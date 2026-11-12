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Horóscopo de hoy
12 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 12 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anne Hathaway, 44; Ryan Gosling, 46; Megan Mullally, 68; Neil Young, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija poner orden, aligerar su carga y simplificar su vida. Adoptar una actitud minimalista le ayudará a reducir el estrés y orientarse en una nueva dirección. Deje el pasado atrás y dedique sus habilidades, tiempo y energía a aquello que sea significativo para usted. No puede complacer a todos, pero si sigue a su corazón y a sus instintos y se entrega a aquello que le apasiona, encontrará la paz que desea. Sus números son: 3, 14, 22, 25, 33, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, inteligente y tenaz. Es misterioso e ingenioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acelere el ritmo. Use su imaginación para impulsar sus sueños, esperanzas y deseos. Sea el motor que impulse el avance. Haga preguntas, amplíe su perspectiva y busque nuevas formas de mejorar a nivel personal, su desempeño y su estilo de vida. Las conexiones que establezca le brindarán la posibilidad de mejorar como persona. Participar genera oportunidades. El romance se ve favorecido. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reconsidere sus planes. Evalúe las situaciones y a las personas con quienes se encuentre. Reste importancia a lo que ocurre, observe desde un segundo plano y analice cuál es la mejor manera de gestionar lo que sucede a su alrededor. Si aprende sobre la marcha y toma nota, evitará cometer el mismo error dos veces. Deje atrás el pasado y todo aquello sobre lo que no tiene control. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de opinión marcará un nuevo rumbo. Investigue, analice las posibilidades y avance. Las personas que encuentre en el camino le ofrecerán perspectivas y advertencias que le ayudarán a tomar mejores decisiones. No permita que los impulsos desvíen su rumbo. Elija el camino de menor resistencia y simplifique su vida. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese su tiempo, ordene sus ideas y evite cualquier tendencia a reaccionar de forma exagerada o a ceder ante la tentación. Aborde con inteligencia los asuntos financieros o de salud. Antes de asumir un compromiso se deben tomar precauciones y cuestionar cada petición. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos serán buenos ámbitos para obtener información. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reflexione y elabore un plan para cumplir a tiempo con sus responsabilidades. No permita que el enojo ni la frustración se apoderen de usted. Fluya con la corriente; deje de preocuparse por aquello que no puede controlar. Los cambios personales que mejoren su entorno, su actitud y sus planes le brindarán la aceptación y la confianza necesarias para terminar lo que empieza. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): recopile información y preste atención a los detalles. Ocúpese personalmente de todo. Su día dependerá directamente de cómo gestione sus responsabilidades. Evite la tentación, y que el entusiasmo cause decisiones precipitadas que puedan dañar su reputación, su posición o causarle pérdidas económicas. Cálmese, recabe información y aléjese de la manipulación emocional. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): exprese claramente sus ideas. No deje nada al azar y no se deje convencer de hacer algo que sabe que no le conviene. Sea diligente en sus acciones y en los compromisos que adquiere. Priorice sus asuntos y no se arrepentirá. Elija el crecimiento personal, la tranquilidad y el romance en lugar del caos. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): invertir más en usted y en sus metas profesionales dará sus frutos. Establezca contactos, envíe su currículum, programe entrevistas o considere emprender su propio negocio. No crea todo lo que escuche. Lo mejor es recurrir a agencias o instituciones que le aseguren seguir los canales adecuados para alcanzar sus objetivos. Evite los excesos y la ira. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantener una mente abierta, comunicarse y atender los asuntos domésticos le brindará tranquilidad y le ayudará a tomar mejores decisiones. Una oportunidad para aprender, viajar o conocer gente interesante le permitirá comprender cómo aprovechar lo que tiene para avanzar. Esfuércese por mejorar tanto su propia vida como el mundo que le rodea. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): verifique la información que reciba. No ponga en riesgo su reputación en beneficio de otros. Proteja de influencias externas su salud y su bienestar emocional. Cumpla con sus responsabilidades profesionales, preste atención a los detalles y no acepte pagar por errores ajenos. Confíe en lo que está documentado, no en rumores. Un malentendido obligará a dar marcha atrás para evitar repercusiones financieras o legales. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga el impulso. Ate los cabos sueltos y guarde en un lugar seguro su dinero y sus pertenencias. Las mejoras personales le darán energía y favorecerán los encuentros sociales o descubrir nuevas formas de aplicar sus habilidades. El voluntariado en algo que disfrute o en causas que le importen le permitirá forjar nuevas amistades. El amor se ve favorecido. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que las situaciones se agraven. Tome la iniciativa para resolver con rapidez asuntos financieros, de salud o legales, y luego siga adelante. Si deja atrás el pasado se liberará del estrés y se animará a continuar con su vida. Confíe en su intuición y diga no a quien intente desviar su camino mediante la manipulación emocional o la tentación. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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