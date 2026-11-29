CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anna Faris, 50; Don Cheadle, 62; Andrew McCarthy, 64; Howie Mandel, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: controle sus emociones. Dé un paso al frente, ofrezca una mano y tome las riendas. Liderar el camino le permitirá avanzar. Un estilo de vida innovador le brindará la base de una mayor disciplina y el valor para hacer las cosas a su manera. La felicidad es el requisito previo para hacer lo correcto, en el momento oportuno para usted. Este año el crecimiento personal, las mejoras físicas y el romance están escritos en las estrellas. Sus números son: 7, 19, 22, 27, 31, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, ambicioso e ingenioso. Es original y meticuloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): genere cambios positivos, termine lo que empieza y respire con tranquilidad. Cultive relaciones significativas, exprese sus intenciones y aclare su postura. Descubrir qué desea lograr y cómo aprovechar sus habilidades abrirá nuevas oportunidades personales y profesionales. El amor está escrito en las estrellas, y el progreso personal le brindará satisfacción. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la calma; evite sacar conclusiones precipitadas o creer todo lo que escucha. Conserve los pies en la tierra, analice los hechos y, ante la duda, absténgase. No siga a la multitud ni ceda ante la presión. Dedique su tiempo y atención a algo que le ayude a reducir el estrés, en lugar de generarlo. Realizar actividades físicas le ayudará a ver sus opciones con claridad. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se altere por lo que otros decidan hacer. Ocúpese de sus propios asuntos y alégrese de tener la libertad de seguir a su corazón. Los proyectos personales, un cambio de imagen o la oportunidad de participar en algo que le brinde felicidad le darán el impulso necesario para reconfortar su alma. El romance se ve favorecido. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la espontaneidad requerirá disciplina y reflexión para evitar situaciones de vulnerabilidad. No corra riesgos innecesarios; evite las multitudes, las protestas y los lugares que puedan afectar su salud. Dedíquese a la lectura, cíñase a los hechos y aléjese de quienes busquen discutir. Lo que aprenda mediante la observación será lo más enriquecedor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que su generosidad termine en arrepentimiento. Las decisiones precipitadas al momento de hacer donaciones podrían hacer que dude de haber elegido correctamente. Busque oportunidades para realizar actividades que le brinden felicidad. Es recomendable asistir a eventos o participar en actividades que impliquen movimiento y motivación o amplíen sus conocimientos sobre algo o alguien de su interés. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es de esperar que alguien reaccione de forma exagerada. Amargarse por situaciones que no puede cambiar es una pérdida de tiempo y energía. Deje de lado su orgullo y sus diferencias, y elabore un plan que sea justo y viable. Es más conveniente buscar soluciones que permitir que la ira se acumule. Ante situaciones polémicas siempre es mejor hacer lo correcto. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede ser que necesite aprender sobre gestión financiera o inversiones antes de realizar una compra o mover su dinero. Un mal criterio causará arrepentimiento; por eso, hoy sea prudente y dedique su atención al descanso, la relajación y la renovación. El tiempo juega a su favor, y cuanta más información recopile, más fácil le resultará evitar pérdidas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): utilice con sensatez su tiempo y energía. Céntrese en los hechos, investigue y evalúe qué le conviene. No se apresure ni permita que sus emociones lleven a malas decisiones. Canalizar su frustración le ayudará a aclarar una situación inestable. Tómese un respiro, reevalúe la situación y evite empezar de cero antes de tiempo. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): realice cambios personales. Cuanto menos sepan los demás sobre sus planes, más fácil será evitar interferencias y alcanzar sus objetivos. Organice su espacio. Deshacerse de lo innecesario le dará la libertad de reorganizar su entorno para adaptarlo a su nuevo estilo de vida. Preste más atención a su aspecto y a cómo se siente, y comparta sus intenciones con alguien a quien ame. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no delegue sus asuntos. Confíe en su instinto y use sus habilidades obtener los resultados deseados. La información errónea puede hacer que las decisiones precipitadas se vuelvan en su contra. Fortalezca su posición, tanto física como financiera. Evite situaciones que impliquen riesgo de lesiones o enfermedades. Priorice la razón sobre las emociones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): vele por sus intereses. No permita que su orgullo transforme una buena energía en algo negativo. Saldrá ganando si actúa de forma correcta y busca lo mejor para todos, no solo para usted. Dejar atrás el pasado le permitirá cerrar cualquier asunto que sea un obstáculo. Busque puntos en común y siga adelante con una actitud positiva. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): busque señales que respalden lo que siente. No tema hacer preguntas directas. No podrá avanzar hasta resolver los asuntos pendientes. Canalice su energía hacia cambios positivos, en lugar de aferrarse a algo que, para empezar, nunca fue suyo. Deje que los hechos hablen por sí mismos y que los rumores se desvanezcan. Evite las compras irresponsables y los excesos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.