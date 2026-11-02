Horóscopo de hoy: día lunes 02 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marisol Nichols, 53; David Schwimmer, 60; k.d. lang, 65; Stefanie Powers, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la vida sencilla, cíñase a los hechos y opte por el sentido común, independientemente de lo que hagan los demás. Un enfoque directo y pragmático ante cualquier situación le ayudará a avanzar con el mínimo de conflictos y contratiempos. Preste atención a lo que otros esperan de usted y priorice sus responsabilidades para salvaguardar su reputación. Aléjese de las tentaciones, los excesos y las situaciones que generen vulnerabilidad. Sus números son: 4, 18, 22, 30, 36, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, observador y consciente. Es atractivo y reflexivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si se esfuerza al máximo sorprenderá a todos, incluyéndose. Una vez que cobre impulso será imparable hasta agotar su última gota de energía. Canalice bien esa energía y disfrute del camino. Le esperan metas personales, romance y satisfacción propia. Una actitud positiva y gratitud le dejarán recuerdos imborrables. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense antes de actuar. No dé nada por sentado. Asegúrese de obtener todo por escrito y manténgase alejado de situaciones que puedan comprometer su reputación. Use su inteligencia. Guárdese para usted sus secretos e intenciones; evite los gastos excesivos y no pague por los errores ajenos. Céntrese en perfeccionar sus habilidades y en mostrar su mejor versión. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio es necesario si quiere progresar. Dedique su energía a ampliar su formación o experiencia, y postúlese para puestos que le exijan desarrollar su mente y sus capacidades para estar a la altura de las exigencias. El crecimiento surge cuando toma el control y apunta a lo más alto. Un cambio en su estilo de vida o una mejora en su hogar que le facilite las cosas ayudarán a reducir el estrés. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de dar un paso obtenga información. Mantener conversaciones le ayudará a entender qué es lo que esperan de usted sus superiores. Tenga preparadas sus preguntas y no tema cuestionar a quien le exija demasiado. Su fortaleza le permitirá distinguir quién es sincero y le ofrece algo que realmente vale la pena. Relájese; el tiempo juega a su favor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): analice sus opciones y estudie a fondo las circunstancias para evitar cometer errores. Podría encontrarse con alguien que tiene segundas intenciones y una gran capacidad de persuasión para lograr que asuma más de lo que puede manejar, ya sea emocional, financiera o físicamente. Sepa alejarse cuando una situación se torne complicada. Priorice su propio bienestar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ante la duda, diga que no. Confíe en su intuición, integridad e inteligencia para manejarse en conversaciones que pongan a prueba su paciencia. Céntrese en sus planes a largo plazo y en abrir puertas que le permitan aprovechar sus habilidades y experiencia. Los gastos impulsivos podrían conducir a una situación delicada. No pague por las malas decisiones de otros. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique más tiempo a su desarrollo personal. Renovar su imagen atraerá a personas interesantes y fortalecerá su confianza. Reorganice su estilo de vida y su hogar para que se adapten a sus necesidades actuales. Cree un espacio para desarrollar sus habilidades y aficiones. Muestre disciplina, haga usted el trabajo; y obtendrá el reconocimiento que merece. El romance se ve favorecido. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): supervise las situaciones. Antes de dar su opinión o participar espere, analice y verifique. Tómese el tiempo necesario para evaluar y buscar la mejor alternativa antes de actuar. Reflexione sobre sus propios sentimientos. Decida si realmente quiere asumir la responsabilidad por las decisiones de otros. Proteja su posición, reputación y bienestar. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje que su entusiasmo crezca y despierte interés por generar cambios positivos. Comparta sus ideas y amplíe sus planes para lograr sus objetivos. Las conversaciones y los viajes son favorables; le aportarán un sinfín de ideas e información que le ayudarán a destacar. No deje nada al azar. Involúcrese en proyectos que resuelvan sus inquietudes y difunda un poco de amor. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que hace, tome sus responsabilidades con seriedad y no permita que la negatividad ni las influencias externas se interpongan entre usted y sus aspiraciones. Si defiende sus convicciones, logrará convencer a alguien valioso para que se una a su equipo. No permita que las tácticas de presión ni la manipulación emocional le salgan caras. Manténgase firme. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga el rumbo y céntrese en sus responsabilidades y obligaciones financieras. No se deje presionar para actuar ni realizar un cambio antes de sentirse en condiciones. Tómese su tiempo para conocer sus derechos, lo que le corresponde, y aproveche al máximo una situación en la que el compromiso y la compatibilidad serán las claves para alcanzar su objetivo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise sus finanzas, cuestiones de salud y cualquier documento cuya fecha de vencimiento esté próxima. No permita que un cambio ni una decisión tomada por otra persona alteren sus planes. Priorizar sus necesidades le brindará tranquilidad y conducirá a una posición de fortaleza. Puede ayudar a los demás, pero no a costa de su bienestar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.