga en riesgo su tiempo o sus relaciones importantes. Elija aquello que le transmita paz. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no deje que los halagos se le suban a la cabeza. Alguien intentará aprovecharse de usted con encanto y ofreciéndole cosas poco realistas. Preste atención, considere lo que es importante para usted y concéntrese en lo que le brinda felicidad. Pase tiempo con alguien a quien ama o concédase un capricho. Se ven favorecidos los logros personales, el romance y el crecimiento. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): protéjase de los estafadores. Las reformas en casa costarán más de lo previsto; obtenga todo por escrito antes de empezar. Las personas insistentes o las situaciones que despierten su orgullo serán perjudiciales. Infórmese bien, aprenda de expertos y de la experiencia, y no permita que nadie se aproveche de usted. Ponga a prueba sus habilidades, mejore su formación y persiga sus sueños. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuando surja una diferencia de opinión o una decisión que afecte a sus ingresos o a su salud la comunicación será su mejor opción. Acuda directamente a la fuente, consulte con expertos y elija el camino que le ofrezca el mayor beneficio. Un compromiso con su persona o con un ser querido hará que su vida sea menos caótica y sus metas más alcanzables. Confíe en su intuición. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elabore un plan y tome una decisión que le resulte satisfactoria. Deje de permitir que otros decidan por usted. La felicidad llega cuando hace lo correcto y lo mejor para usted. Reaccionar exageradamente no resolverá los problemas, pero poner en marcha un plan seguro y confiable le brindará tranquilidad y un camino que podrá seguir. Sea disciplinado y cíñase a su presupuesto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): esfuércese más pero discuta menos. Protéjase de quienes le piden demasiado o le imponen exigencias físicas o psicológicas. Cuídese mejor y reduzca su lista de tareas pendientes para adaptarla a su nivel de energía y a sus intereses. Un enfoque disciplinado y sensato alejará a los aprovechados y manipuladores. Elija sus batallas con sabiduría. Priorícese. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención. Si se enfoca en lo importante podrá realizar el cambio. Establezca un presupuesto, trace un plan y acepte compromisos que no pueda afrontar. Verifique la información y obtenga lo que desea por escrito. Las conversaciones poco sinceras serán decepcionantes. Concéntrese en su hogar y en sus logros personales. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): termine lo que empiece y evite las quejas. La honestidad y la integridad le ayudarán a evitar reacciones negativas. Preste atención a los cambios en sus áreas de especialización. Dedique más tiempo a mejorar sus cualificaciones, habilidades y sueños. Busque la felicidad sin endeudarse ni poner en riesgo su salud. Tome el control. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): simplifique su vida. Evite las conversaciones que conduzcan a una posición vulnerable. Reduzca sus gastos en lugar de aumentarlos y haga todo lo posible por lograr la independencia financiera. Alejarse de quienes intentan tomar decisiones por usted le dará la fuerza y el valor para seguir su propio camino. Explore posibilidades y nuevas alianzas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise cuidadosamente sus asuntos financieros, médicos o contractuales, y encontrará algo que aliviará el estrés y le ayudará a progresar. No reaccione exageradamente ante una oferta; haga una contraoferta que le convenga más. Rechace los malos acuerdos. El único cambio que vale la pena es el que alivie el estrés y le ofrezca un estilo de vida que se adapte a sus necesidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.