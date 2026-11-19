CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jodie Foster, 64; Meg Ryan, 65; Allison Janney, 67; Ann Curry, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evite poner en riesgo su reputación, sus finanzas o su posición. Con un poco basta. Este año la exageración será su perdición. Las conversaciones sinceras le ayudarán a adaptar su perspectiva y a reorientarse para avanzar. Todo depende de cómo trate a los demás y de las situaciones que enfrente. “Justicia” es el principio por el que debe que regirse. Proteja sus bienes y su salud, defina sus valores y principios morales, y luego proceda con cautela. Sus números son: 1, 8, 19, 26, 31, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, leal y decidido. Es intenso y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): utilice sus contactos para impulsar sus objetivos. La forma en que exprese sus preocupaciones y plantee soluciones influirá en sus relaciones y en su capacidad de salir adelante. Confíe en su instinto y persevere con energía hasta estar conforme con lo que logre. Siga las reglas y dé lo mejor; las recompensas estarán a la altura de sus expectativas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): simplifique su vida; aléjese de lo que ya no le aporta nada. Es mejor no involucrarse en batallas ajenas. Ofrezca sugerencias, pero no se entrometa. La terquedad le saldrá cara. Los eventos sociales conducirán a tentaciones y al arrepentimiento. Hoy es mejor ser espectador que participante. Ocúpese de sus responsabilidades y resérvese sus intenciones. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): muestre compasión, pero no sienta que debe cargar con los errores, problemas o deudas de alguien más. Escuche con atención, ofrezca sugerencias y luego céntrese en atender sus propias responsabilidades. Si deja algo sin hacer lo pagará caro. Mantenga la concentración y no pierda el tiempo en personas o situaciones sobre las que no tiene control. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija con cuidado a sus colaboradores. No todo el mundo mostrará quién es o lo que busca. No se deje engañar; haga preguntas y aclare lo que puede y está dispuesto a hacer. Proteja su bienestar físico evitando grandes aglomeraciones y situaciones que puedan representar una amenaza. Priorícese, atienda sus asuntos personales y proteja sus intereses. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): espere, observe y prepárese para lo que pueda surgir. Diga menos y haga más en su propio beneficio; aléjese de cualquiera que busque una confrontación. Evite eventos con grandes multitudes, así como los gastos excesivos, asumir responsabilidades que no le correspondan o dejarse llevar por la tentación. Los excesos solo le causarán arrepentimiento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga cambios por la razón correcta. No permita que las emociones o el orgullo interfieran cuando lo que necesita es sentido común para obtener los mejores resultados. Sea razonable, pero al tratar con instituciones u organismos gubernamentales mantenga la cautela. Evite los excesos; una actitud minimalista le será mucho más útil. Opte por la vía más segura al tratar con figuras de autoridad. Se vislumbran ganancias económicas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cumpla sus promesas. Busque a personas que puedan ofrecerle una perspectiva sobre lo que intenta lograr o sobre las responsabilidades que debe asumir. Si deja que el encanto sea su guía, obtendrá el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Un cambio de imagen le dará la confianza que requiere para presentarse y promover sus planes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga siempre presente qué es lo importante; valórese, y a quienes aportan algo positivo a su vida y a su bienestar emocional. Evite los mensajes contradictorios; la franqueza le permitirá avanzar más rápido. El enojo es un freno, mientras que una muestra sincera de aprecio y comprensión le ayudará a alcanzar su meta. Se vislumbra un cambio positivo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga bajo control sus emociones y enfoque su imaginación creativa en aquello que más disfruta hacer. Acondicionar su espacio para dedicarse a un pasatiempo le ayudará a ampliar sus intereses y a expandir sus objetivos. Dominar una actividad que disfruta y convertirla en un pasatiempo lucrativo es una opción prometedora. Los proyectos de superación personal y el crecimiento individual se ven favorecidos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuide bien su salud y sus relaciones. Busque formas originales de aplicar sus habilidades y experiencia. Tenga cuidado con quienes intenten ejercer presión para que haga algo que no necesita o no desea. Los proyectos conjuntos y las actividades de ocio podrían costarle más de lo que imagina. Preste atención, infórmese y concéntrese en dar lo mejor de sí, tanto en cómo se ve como en lo que siente y hace. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): establezca un plan de ahorro estructurado. Evite situaciones que exijan decisiones precipitadas. Quizás desee un cambio, pero asumir demasiadas responsabilidades le causará ansiedad y gastos difíciles de afrontar. Vaya sobre seguro y evite las discusiones. Los proyectos conjuntos o los gastos compartidos serán lo más conveniente. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): viva, aprenda, explore y amplíe sus intereses. Tiene mucho que ganar si participa en eventos que le interesen. El trato con figuras de autoridad, instituciones o proyectos conjuntos le causará enojo. Mantenga la calma, escuche con atención, elija bien sus palabras y tome decisiones acertadas; así logrará avanzar. Un poco de paciencia, encanto e inteligencia darán sus frutos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.