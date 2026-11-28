CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Kwanten, 50; Jon Stewart, 64; Judd Nelson, 67; Paul Shaffer, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en la superación personal, su salud, su alimentación, y el ejercicio para sentirse y rendir al máximo. Ignore el caos y simplifique su vida. El mal comportamiento es su enemigo; aléjese de quienes buscan conflictos y de las situaciones que consumen tiempo sin aportar nada. Dedique más tiempo a sus seres queridos, cree recuerdos entrañables y construya un futuro prometedor. Invierta más tiempo, energía y dinero en el estilo de vida que desea. Sus números son: 6, 19, 23, 29, 34, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inquieto, impaciente y expresivo. Es alegre y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a adónde va su dinero. Revise sus suscripciones y otros gastos recurrentes; elimine todo aquello que no pueda justificar como necesario. Poner sus asuntos en orden le ayudará a reducir el estrés y le permitirá ahorrar para algo significativo. Cambiar su imagen o pasar tiempo con alguien a quien quiere estimulará su imaginación y dará pie a nuevos comienzos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle sus emociones y enfoque su inteligencia en lo que más le conviene. Dedique su energía a una actividad que le ayude a aliviar el estrés y fomente nuevas amistades. Si comparte sus pensamientos y sentimientos, las respuestas que reciba cambiarán su perspectiva sobre a quienes desea y necesita en su vida, y de quiénes le conviene alejarse. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche las oportunidades que le brinden la posibilidad de aprender algo nuevo o de conectar con personas valiosas. Explorar lo que tiene a su alcance le ayudará a avanzar con un destino claro. No se altere por las acciones ajenas; son sus logros los que generan un resultado positivo. Los beneficios personales y el romance se ven favorecidos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es mejor analizar detenidamente todo y a todas las personas que conozca. No deje nada sin hacer ni al azar. Utilice su memoria y su inteligencia para determinar qué y quién le conviene. No crea todo lo que escuche. La información sobre oportunidades u ofertas de trabajo podría ser exagerada. Dedique su energía y esfuerzo a su crecimiento, no a intentar cambiar a los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una mente abierta encontrará motivos de reflexión. Lo que descubra le ayudará a decidir cuál será su próximo paso. Evalúe sus relaciones y elija con quién desea pasar su tiempo. Invierta más tiempo y dinero en usted, en su entorno y en su bienestar emocional. Una actitud enérgica ante la vida y el amor le acercará la felicidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no deje que el enojo le impida realizar sus tareas. Elija un camino y enfóquese por completo en alcanzar sus objetivos. Revise su estilo de vida y cambie aquello que no funciona. Aléjese de quienes son un freno o le cuestan caro. Exprese su opinión, proponga alternativas y deje claras sus intenciones. Dedique toda su energía a cultivar pensamientos positivos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de procrastinar. No tome decisiones bajo presión. Ponga por escrito lo que desea. Tome una decisión y llévela a cabo; se lo debe a usted y a quienes lo esperan. Canalice sus emociones de manera positiva. Use su creatividad y sus palabras para que los demás se sumen a sus planes. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no expresa con claridad su postura y sus deseos ante instituciones o figuras de autoridad pueden surgir problemas. Cíñase a los hechos y no permita que la ira ni el orgullo obstaculicen sus objetivos. Un evento de establecimiento de contactos o una feria comercial pueden darle ideas para aprovechar sus habilidades y experiencia y aumentar sus ingresos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga cosas que aporten entusiasmo. Organice algún evento y realice cambios en su hogar que faciliten su vida y la hagan más asequible y cómoda. No pierda el tiempo con personas o situaciones agotadoras. Rodéese de gente que contribuya a su bienestar y que se muestre entusiasmada por participar. Comparta solo con aquellos en quienes confía. El romance está escrito en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuide más de usted y de sus relaciones. La cooperación conducirá a donde quiere llegar; en cambio la ira solo encontrará resistencia. Dedique su energía y esfuerzo a mejorar su salud, resolver asuntos legales y asegurarse de que sus inversiones y cuestiones personales estén en orden. Aproveche bien el tiempo y disfrute de las personas y actividades que sean importantes para usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aclare las cosas, exprese lo que piensa y resuelva cualquier diferencia que se interponga entre usted y la vida que desea llevar. Una colaboración requerirá esfuerzo y adaptaciones que beneficien a todas las partes. Si cede un poco, también obtendrá algo a cambio. Una actitud positiva será útil para ganar respeto y fomentar un entendimiento que impulse el progreso. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reflexione sobre sus decisiones, pero no ceda a presiones para iniciar cambios antes de tiempo. Evalúe los pros y los contras, organice las tareas y tome notas para consultar con un experto cuando corresponda. Explore oportunidades profesionales y preste atención a sus finanzas. El enojo dificultará la resolución de situaciones desagradables. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.