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Horóscopo de hoy
31 de octubre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 31 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kayla Wallace, 33; Mike O’Malley, 60; Dermot Mulroney, 63; Brian Doyle-Murray, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: levante su copa y brinde por usted. Deje de restarse importancia y aproveche sus habilidades, talentos y experiencia para reinventarse y definir qué quiere hacer en esta etapa. Disfrute elevando el listón y destacándose ante sus colegas. Dedíquese a lo que más le interese y busque a personas que puedan ofrecerle perspectivas que enriquezcan su mente y despierten su curiosidad. Viva la vida al máximo. Sus números son: 2, 13, 26, 30, 39, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agradable, respetuoso y franco. Es de mente abierta y de buen corazón.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acepte lo que sabe, lo que quiere y lo que considera mejor para usted. El amor y las relaciones de pareja se ven favorecidos, pero solo si está en condiciones de actuar con honestidad tanto en el plano personal como con los demás. El cambio requiere comprensión y disposición para llegar a acuerdos. Deje de lado por un momento la atracción y descubra los puntos en común con quienes se relaciona en los ámbitos profesional o personal. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): surgirán problemas si le da demasiadas vueltas a las cosas o hace promesas imposibles de cumplir. Evite que la terquedad nacida del orgullo tome el control. Hay mucho en juego; si quiere tener éxito debe esforzarse más y jugar para ganar. No permita que las situaciones sociales expongan sus puntos débiles. La práctica hace al maestro, así que primero ponga sus ideas en orden. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hace tiempo que necesita un cambio. Reflexione sobre qué le funciona y qué no, y elabore una lista que le ayude a recuperar la diversión y la emoción que faltan en su vida. Mantenga la disposición a aprender y probar cosas nuevas; así descubrirá cómo utilizar sus talentos de manera más constructiva para compartir su visión. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): establezca contactos y participe en proyectos o eventos que le permitan sentirse bien con usted y con sus aportes. No permita que se filtre la negatividad ni que nadie nuble su visión. Defina sus ideas e invierta más tiempo y esfuerzo en usted y en lo que desea lograr. Soñar es una cosa, pero llevarlo a cabo es otra muy distinta. Satisfaga su alma. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga bajo control sus emociones para evitar roces. Tómese un tiempo para analizar qué es posible y cómo puede mejorar su rutina diaria para adaptarla mejor a sus necesidades. No espere a que intervengan factores externos. Cuídese a nivel mental, físico y emocional. Mantenga el control, infórmese y dé el paso. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): esfuércese por comprender la dinámica y las consecuencias de las decisiones que toma. El tiempo juega a su favor; busque a personas que tengan conocimiento sobre lo que quiere alcanzar. Infórmese de lo que implica el camino antes de emprenderlo. Hágase preguntas difíciles para determinar si desea seguir adelante y si está en condiciones. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que las emociones afloren en asuntos financieros o profesionales. Reaccionar de forma exagerada solo empeorará las cosas. Tómese un momento para analizar sus opciones y trazar un plan que le ofrezca una vía inteligente para avanzar. Mostrar disciplina y disposición a realizar cambios o compensar carencias le permitirá tomar el control ante situaciones competitivas. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): controle sus emociones. No permita que el orgullo ni las provocaciones ajenas conduzcan a un debate que no merece su tiempo. Céntrese en su crecimiento personal, en lugar de involucrarse en batallas sin sentido. Elija su terreno, haga aquello en lo que destaca y deje que sus acciones reflejen una inteligencia duradera. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): acepte sugerencias. Viva, aprenda, evalúe y avance con confianza. El cambio es positivo y ayuda a mantenerse alerta. Reflexione sobre cómo puede aprovechar su experiencia de vida y sus habilidades para progresar. Siga a su corazón y viva sus sueños. Las oportunidades están a la vista, pero depende de usted transformar en algo concreto lo que tiene a su alcance. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese su tiempo, analice todas las opciones e investigue los costos antes de dar cualquier paso. Está bien no lanzarse a una situación que suponga una presión o que ponga en riesgo su integridad o su futuro solo para complacer a otros. Tómese su tiempo. Sea ingenioso y asegúrese de contar con buena información antes de comprometer sus recursos. Confíe en sus instintos. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de situaciones controvertidas que le generen incomodidad. Confíe en sus instintos; realice los cambios que considere adecuados y que estén dentro de sus posibilidades. Busque formas innovadoras de aumentar sus ingresos para aportar mayor estabilidad a su vida. Participe en eventos e inicie conversaciones con personas que puedan ofrecerle una perspectiva valiosa sobre algo que le interese emprender. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adapte sus gastos a su situación actual. Evite las diversiones costosas y las compras impulsivas. Intentar comprar favores, atención o amor solo hará que sienta que se aprovechan de usted. Protéjase, administre sus recursos con sensatez y busque otras formas de aumentar sus ingresos. Los contratos, los asuntos legales y el romance se presentan prometedores. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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