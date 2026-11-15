Horóscopo de hoy: día domingo 15 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shailene Woodley, 35; Jonny Lee Miller, 54; Beverly D’Angelo, 75; Sam Waterston, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga las paces; resuelva sus diferencias con amigos, familiares, vecinos y conocidos. Deje atrás el pasado para abrir espacio a un futuro próspero y estimulante. Siga los canales adecuados y ocúpese de los asuntos que le quitan el sueño. Es difícil avanzar cuando uno está paralizado por asuntos pendientes. Canalice su pasión y energía hacia nuevos comienzos, en lugar de caer en la procrastinación. Libérese. Sus números son: 5, 19, 23, 30, 34, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, protector y admirado. Es precavido y metódico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cambiará su manera de gestionar el dinero y las relaciones profesionales si se informa bien sobre las ventajas y los riesgos de las inversiones, gestiones bancarias y las formas de hacer rendir su dinero. Una oportunidad de asociarse con alguien que sume en lugar de ser una carga, le dará tranquilidad y permitirá replantear su estrategia a largo plazo. El romance está en auge. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga en secreto sus datos personales, información y planes hasta tener todo organizado. Evite interferencias, especialmente en asuntos financieros, de salud o legales. Colabore con instituciones y organismos que puedan ayudarle a estar al tanto de sus derechos. Diga no a la tentación y a los excesos. Se recomiendan los eventos sociales, el amor y el desarrollo personal. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su actitud cambiará a medida que obtenga nueva información. Analice bien lo que descubra. Ajuste sus expectativas y sus objetivos para mejorar tanto su vida laboral como sus relaciones personales. Se presentan oportunidades prometedoras para ampliar sus intereses, cambiar su estilo de vida o mejorar su formación. Tome la iniciativa y observe qué sucede. El romance se ve favorecido. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): inicie una conversación con alguien que pueda aclararle qué es posible lograr. No malgaste su tiempo ni su energía en algo inútil. Conocer las posibilidades reales le ayudará a acceder a instituciones u organismos que pueden agilizar sus gestiones. No se comprometa prematuramente ni haga promesas que no pueda cumplir. Cuide su salud y su reputación. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acorte la distancia entre lo que desea y lo que es realmente factible. Evalúe sus relaciones y decida quién es prescindible. Deje atrás el pasado para abrir espacio a nuevas perspectivas. Permita que sus emociones salgan a la superficie. Priorice su autonomía y su honestidad frente a quienes intentan dictar lo que puede o no hacer. Elija vínculos que ofrezcan igualdad y un mejor estilo de vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones le darán tranquilidad y motivarán la búsqueda de vías de expresión positivas. Al atender sus propios gustos y necesidades, atraerá a personas que comparten sus inquietudes y sueños. Preste atención a los detalles y haga aquello que le dé felicidad. Atraerá nuevas amistades y oportunidades emocionantes. Haga los cambios necesarios y aléjese de lo que resulta imposible. Priorice el sentido común por encima de las exageraciones. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de intentar en vano cambiar lo que no puede modificar y acepte lo que tiene a su alcance. Un pequeño cambio puede transformar su vida si deja de posponer y empieza a tomar la iniciativa. Los placeres sencillos elevarán su autoestima y animarán la exploración de las relaciones para descubrir quién es realmente compatible con usted. El romance está presente en los astros. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija un camino. Inicie conversaciones que le ayuden a liberarse de una frustración constante. No siga dando vueltas en un círculo interminable que le impide perseguir sus sueños. Deje a un lado las emociones antes de reflexionar sobre qué es lo que realmente le da felicidad. Asuma la responsabilidad por su vida y su bienestar emocional. Sea fiel a sus convicciones y actúe con honestidad ante quienes se interpongan entre usted y sus intereses. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantener la mente y el corazón abiertos reconfortará su alma. Ponga de su parte para marcar la diferencia. El contacto humano será una bendición que le permitirá despertar y descubrir nuevas posibilidades. La participación favorecerá el crecimiento personal y un cambio de actitud positivo. El amor será un incentivo para vivir la vida al máximo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la calma y protéjase. Evite aglomeraciones, protestas y lugares que presenten un riesgo de enfermedad o lesión. Confíe en el sentido común y exprese sus opiniones manera segura y legal. Controle las emociones y la ira; actúe con calma y sensatez. Conviértase en un pilar de fortaleza y se ganará el respeto de los demás. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): le costará contener sus emociones. Evite situaciones que puedan hacer que haga o diga algo de lo que luego se arrepienta. Preste más atención a sus necesidades personales; consiéntase y adopte hábitos que mejoren su bienestar. Perfeccione sus habilidades, conocimientos y cualificaciones, y busque nuevas oportunidades laborales. Esfuércese por dar lo mejor de usted y deje atrás el pasado. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio puede eliminar su ansiedad y liberar su alma. Ponga orden en los asuntos que le preocupan. Resuelva cuestiones financieras, médicas o legales pendientes y dedique su tiempo a actividades más placenteras. Las oportunidades llegan a quienes están dispuestos a ocuparse de los asuntos inconclusos y a asumir la responsabilidad de su propia felicidad. Deshágase de las cargas innecesarias y avance con orgullo y una actitud positiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.