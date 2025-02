Familiares de Félix Urbieta desean conocer algo del secuestrado en su cumpleaños

Su hija, la Lic. Liliana Urbieta, leyó un comunicado de la familia que indica que su padre debía cumplir 70 años: “pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos noticias tuyas, es como si te hubiera tragado la tierra, nadie da razón ni noticia sobre lo que ha pasado contigo”.

“No ha pasado un día que no te pensemos, que no estás en nuestras mentes, en nuestras conversaciones y eres un motivo para tener fe y creer en la vida”, indicaron. Manifiestan que no saben con certeza que ha pasado con Don Félix y expresan que solamente Ramos, Lourdes Ramírez (sobrina de Felix y parte de los secuestradores), sus hijos u otros integrantes del grupo pueden decirles en realidad si sigue vivo o ya ha dejado de sufrir en manos de esta gente.

“Lo que más duele, Alejandro, es que vemos a tus familiares y los de Lourdes andar libremente por las calles de la ciudad y el campo sin ningún inconveniente, libremente se desenvuelven en nuestra ciudad, mientras que nosotros que no cometimos ningún pecado para andar viviendo esto que hace más de tres años nos tiene en la incertidumbre, en el terror y no gozamos de nuestra total libertad”, expresó, Liliana.

Señaló que la esperanza es lo último que se pierde: “por eso seguimos esperando alguna respuesta sobre nuestro padre”. En ese sentido pide: “Por favor, señores, dígannos que ha pasado de nuestro padre, sea esta una información agradable o también fuerte, porque estamos preparados para recibirla”.

La hija del secuestrado agregó: “Dios no quiera que sea así, porque queremos que nuestro padre vuelva con nosotros con vida”. También preguntan al grupo criminal: “¿No creen que estos tres años ya son suficientes ver sufrir a un señor de avanzada edad? Esperamos que en la brevedad nos comuniquen con una prueba de vida y avanzar de una vez por todas en esto, debido a que queremos tener de vuelta a Don Félix con nosotros, y avísennos algo sobre su situación”, concluye el documento.

Por otra parte, Liliana y sus demás familiares aguardan que la Fuerza de Tarea Conjunta FTC sea eficiente en la búsqueda de su pariente.