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Horóscopo de hoy
13 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 13 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gerard Butler, 57; Jimmy Kimmel, 59; Whoopi Goldberg, 71; Chris Noth, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hable y reaccione desde el corazón. Elija la honestidad y trate con amigos, familiares y vecinos de manera concisa. Es momento de resolver asuntos pendientes y dejar el pasado atrás. La forma más rápida de avanzar es enmendar errores y trazar un camino que sea significativo para usted. Una actitud práctica y sin complicaciones le ayudará a obtener lo que desea de la vida y le permitirá ser fiel a su esencia de cara al futuro. Sus números son: 6, 11, 22, 24, 35, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es lógico, intuitivo y atractivo. Es imaginativo e impaciente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): proceda con cautela. No permita que sus emociones se desborden, provocando estrés y conflictos entre su vida personal y lo laboral. Aléjese de cualquiera que ejerza presión para que haga o pague algo que no desea. Cíñase a las formalidades y concéntrese en lucir y sentirse lo mejor posible. Priorice el romance y las relaciones significativas, y reserve tiempo para consentirse. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): baje el ritmo e investigue los hechos antes de iniciar cambios o asumir compromisos. No monopolice las conversaciones; obtendrá mejores resultados si hace preguntas y escucha con atención. Evite los mensajes contradictorios o adornar la información. Los excesos se convierten en una carga, nunca en beneficios. Proteja su reputación, sus bienes y su posición. Cíñase a los hechos y a las cifras. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese en ser parte de la solución, no del problema. Brinde su ayuda y cuide de quienes tienen menos posibilidades. Dedique su energía a fortalecer su posición, ampliar sus cualificaciones y conectar con personas afines que puedan ayudarle a alcanzar sus objetivos. Acondicione su espacio para adaptarlo a sus planes y facilitarle la vida. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuídese y cuide sus relaciones. Elija sus palabras con prudencia y ofrezca gestos amables, paciencia y amor. No permita que el miedo limite lo que puede hacer. Descubra la verdad y alce la voz. Aléjese de las personas que sean un freno y de los proyectos demasiado costosos. Sea fiel a sus convicciones y haga lo que más le convenga. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija una dirección y avance. Si quiere progresar, debe realizar el trabajo previo. Hablar mucho y no pasar a la acción dará una mala imagen de su confiabilidad. El mejor camino para avanzar es asumir el liderazgo, no hacer promesas vacías. Depende de usted hacer que las cosas sucedan. Puede ser un participante o un espectador. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfóquese en lo que desea y elabore un plan que le ayude a llegar a su meta. Consulte a expertos, pero no se apresure a seguir sus consejos. Lleve las cosas hasta el final, ponga a prueba sus teorías y adapte la información a sus necesidades. Cuide su salud y su futuro financiero. Manténgase saludable y administre sus gastos con sensatez. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones encontradas podrían llevar al camino equivocado. Manténgase en un segundo plano, respire y dese tiempo para procesar cada situación antes de dar el siguiente paso. El momento oportuno lo es todo; con una visión amplia de las posibilidades podrá avanzar con destreza y conseguir el respaldo necesario. El desarrollo personal se ve favorecido. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): modere su discurso y mantenga la calma. Simplifique las situaciones y comuníquese con claridad y en base a hechos. Sea prudente en el ámbito profesional. Las reacciones exageradas darán una mala imagen y harán que le atribuyan la culpa si algo sale mal. No espere nada de nadie para evitar decepciones. Surgirá una oportunidad laboral interesante; envíe su currículum. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): amplíe sus horizontes, pruebe cosas nuevas y participe en actividades o eventos de su interés y conectará con alguien que le resulte atractivo. Los cambios personales, ya sea en su lugar de residencia o en su estilo de vida, resultarán mejor de lo esperado. Un cambio de perspectiva o de parecer le ayudará a orientarse en una dirección más adecuada. El romance está en auge. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe en algún evento que le permita conocer mejor algo —o a alguien— que le interesa. Obtener información detallada le ayudará a elaborar un plan para avanzar o, por el contrario, le dará señales de alerta que le aconsejarán desistir. Protéjase, cuide sus bienes y resguarde sus sentimientos de quienes intenten aprovecharse de usted. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): antes de comprometerse a realizar cambios evalúe la viabilidad económica. Dedique más tiempo y esfuerzo a su bienestar físico y financiero. Una alimentación adecuada, el ejercicio y un presupuesto ordenado le darán tranquilidad y le permitirán explorar oportunidades rentables para progresar. Reunirse con viejos amigos dará lugar a algo especial. El romance cobra protagonismo. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evite las tentaciones y los gastos excesivos. Preste atención a los documentos legales que tengan plazos específicos. Revise con detenimiento sus suscripciones y el destino de su dinero. Un cambio en su estilo de vida que reduzca sus gastos fijos y amplíe sus opciones le brindará tranquilidad. Simplifique su vida y su entorno; se sentirá bien con usted y con el rumbo que ha tomado. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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