CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Damon Wayans Jr., 44; Chloe Sevigny, 52; Elizabeth Perkins, 66; Oscar Nunez, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: valore cada momento con las personas que ama y con las actividades que le brindan alegría. Tome decisiones basadas en necesidades, no en emociones. La responsabilidad le ayudará a reducir el estrés y a llevar un estilo de vida consciente, que aporte paz y amor en lugar de caos y desorden. Reconozca su potencial y viva a la altura de sus expectativas. Al vivir dentro de sus posibilidades y avanzar con una actitud positiva, el universo se abre y surgen nuevas oportunidades. Sus números son: 3, 14, 26, 29, 32, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, progresista y consciente. Es generoso y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explorar su pasado y permitir que los recuerdos salgan a la superficie le ayudará a ver las situaciones con mayor claridad. Un beneficio económico requerirá lógica y planificación para asegurar que cubra sus necesidades sin causarle problemas. Reclame su felicidad haciendo lo que sea mejor para usted. No tema pedir lo que desea. Vale mucho más de lo que se imagina. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): asumir demasiadas responsabilidades será agotador. Dé un paso atrás, evalúe su situación y avance siguiendo un plan razonable. Está bien decir que no o alejarse de situaciones que no ofrecen futuro. Al establecer colaboraciones o gestionar su dinero actúe con sensatez. Complázcase en vez de intentar comprar el amor y el respeto de los demás. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado con lo que desea. Las emociones pueden causarle problemas, sobre todo si van acompañadas de un orgullo desmedido. Antes de decidir participar analice los argumentos para determinar cuál es la mejor opción. Cuestiónelo todo, haga sugerencias y evite la presión para hacer algo que provoque un retroceso en lugar de un avance. Confíe en sus instintos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese su opinión o acepte las consecuencias. Desafíe, cuestione y atrévase a alejarse de cualquiera que intente imponerle una dirección que no se adapte a sus planes. Aproveche sus credenciales, contactos, habilidades y experiencia, y avance a un ritmo que le resulte adecuado en los planos emocional, financiero e intelectual. No ponga en riesgo su bienestar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con lo que ofrece. No permita que su generosidad le cause arrepentimiento. Aprenda de sus errores y cambie su forma de pensar: en lugar de buscar adoración, busque que respeten su forma de comportarse. Si da el ejemplo y establece límites, quienes se acerquen serán un apoyo, no una carga. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no necesita un cambio; lo que necesita es dedicar más tiempo a preparar, presentar y promover aquello que más le apasiona. Explore posibilidades y participe en conversaciones que abran puertas a nuevos comienzos. Es el momento ideal para dedicarse a lo que alimenta su alma y le brinda felicidad. La satisfacción proviene de hacer lo que es correcto y mejor para usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): prepárese para el éxito. Cuanto más sepa, más fácil será convencer a los demás de que apoyen su causa. Si participa en grupos que comparten sus inquietudes y objetivos, la oportunidad de actuar al unísono con otros se transformará en algo muy distinto a lo que espera. Escuche sugerencias, pero no revele sus secretos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique tiempo a cultivar aquello que ama y a las personas que quiere. No se deje convencer de hacer algo contrario a sus convicciones. Tome un camino en que no deba ceder ni soportar que se aprovechen de usted. La felicidad surge de hacer aquello que le hace bien, le permite sentirse bien consigo y valorar sus logros. Priorícese. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guarde su dinero y sus emociones antes de salir de casa. No se deje llevar por promesas exageradas que ofrecen lo imposible. Explore las posibilidades y amplíe sus horizontes mediante la investigación, las ferias comerciales y estableciendo contactos. Alguien a quien conozca captará su atención. Proteja sus bienes. Tómese su tiempo para evaluar los pros y los contras antes de dar un paso. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): utilice sus recursos con prudencia. Ya se trate de su experiencia, conocimientos, contactos o dinero, mantenga en secreto sus intenciones y activos. No espere sinceridad de los demás. Haga preguntas, analice sus necesidades y determine qué puede lograr por su cuenta. Una oportunidad laboral parece atractiva, pero antes de comprometerse obtenga por escrito lo que desea. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): canalice su energía hacia algo significativo. Proteja lo que tiene y ponga en marcha sus planes. Deje que los demás descubran lo que ofrece a través del boca a boca y las redes sociales. Es momento de situarse bajo los reflectores. Cuanta más práctica adquiera, mayor interés despertará. Empiece poco a poco, gane confianza y el crecimiento personal llegará. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones serán difíciles de ocultar. Cíñase a los hechos; si inventa información, se pondrá en una situación vulnerable de la que acabará arrepintiéndose. Enfóquese en la verdad, la autenticidad y en su pasión por hacer algo que ame. Mantenga bajos sus gastos y siga las normas y reglamentos. Una conversación sincera con alguien cercano le abrirá los ojos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.